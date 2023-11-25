فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في أبوظبي متقدماً على لوكلير وبياستري

على حلبة تتحسن باستمرار تقلبت المراكز طوال الوقت خلال أقسام التصفيات، لكن الزمن الأسرع بقي من نصيب فيرستابن حتى النهاية.

لوكلير وضع سيارته فيراري بالمركز الثاني أمام بياستري، وزميله لاندو نوريس. بينما أكمل سيرجيو بيريز سائق ريد بُل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

القسم الأول وخروج ساينز

خرجت السيارات جميعها على إطارات سوفت، وكان ماكس فيرستابن أول من سجل الزمن الأسرع المبدئي على متن ريد بُل متقدماً على سيارتي مكلارين وفيراري مع لاندو نوريس وشارل لوكلير.

وبينما بدت فرق ويليامز، مكلارين وفيراري سريعة، بدا أن مرسيدس تعاني مع سائقيها في آخر المراكز المتأهلة للقسم الثاني.

وبالفعل في الدقائق الأخيرة وضع أليكسندر ألبون سيارة ويليامز بالمركز الثاني خلف فيرستابن وأمام نوريس، أما زميله لوغان سارجانت ورغم مركزه الرابع لكن لفته السريعة حُذفت ما اضطره للعودة مجدداً لمحاولة تسجيل زمن سريع.

لكن ومع تحسن حالة المسار بشكل متواصل وسريع، تغيرت المراكز حيث تقدم سائقا مرسيدس للمركزين الثالث والسابع مع جورج راسل وهاميلتون. يوكي تسونودا وضع ألفا تاوري بالمركز الثاني المؤقت.

تحسن حالة المسار أدت لبعض التقلبات في المراكز، مع فيرستابن أولاً أمام زميله سيرجيو بيريز، ومن ثم تسونودا، ألبون، راسل ونوريس.

لانس سترول وضع سيارة أستون مارتن بالمركز السابع أمام نيكو هلكنبرغ سائق هاس ومن ثم هاميلتون ولوكلير

الخارجون من القسم الأول: ساينز، كيفن ماغنوسن، فالتيري بوتاس، جو غوانيو، لوغان سارجانت.

القسم الثاني وخروج هاميلتون

خرج فيرستابن مباشرة على إطارات سوفت جديدة، كسر حاجز الدقيقة و24 ثانية، مسجلاً دقيقة و23.740 ثانية ليحتل المركز الأول المؤقت وبفارق 7 أعشار الثانية أمام راسل، قبل أن يتقدم بيريز للمركز الثاني.

لكن نوريس تقدم للمركز الثاني مزيحاً بيريز، بينما وضع زميله أوسكار بياستري سيارته بالمركز الرابع.

ومع تواصل تحسن حالة المسار، خُلطت الأوراق من جديد.

لينتهي القسم الثاني مع فيرستابن أولاً أمام نوريس، لوكلير، راسل، غاسلي وبيريز.

ألونسو تأهّل للقسم الأخير سابعاً أمام تسونودا هلكنبرغ وبياستري. بينما سُمع هاميلتون وهو يشتكي من السيارة قائلاً لفريقه أن هناك مشكلة ما فيها.

الخارجون من القسم الثاني: هاميلتون، إستيبان أوكون، سترول، ألبون، دانيال ريكاردو.

القسم الثالث

افتتح فيرستابن القسم الثالث مع دقيقة و23.445 ثانية منحته المركز الأول المبدئي، وكان الأقرب له هو سائقا مكلارين مع نوريس وبياستري، أمام زميله بيريز، قبل أن يدفعه راسل نحو المركز الخامس المؤقت.

وفي الطلعات الثانية، كان نوريس يسير على طريق تسجيل لفة أسرع قبل أن يتعرض لانزلاق طفيف منعه من تحسين زمنه.

لكن زميله بياستري قدم زمناً أفضل لينتزع المركز الثاني من زميله، قبل أن يخطفه منه لوكلير.

زمن بيريز لم يسعفه سوى بتحقيق المركز الخامس خلف سيارتي مكلارين، لكن لفته تُحذف ليتراجع حتى التاسع، بينما تقدم راسل للرابع.

وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير، بياستري، راسل، نوريس، تسونودا، ألونسو وهلكنبرغ.

بينما أكمل بيريز وغاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.