فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في سوزوكا بفارق 0.066 ثانية أمام بيريز

رغم لفة فيرستابن السريعة لكن بيريز كان قريباً منه هذه المرة في اليابان، بينما تأهل لاندو نوريس بالمركز الثالث على متن مكلارين.

فيراري التي لم تكن تتوقع وتيرة تجاري ريد بُل في سوزوكا، اكتفت بتواجد كارلوس ساينز بالمركز الرابع أمام فرناندو ألونسو الذي استخلص أقصى ما يمكن من سيارته أستون مارتن المحدّثة.

مجريات الحصة

منذ بداية هذه الجولة بدت ريد بُل سريعة جداً على حلبة سوزوكا، وهذا ما ظهر بالفعل في التصفيات.

حيث تصدر ماكس فيرستابن جميع أقسام التصفيات، رغم أن الفارق لم يتجاوز 0.012 ثانية بينه وبين زميله في الفريق سيرجيو بيريز في القسم الثاني.

لكن وفي القسم الثالث الحاسم، لم يتوانَ الهولندي عن عرض عضلاته على متن سيارته المتفوقة، حيث سجّل دقيقة و28.240 ثانية في أول طلعة سريعة منحته المركز الأول المؤقت، قبل التحسين لاحقاً إلى دقيقة و28.197 ثانية وبفارق 0.066 ثانية فقط أمام زميله بيريز، الذي يبدو أنه وجد إيقاعه السريع على حلبة سوزوكا.

لويس هاميلتون كان قد صرح سابقاً أن السيارة في أفضل حالاتها منذ بداية الموسم، وقد بدا البريطاني مرتاحاً بالفعل خلال أول قسمَين في التصفيات، حيث وصل للقسم الثالث متقدماً على زميله جورج راسل بفارق واضح.

وقد افتتح لفته السريعة بتسجيل أفضل زمن خلال المقطع الأول (قبل أن يتفوق عليه فيرستابن لاحقاً).

ورغم تفوق البريطاني بطل العالم سبع مرات على زميله، لكن لفة ماكس فيرستابن السريعة الأولى كانت أفضل منه بنصف ثانية، بينما وضع زميله سيرجيو بيريز نفسه ثانياً.

ومع تواصل اللفات السريعة، تغيرت المراكز حيث قدم كارلوس ساينز ولاندو نوريس لفتين سريعتين على متن فيراري ومكلارين، وضعتهما بالمركزين الثاني والرابع على التوالي.

هذه التبديلات دفعت هاميلتون حتى المركز السادس أمام فرناندو ألونسو الذي لم يتمكن من البناء على الوتيرة الممتازة منذ التجارب الحرة على متن سيارته أستون مارتن المحدثّة، لكنه واصل محاولة القيام بذلك طوال أقسام التصفيات.

حيث كان الإسباني يفصل بين سيارتي مرسيدس قبل تقدم شارل لوكلير (مع أسرع مقطع ثانٍ على الحلبة) عليه نحو المركز السابع المؤقت مع انتهاء الطلعات السريعة الأولى للقسم الأخير.

بينما سُمع أصيل موناكو وهو يشتكي من عدم قدرته على تقديم أداء أفضل من ذلك.

الطلعات الثانية

ومع بداية الطلعات السريعة الثانية في القسم الثالث، عاد فيرستابن لمحاولة تحسين زمنه ليسجل لفة سريعة مع دقيقة و28.197 ثانية بفارق 0.066 ثانية فقط أمام بيريز.

ورغم محاولات نوريس على متن مكلارين والضغط بقوة ليقدم كل ما بوسعه، إلا أنه تأهل ثالثاً بفارق 0.292 ثانية أمام ساينز سائق فيراري الذي تفوق مجدداً على زميله لوكلير.

ألونسو نجح بالتحسين قليلاً ليتأهل خامساً أمام بياستري.

اكتفى لويس هاميلتون بالمركز السابع أمام شارل لوكلير الذي فصل بين سيارتي مرسيدس متقدماً على راسل.

وأكمل يوكي تسونودا ترتيب المراكز العشرة الأولى على حلبة موطنه، لكن دانيال ريكاردو زميل تسونودا ضمن فريق آربي تأهل بالمركز 11 ولم ينجح بالوصول إلى القسم الثالث.

بينما خرج لانس سترول سائق أستون مارتن وزميل ألونسو، من القسم الأول للتصفيات.

فالتيري بوتاس قدم تصفيات جيدة حيث وصل للقسم الثاني على متن كيك ساوبر لكنه سينطلق من المركز 13 خلف نيكو هلكنبرغ سائق فريق هاس.

التصفيات