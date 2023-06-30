فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في النمسا بفارق 0.048 أمام لوكلير
سجل ماكس فيرستابن الزمن الأسرع خلال تصفيات السباق الرئيسي لجائزة النمسا الكبرى في الفورمولا واحد، بينما تم شطب زمن لفة زميله سيرجيو بيريز، بالتالي فشل في التأهل للقسم الثالث وسينطلق من المركز 15.
بدا أن فيرستابن سيبسط سيطرته على كامل أقسام التجارب التأهيلية لسباق النمسا الرئيسي، مسجلاً أسرع الأزمنة.
لكن ورغم أن سيارة ريد بُل بدت سريعة جداً، لكن فيراري كانت تخبئ مفاجأة في القسم الثالث للتصفيات، حيث تأهل لوكلير وساينز بالمركزين الثاني والثالث خلف الهولندي.
لاندو نوريس وضع سيارته مكلارين بالمركز الرابع أمام سيارة مرسيدس التي يقودها لويس هاميلتون.
مجريات الحصة
القسم الأول
مباشرة مع بداية القسم الأول خرجت سيارتا ريد بُل مع ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، وسجلا زمنين سريعين، مع فيرستابن أولاً أمام زميله، قبل أن يضع أوسكار بياستري سيارته مكلارين بينهما بالمركز الثاني. بينما كان من الملاحظ حذف أزمنة عدة سائقين لخروجهم عن حدود المسار.
لكن بعد دقائق قليلة انزلقت سيارة ألفا روميو التي يقودها فالتيري بوتاس، ما تسبب برفع العلم الأحمر لفترة وجيزة.
خلال هذه الفترة تم حذف لفة فيرستابن السريعة كذلك، بالتالي بات بياستري بالمركز الأول المؤقت.
ومع استئناف الحصة، بدأت الأزمنة بالتحسن بشكل دراماتيكي، حيث تغير المركز الأول عدة مرات، قبل أن يعود فيرستابن من جديد للصدارة أمام سائقي فيراري كارلوس ساينز وشارل لوكلير، ولاندو نوريس سائق مكلارين.
وقبل 3 دقائق من نهاية القسم، وضع نوريس سيارته مكلارين بالمركز الثاني بين فيرستابن وساينز، قبل أن يحسّن سيرجيو بيريز زمنه ليخطف المركز الثاني من نوريس ويضع سيارته خلف زميله.
وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام زميله بيريز ومن ثم ساينز، بيير غاسلي (ألبين)، لوكلير أمام نوريس، ألونسو، لويس هاميلتون (مرسيدس) وأليكسندر ألبون (ويليامز)، ومن ثم بياستري بالمركز العاشر أمام جورج راسل (مرسيدس).
بينما خرج من القسم الأول كل من يوكي تسونودا (ألفا تاوري)، جو غوانيو (ألفا روميو)، لوغان سارجانت (ويليامز)، كيفن ماغنوسن (هاس) ونيك دي فريز (ألفا تاوري).
القسم الثاني
مجدداً في القسم الثاني تم حذف لفة فيرستابن السريعة (الذي سُمع وهو يتذمر من ذلك عبر اللاسلكي) وكذلك لفة زميله سيرجيو بيريز ومن ثم لفة لانس سترول (ألونسو). بالتالي بات نوريس بالمركز الأول المؤقت أمام نيكو هلكنبرغ (هاس) ومن ثم ألونسو أمام ساينز، هاميلتون، بياستري ولوكلير.
لكن غاسلي أكمل لفة سريعة وضعته بالمركز الثاني المؤقت بين نوريس وهلكنبرغ.
ومع الطلعات السريعة الثانية تبدلت المراكز مجدداً حيث كانت الفوارق ضئيلة جداً بين السيارات بينما تم حذف لفات مجدداً للسائقين من بينهم بيريز.
ومع التقلبات في الأزمنة، عاد فيرستابن للصدارة أمام زميله بيريز، لكن تم حذف لفة المكسيكي مرة أخرى ليخسر التأهل إلى القسم الثالث.
