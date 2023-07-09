فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون

رغم الانطلاقة الممتازة لسيارة مكلارين التي يقودها نوريس وتصدره السباق لبضع لفات، لكن فيرستابن عاد واقتنص الصدارة وتمسك بها حتى النهاية ليجتاز العلم المرقط أولاً أمام البريطانيَين نوريس وهاميلتون.

المركز الثالث كان من نصيب أوسكار بياستري زميل نوريس أمام جورج راسل (مرسيدس) وسيرجيو بيريز سائق ريد بُل القادم من بعيد

مجريات السباق

قدم لاندو نوريس انطلاقة ممتازة على متن مكلارين ليخطف الصدارة من ماكس فيرستابن الذي تراجع للمركز الثاني، بينما اقترب زميله أوسكار بياستري من فيرستابن.

جورج راسل تقدم للمركز الخامس بين سيارتي فيراري لكن لويس هاميلتون زميله في مرسيدس تراجع للمركز الثامن خلف فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

وقبل تفعيل نظام الحد من الجر "دي آر أس" كان الفارق بين نوريس وفيرستابن أقل من ثانية بقليل. لكن ومع بدء استعمال "دي آر أس" تمكن فيرستابن من الاقتراب بشكل كبير حتى خطف المركز الأول في اللفة الخامسة واستعاد الصدارة أمام سيارة مكلارين.

وفي اللفات الأولى كانت المعركة تشتعل بين راسل (على إطارات سوفت) ولوكلير على المركز الرابع وبين هاميلتون وألونسو على المركز السابع.

بينما سُمع فريق مكلارين وهو يقول لسائقه نوريس بأن بياستري لن ينافسه وأنه سيتمسك بالمركز الثالث.

في اللفة السابعة نجح هاميلتون باقتناص المركز السابع من ألونسو وبدأ يشق طريقه للأمام من جديد.

سباق إستيبان أوكون انتهى في اللفة العاشرة حيث انسحب بسيارته ألبين من منصة الصيانة.

في هذه الأثناء ظهرت احتمالية لهطول أمطار خفيفة، بينما نجح فيرستابن بتوسيع فارق الصدارة إلى أكثر من ثانيتين بعد اللفة 13.

وبعد لفتين أعلم فيرستابن فريقه ريد بُل بأن أمطاراً خفيفة بدأت بالهطول. وفي هذه الأثناء، وصل سيرجيو بيريز إلى المركز العاشر.

في اللفة 19، دخل لوكلير إلى منصة الصيانة لينتقل من إطارات ميديوم إلى هارد ومن ثم بعد عدة لفات دخل زميله ساينز وانتقل إلى هارد كذلك.

راسل دخل إلى منصة الصيانة في اللفة 29 وانتقل إلى ميديوم حيث خرج في المركز التاسع خلف لوكلير، وفي اللفة التالية دخل بياستري إلى المنصة وخرج مع إطارات هارد بالمركز السادس.

المعركة بين راسل ولوكلير اشتعلت مجدداً حيث نجح البريطاني بتجاوز سائق فيراري في اللفة 31، بينما دخل ألونسو للانتقال إلى إطارات سوفت مباشرة في اللفة التالية.

سيارة الأمان

سيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن توقفت على المسار واشتعلت النيران في محركها ما أدى لتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية.

وذلك ما دفع فيراري لاستدعاء لوكلير ونقله إلى إطارات ميديوم، قبل أن تدخل سيارات المقدمة كذلك، حيث انتقل فيرستابن إلى سوفت وتم وضع إطارات هارد لسيارة نوريس وإطارات سوفت لسيارة هاميلتون.

لكن خرجت سيارة الأمان الاعتيادية إلى المسار، حيث كان ترتيب المراكز خلفها كالتالي:

فيرستابن، نوريس، هاميلتون، بياستري، راسل، ألونسو، ساينز، بيريز، ألبون، لوكلير.

ومع استئناف السباق، اقترب هاميلتون بشكل كبير جداً من نوريس أمامه في معركة على المركز الثاني. ومع الدخول في اللفات العشر الأخيرة، خسر ساينز على إطارات هارد 3 مراكز متتالية لصالح بيريز، ألبون وزميله لوكلير.

بيريز (سوفت) بات سادساً متجاوزاً ألونسو في اللفة 47. وفي الإعادة شوهدت حادثة بين غاسلي وسترول، تسببت بإنهاء سباق غاسلي، حيث تم الإعلان أن الحكام يحققون فيها قبل تطبيق عقوبة 5 ثوان على سترول.

وانتهى السباق بعبور ماكس فيرستابن خط النهاية أولاً أمام نوريس، هاميلتون، بياستري، راسل، بيريز.

ألونسو حقق المركز السابع أمام ألبون بينما أكملت سيارتا فيراري مع لوكلير وساينز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق