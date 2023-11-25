فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في أبوظبي متقدماً على لوكلير وبياستري
سجل ماكس فيرستابن الزمن الأسرع خلال تصفيات جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2023 في الفورمولا واحد أمام شارل لوكلير وأوسكار بياستري سائقي فيراري ومكلارين.
على حلبة تتحسن باستمرار تقلبت المراكز طوال الوقت خلال أقسام التصفيات، لكن الزمن الأسرع بقي من نصيب فيرستابن حتى النهاية.
لوكلير وضع سيارته فيراري بالمركز الثاني أمام بياستري، وزميله لاندو نوريس. بينما أكمل سيرجيو بيريز سائق ريد بُل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
مجريات الحصة
القسم الأول وخروج ساينز
خرجت السيارات جميعها على إطارات سوفت، وكان ماكس فيرستابن أول من سجل الزمن الأسرع المبدئي على متن ريد بُل متقدماً على سيارتي مكلارين وفيراري مع لاندو نوريس وشارل لوكلير.
وبينما بدت فرق ويليامز، مكلارين وفيراري سريعة، بدا أن مرسيدس تعاني مع سائقيها في آخر المراكز المتأهلة للقسم الثاني.
وبالفعل في الدقائق الأخيرة وضع أليكسندر ألبون سيارة ويليامز بالمركز الثاني خلف فيرستابن وأمام نوريس، أما زميله لوغان سارجانت ورغم مركزه الرابع لكن لفته السريعة حُذفت ما اضطره للعودة مجدداً لمحاولة تسجيل زمن سريع.
لكن ومع تحسن حالة المسار بشكل متواصل وسريع، تغيرت المراكز حيث تقدم سائقا مرسيدس للمركزين الثالث والسابع مع جورج راسل وهاميلتون. يوكي تسونودا وضع ألفا تاوري بالمركز الثاني المؤقت.
تحسن حالة المسار أدت لبعض التقلبات في المراكز، مع فيرستابن أولاً أمام زميله سيرجيو بيريز، ومن ثم تسونودا، ألبون، راسل ونوريس.
لانس سترول وضع سيارة أستون مارتن بالمركز السابع أمام نيكو هلكنبرغ سائق هاس ومن ثم هاميلتون ولوكلير
الخارجون من القسم الأول: ساينز، كيفن ماغنوسن، فالتيري بوتاس، جو غوانيو، لوغان سارجانت.
القسم الثاني وخروج هاميلتون
خرج فيرستابن مباشرة على إطارات سوفت جديدة، كسر حاجز الدقيقة و24 ثانية، مسجلاً دقيقة و23.740 ثانية ليحتل المركز الأول المؤقت وبفارق 7 أعشار الثانية أمام راسل، قبل أن يتقدم بيريز للمركز الثاني.
لكن نوريس تقدم للمركز الثاني مزيحاً بيريز، بينما وضع زميله أوسكار بياستري سيارته بالمركز الرابع.
ومع تواصل تحسن حالة المسار، خُلطت الأوراق من جديد.
لينتهي القسم الثاني مع فيرستابن أولاً أمام نوريس، لوكلير، راسل، غاسلي وبيريز.
ألونسو تأهّل للقسم الأخير سابعاً أمام تسونودا هلكنبرغ وبياستري. بينما سُمع هاميلتون وهو يشتكي من السيارة قائلاً لفريقه أن هناك مشكلة ما فيها.
الخارجون من القسم الثاني: هاميلتون، إستيبان أوكون، سترول، ألبون، دانيال ريكاردو.
القسم الثالث
افتتح فيرستابن القسم الثالث مع دقيقة و23.445 ثانية منحته المركز الأول المبدئي، وكان الأقرب له هو سائقا مكلارين مع نوريس وبياستري، أمام زميله بيريز، قبل أن يدفعه راسل نحو المركز الخامس المؤقت.
وفي الطلعات الثانية، كان نوريس يسير على طريق تسجيل لفة أسرع قبل أن يتعرض لانزلاق طفيف منعه من تحسين زمنه.
لكن زميله بياستري قدم زمناً أفضل لينتزع المركز الثاني من زميله، قبل أن يخطفه منه لوكلير.
زمن بيريز لم يسعفه سوى بتحقيق المركز الخامس خلف سيارتي مكلارين، لكن لفته تُحذف ليتراجع حتى التاسع، بينما تقدم راسل للرابع.
وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير، بياستري، راسل، نوريس، تسونودا، ألونسو وهلكنبرغ.
بينما أكمل بيريز وغاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
1:23.445
|227.833
|2
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.139
1:23.584
|0.139
|227.455
|3
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.337
1:23.782
|0.198
|226.917
|4
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.343
1:23.788
|0.006
|226.901
|5
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.371
1:23.816
|0.028
|226.825
|6
|ي. تسونودا ألفا تاوري
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|6
|
+0.523
1:23.968
|0.152
|226.414
|7
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|6
|
+0.639
1:24.084
|0.116
|226.102
|8
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.663
1:24.108
|0.024
|226.037
|9
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.726
1:24.171
|0.063
|225.868
|10
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|6
|
+1.103
1:24.548
|0.377
|224.861
|شاهد كامل النتائج
لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أبوظبي التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين
لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أبوظبي التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثانية في أبوظبي التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين
مواعيد جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2023
مواعيد جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2023 مواعيد جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2023
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
راسل يسجل أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الأولى لجائزة أبوظبي الختامية وزمن ممتاز لـ دروغوفيتش
راسل يسجل أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الأولى لجائزة أبوظبي الختامية وزمن ممتاز لـ دروغوفيتش راسل يسجل أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الأولى لجائزة أبوظبي الختامية وزمن ممتاز لـ دروغوفيتش
لوكلير: وتيرة لاس فيغاس لا ترفع الثقة بالأداء المتوقع لجولة أبوظبي الختامية
لوكلير: وتيرة لاس فيغاس لا ترفع الثقة بالأداء المتوقع لجولة أبوظبي الختامية لوكلير: وتيرة لاس فيغاس لا ترفع الثقة بالأداء المتوقع لجولة أبوظبي الختامية
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
فيرستابن يفوز في سباق أبوظبي الختامي ومرسيدس تحسم مركز الوصافة رغم تألق لوكلير
فيرستابن يفوز في سباق أبوظبي الختامي ومرسيدس تحسم مركز الوصافة رغم تألق لوكلير فيرستابن يفوز في سباق أبوظبي الختامي ومرسيدس تحسم مركز الوصافة رغم تألق لوكلير
نوريس يعترف بأنه يقوم "بعمل سيء للغاية" في التصفيات
نوريس يعترف بأنه يقوم "بعمل سيء للغاية" في التصفيات نوريس يعترف بأنه يقوم "بعمل سيء للغاية" في التصفيات
لوكلير: صف الانطلاق الأول لسباق أبوظبي "مفاجأة كبيرة"
لوكلير: صف الانطلاق الأول لسباق أبوظبي "مفاجأة كبيرة" لوكلير: صف الانطلاق الأول لسباق أبوظبي "مفاجأة كبيرة"
راسل: 2023 هو "أحد أسوأ المواسم" في مسيرتي
راسل: 2023 هو "أحد أسوأ المواسم" في مسيرتي راسل: 2023 هو "أحد أسوأ المواسم" في مسيرتي
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.