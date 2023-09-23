فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في اليابان بلفة مذهلة متقدماً على سيارتي مكلارين
سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع في التجارب التأهيلية لجائزة اليابان الكبرى، متفوقاً على سيارتي مكلارين لكل من أوسكار بياستري ولاندو نوريس.
كما كان متوقعاً منذ التجارب الحرة، فقد كانت مكلارين الأقرب إلى ريد بُل، لكن رغم ذلك عاد فيرستابن للتحليق في عالم لوحده مجدداً بلفة أثارت علامات الإعجاب والتعجب سوية.
حيث سجل الهولندي دقيقة و28.877 ثانية أمام سيارتي مكلارين. بينما أكمل شارل لوكلير سائق فيراري وسيرجيو بيريز ترتيب المراكز الخمسة الأولى
مجريات الحصة
القسم الأول وتألق لاوسون
خرجت السيارات على إطارات سوفت، وسرعان ما سجلت سيارتا ريد بُل أسرع الأزمنة المبدئية مع ماكس فيرستابن الذي كسر حاجز الدقيقة و30 ثانية أمام سيرجيو بيريز، أمام سيارتي مرسيدس: جورج راسل ولويس هاميلتون.
لكن لفة لاندو نوريس على متن مكلارين كانت سريعة جداً حيث كان البريطاني الأسرع في المقطع الأول، ليفصل بين سيارتي ريد بُل.
حادثة سارجانت والعلم الأحمر
لوغان سارجانت على متن ويليامز تعرض لحادثة أدت لتهشّم السيارة وبالتالي رفع العلم الأحمر في وقت مبكر نسبياً.
ومع استئناف الحصة، خرجت سيارتا فيراري، إلى المسار حيث سجل شارل لوكلير ثالث أسرع الأزمنة خلف نوريس وأمام أوسكار بياستري سائق مكلارين.
بينما وضع زميله كارلوس ساينز سيارة فيراري بالمركز الخامس خلف بياستري وأمام سيرجيو بيريز.
ومع اكتمال الطلعات الثانية، كانت المفاجأة بتقدم ليام لاوسون سائق ألفا تاوري للمركز الرابع خلف لوكلير وأمام بياستري.
بينما فشل كل من فالتيري بوتاس (ألفا روميو)، لانس سترول (أستون مارتن)، نيكو هلكنبرغ (هاس)، غوانيو جو وسارجانت بالتأهل.
القسم الثاني
خرج فيرستابن إلى المسار ليسجل الزمن الأسرع المبدئي ومتقدماً على زميله بيريز ومن ثم سيارتي فيراري لوكلير وساينز، بينما توجهت الأنظار إلى سيارتي مكلارين.
وبالفعل سجلت السيارتان ثاني وثالث أسرع الأزمنة خلف فيرستابن مع بياستري ونوريس توالياً.
يوكي تسونودا على متن ألفا تاوري والذي يشارك في جولة بلاده، تقدم حتى المركز الخامس خلف بيريز وأمام سيارتي فيراري.
ومع خروج السائقين مجدداً وامتناع فيرستابن ومكلارين، تغيرت المراكز حيث وضع لوكلير سيارته بالمركز الأول بفارق 0.024 ثانية أمام سيارتي ريد بُل: فيرستابن وبيريز.
هاميلتون تقدم للمركز الرابع أمام ساينز، بياستري، تسونودا (الذي كان يقدم وتيرة ممتازة أمام جمهوره)، راسل، نوريس وألونسو الذي تأهل بفارق 0.043 ثانية فقط أمام لاوسون زميل تسونودا.
بينما فشل: لاوسون، بيير غاسلي (ألبين)، أليكسندر ألبون (ويليامز)، إستيبان أوكون (ألبين) وماغنوسن بالتأهل للقسم الأخير.
القسم الثالث
أكمل فيرستابن لفة ممتازة للغاية في بداية القسم، مع دقيقة و29.012 ثانية، بينما أكمل زميله بيريز لفته لكن بفارق 1.4 ثانية عن الهولندي.
بياستري وضع سيارته بالمركز الثاني بفارق نصف ثانية تقريباً خلف فيرستابن وأمام زميله نوريس بفارق 0.035 ثانية فقط بين سيارتي مكلارين.
وكان من اللافت أن سيارتي فيراري أكملتا لفة سريعة واحدة لكل سائق خلال القسم الثالث.
خرج فيرستابن مجدداً إلى المسار، وبدا مرتاحاً بشكل كبير على متن السيارة، حيث كسر زمنه السابق ليسجل لفة مذهلة بلغت دقيقة و28.877 ثانية، ليكسر حاجز الدقيقة و29 ثانية.
بياستري أنهى الحصة أمام زميله نوريس وأمام سيارة فيراري التي يقودها لوكلير.
بينما فصل بيريز سيارتي فيراري بالمركز الخامس أمام ساينز.
هاميلتون وضع مرسيدس بالمركز السابع أمام زميله راسل، بينما أكمل تسونودا وألونسو ترتيب المراكز العشرة الأولى.
التصفيات
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|1:28.877
|235.214
|2
|بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|+0.581
|0.581
|233.687
|3
|نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|6
|+0.616
|0.035
|233.595
|4
|لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|3
|+0.665
|0.049
|233.468
|5
|بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|6
|+0.773
|0.108
|233.186
|6
|ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|3
|+0.973
|0.200
|232.667
|7
|هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|6
|+1.031
|0.058
|232.517
|8
|راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|3
|+1.342
|0.311
|231.716
|9
|تسونودا ألفا تاوري
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|6
|+1.426
|0.084
|231.500
|10
|ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|+1.683
|0.257
|230.843
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