بالتالي بات ساينز ثانياً، نوريس، لوكلير، سترول، ألونسو، هاميلتون، غاسلي، هلكنبرغ وألبون.
بينما خرج كل من راسل، أوكون، بياستري، بوتاس وبيريز.
القسم الثالث
خلال الطلعات الأولى السريعة، سجل فيرستابن لفة سريعة للغاية مع دقيقة و4.503 ثانية، ليتفوق على أقرب ملاحقيه لوكلير وساينز. نوريس سجل رابع أسرع الأزمنة متقدماً على هاميلتون، ألونسو، غاسلي، ألبون، هلكنبرغ، سترول.
ومن ثم وفي الطلعات السريعة الثانية والأخيرة، حسّن فيرستابن زمنه مجدداً مسجلاً دقيقة و4.391 ثانية معززاً موقعه بالمركز الأول.
لوكلير وفي لفة صاروخية اقترب كثيراً من فيرستابن، لكنه أنهى ثانياً بفارق 0.048 ثانية فقط خلف الهولندي ومتقدماً على زميله ساينز.
نوريس تأهل رابعاً أمام هاميلتون، سترول، ألونسو، هلكنبرغ، وأكمل غاسلي وألبون ترتيب المراكز العشرة الأولى.
تصفيات السباق الرئيسي
|المركز
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|التوقيت
|الفارق
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|1:04.391
|2
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|1:04.439
|0.048
|3
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|1:04.581
|0.190
|4
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|1:04.658
|0.267
|5
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|1:04.819
|0.428
|6
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|1:04.893
|0.502
|7
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|1:04.911
|0.520
|8
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|1:05.090
|0.699
|9
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|1:05.170
|0.779
|10
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|1:05.823
|1.432
|11
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|1:05.428
|1.037
|12
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|1:05.453
|1.062
|13
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|1:05.605
|1.214
|14
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:05.680
|1.289
|15
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|2:06.688
|1:02.297
|16
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:05.784
|1.393
|17
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:05.818
|1.427
|18
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|1:05.948
|1.557
|19
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|1:05.971
|1.580
|20
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:05.974
|1.583
|شاهد كامل النتائج
فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في النمسا أمام سيارتي فيراري
فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في النمسا أمام سيارتي فيراري فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في النمسا أمام سيارتي فيراري
فيرستابن ينتقد فكرة هاميلتون بمنع تطوير سيارات الفورمولا واحد مبكراً
فيرستابن ينتقد فكرة هاميلتون بمنع تطوير سيارات الفورمولا واحد مبكراً فيرستابن ينتقد فكرة هاميلتون بمنع تطوير سيارات الفورمولا واحد مبكراً
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا"
ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا" ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا"
هورنر: على ريد بُل تقديم الدعم إلى بيريز خلال "فترته الصعبة" في الفورمولا واحد
هورنر: على ريد بُل تقديم الدعم إلى بيريز خلال "فترته الصعبة" في الفورمولا واحد هورنر: على ريد بُل تقديم الدعم إلى بيريز خلال "فترته الصعبة" في الفورمولا واحد
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
فيرستابن يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في سباق النمسا القصير الحماسي
فيرستابن يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في سباق النمسا القصير الحماسي فيرستابن يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في سباق النمسا القصير الحماسي
فيرستابن يسحق الجميع خلال تصفيات السباق القصير في النمسا
فيرستابن يسحق الجميع خلال تصفيات السباق القصير في النمسا فيرستابن يسحق الجميع خلال تصفيات السباق القصير في النمسا
لوكلير لم يتوقع الاقتراب إلى هذه الدرجة من ريد بُل في تصفيات سباق النمسا الرئيسي
لوكلير لم يتوقع الاقتراب إلى هذه الدرجة من ريد بُل في تصفيات سباق النمسا الرئيسي لوكلير لم يتوقع الاقتراب إلى هذه الدرجة من ريد بُل في تصفيات سباق النمسا الرئيسي
فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في النمسا بفارق 0.048 أمام لوكلير
فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في النمسا بفارق 0.048 أمام لوكلير فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في النمسا بفارق 0.048 أمام لوكلير
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.