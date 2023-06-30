فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في النمسا بفارق 0.048 أمام لوكلير

بدا أن فيرستابن سيبسط سيطرته على كامل أقسام التجارب التأهيلية لسباق النمسا الرئيسي، مسجلاً أسرع الأزمنة.

لكن ورغم أن سيارة ريد بُل بدت سريعة جداً، لكن فيراري كانت تخبئ مفاجأة في القسم الثالث للتصفيات، حيث تأهل لوكلير وساينز بالمركزين الثاني والثالث خلف الهولندي.

لاندو نوريس وضع سيارته مكلارين بالمركز الرابع أمام سيارة مرسيدس التي يقودها لويس هاميلتون.

مجريات الحصة

القسم الأول

مباشرة مع بداية القسم الأول خرجت سيارتا ريد بُل مع ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، وسجلا زمنين سريعين، مع فيرستابن أولاً أمام زميله، قبل أن يضع أوسكار بياستري سيارته مكلارين بينهما بالمركز الثاني. بينما كان من الملاحظ حذف أزمنة عدة سائقين لخروجهم عن حدود المسار.

لكن بعد دقائق قليلة انزلقت سيارة ألفا روميو التي يقودها فالتيري بوتاس، ما تسبب برفع العلم الأحمر لفترة وجيزة.

خلال هذه الفترة تم حذف لفة فيرستابن السريعة كذلك، بالتالي بات بياستري بالمركز الأول المؤقت.

ومع استئناف الحصة، بدأت الأزمنة بالتحسن بشكل دراماتيكي، حيث تغير المركز الأول عدة مرات، قبل أن يعود فيرستابن من جديد للصدارة أمام سائقي فيراري كارلوس ساينز وشارل لوكلير، ولاندو نوريس سائق مكلارين.

وقبل 3 دقائق من نهاية القسم، وضع نوريس سيارته مكلارين بالمركز الثاني بين فيرستابن وساينز، قبل أن يحسّن سيرجيو بيريز زمنه ليخطف المركز الثاني من نوريس ويضع سيارته خلف زميله.

وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام زميله بيريز ومن ثم ساينز، بيير غاسلي (ألبين)، لوكلير أمام نوريس، ألونسو، لويس هاميلتون (مرسيدس) وأليكسندر ألبون (ويليامز)، ومن ثم بياستري بالمركز العاشر أمام جورج راسل (مرسيدس).

بينما خرج من القسم الأول كل من يوكي تسونودا (ألفا تاوري)، جو غوانيو (ألفا روميو)، لوغان سارجانت (ويليامز)، كيفن ماغنوسن (هاس) ونيك دي فريز (ألفا تاوري).

القسم الثاني

مجدداً في القسم الثاني تم حذف لفة فيرستابن السريعة (الذي سُمع وهو يتذمر من ذلك عبر اللاسلكي) وكذلك لفة زميله سيرجيو بيريز ومن ثم لفة لانس سترول (ألونسو). بالتالي بات نوريس بالمركز الأول المؤقت أمام نيكو هلكنبرغ (هاس) ومن ثم ألونسو أمام ساينز، هاميلتون، بياستري ولوكلير.

لكن غاسلي أكمل لفة سريعة وضعته بالمركز الثاني المؤقت بين نوريس وهلكنبرغ.

ومع الطلعات السريعة الثانية تبدلت المراكز مجدداً حيث كانت الفوارق ضئيلة جداً بين السيارات بينما تم حذف لفات مجدداً للسائقين من بينهم بيريز.

ومع التقلبات في الأزمنة، عاد فيرستابن للصدارة أمام زميله بيريز، لكن تم حذف لفة المكسيكي مرة أخرى ليخسر التأهل إلى القسم الثالث.

بالتالي بات ساينز ثانياً، نوريس، لوكلير، سترول، ألونسو، هاميلتون، غاسلي، هلكنبرغ وألبون.

بينما خرج كل من راسل، أوكون، بياستري، بوتاس وبيريز.

القسم الثالث

خلال الطلعات الأولى السريعة، سجل فيرستابن لفة سريعة للغاية مع دقيقة و4.503 ثانية، ليتفوق على أقرب ملاحقيه لوكلير وساينز. نوريس سجل رابع أسرع الأزمنة متقدماً على هاميلتون، ألونسو، غاسلي، ألبون، هلكنبرغ، سترول.

ومن ثم وفي الطلعات السريعة الثانية والأخيرة، حسّن فيرستابن زمنه مجدداً مسجلاً دقيقة و4.391 ثانية معززاً موقعه بالمركز الأول.

لوكلير وفي لفة صاروخية اقترب كثيراً من فيرستابن، لكنه أنهى ثانياً بفارق 0.048 ثانية فقط خلف الهولندي ومتقدماً على زميله ساينز.

نوريس تأهل رابعاً أمام هاميلتون، سترول، ألونسو، هلكنبرغ، وأكمل غاسلي وألبون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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