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فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى
تقرير السباق

فيرستابن يحقق المركز الأول في سباق ميامي القصير أمام لوكلير وبيريز وريكاردو يتألق بالمركز الرابع

أكمل ماكس فيرستابن سباق ميامي القصير للفورمولا واحد بالمركز الأول متفوقاً على شارل لوكلير سائق فيراري وزميله في ريد بُل سيرجيو بيريز.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

شهدت ميامي تسجيل دانيال ريكاردو أولى نقاطه في موسم 2024 الجاري حين أنهى رابعاً على متن آربي متفوقاً على كارلوس ساينز سائق فيراري الذي لم يفلح بتجاوز الأسترالي، واكتفى بالمركز الخامس.

مجريات السباق وسيارة الأمان

قبل التوجه لشبكة الانطلاق احتك إستيبان أوكون بسيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير، ما أدى لتلقي الفرنسي عقوبة 10 ثوانٍ وتبديل جانحه الأمامي حتى قبل انطلاقة السباق.

وما إن انطفأت الأضواء وانطلقت السيارات حتى تم رفع العلم الأصفر، وتطبيق سيارة الأمان مباشرة في اللفة الأولى حيث توقفت سيارة مكلارين التي يقودها لاندو نوريس.

ويبدو أن لويس هاميلتون اندفع بسيارته مرسيدس صوب سيارة أستون مارتن التي يقودها فرناندو ألونسو والذي بدوره ارتطم بسيارة زميله لانس سترول، ومن ثم ارتطما بسيارة نوريس وأخرجاه من المسار، بينما تعرض ألونسو لانثقاب.

لكن وفي اللفة الأولى، نجح دانيال ريكاردو بالتقدم للمركز الرابع أمام سيرجيو بيريز وخلف شارل لوكلير صاحب المركز الثاني، بينما حافظ ماكس فيرستابن على مركزه الأول.

إعادة الانطلاقة

بعد خروج سيارة الأمان، حافظ سائقو المقدمة على مراكزهم المبدئية، بينما بدأ بيريز بالاقتراب من ريكاردو أمامه وسرعان ما تجاوزه للمركز الثالث ليعود خلف لوكلير.

وحتى اللفة 16 بدا ريكاردو صامداً للغاية في مركزه الرابع أمام كارلوس ساينز سائق فيراري.

في الخلف اشتعلت معركة بين هاميلتون وسيارتي هاس ودخل بينهم يوكي تسونودا (سوفت) كذلك، توضحت معالمها لاحقاً، باستفادة تسونودا وتقدمه للمركز الثامن أمام هاميلتون مع تراجع ماغنوسن للعاشر.

ومع الاقتراب من آخر لفتين، بدت سيارة آربي سريعة بالفعل، حيث نجح ريكاردو وبشكل مثير للإعجاب بالاحتفاظ بمركزه على طريق تسجيل أولى نقاطه في موسم 2024 الجاري.

اللفة الأخيرة

رغم محاولات ساينز الحثيثة الاقتراب من ريكاردو لكنه لم يفلح بتجاوزه.

لينتهي السباق مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير بفارق قارب 3 ثوانٍ، وبيريز بالمركز الثالث.

ريكاردو أنهى بمركز رابعٍ مثير للإعجاب أمام ساينز، بياستري ومن ثم نيكو هلكنبرغ (هاس).

بينما أكمل هاميلتون السباق ثامناً بعد التقدم على تسونودا في اللفة الأخيرة.

وبعد السباق، تلقى لويس هاميلتون عقوبة المرور والتوقف في منصة الصيانة - أي ما يعادل 20 ثانية - بسبب الإسراع في خط الحظائر، ما يعني أنه خسر مركزه لصالح تسونودا في نهاية المطاف.

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السباق القصير

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك 1 2 3
1 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull
M : 4
M : 5
M : 22
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari
M : 1
M : 2
M : 19
3 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull
M : 4
M : 5
M : 22
4 Australia د. ريكاردو آربي 3 RB Red Bull
M : 1
M : 2
M : 19
5 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari
M : 1
M : 2
M : 19
6 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes
M : 1
M : 2
M : 19
7 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari
M : 7
M : 8
M : 25
8 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes
M : 7
M : 8
M : 25
9 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull
S : 1
S : 2
S : 19
10 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari
M : 7
M : 8
M : 25
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