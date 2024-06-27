فيرستابن يحسم وضعه ويعطي إجابة حاسمة حول تواجده مع ريد بُل في 2025

أصرّ ماكس فيرستابن على أنه سيسابق لصالح ريد بُل في موسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك بعد التكهنات والتقارير الأخيرة حول التزامه مع الفريق.

وقد أجاب سائق ريد بُل بـ "نعم" عند سؤاله اليوم في النمسا حول إذا ما سيقود لصالح ريد بُل في 2025، ويأتي ذلك بعد الاحتمالية الصادمة التي برزت في جدة بأن الهولندي قد يغادر صفوف الفريق الذي حقق معه 3 بطولات عالم و61 انتصارًا ويرتبط بعقد معه حتى نهاية 2028.

وقد برزت تلك التكهنات على إثر حرب الإدارة التي اشتعلت في بداية موسم 2024 والتي أعقبت التحقيق في سلوكيات مدير الفريق كريستيان هورنر تجاه إحدى الموظفات وكيف اتخذ فيرستابن صف مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل، هيلموت ماركو.

وبالرُغم من خفوت إمكانية مغادرة فيرستابن صفوف ريد بُل بشكل كبير منذ سباق جدة، وتحديدًا بعدما حسم ماركو مستقبله القريب مع ريد بُل، إلا أن مرسيدس أبدت اهتمامًا كبيرًا منذ ذلك الحين بضمه إلى صفوفها.

إلى حد تصريح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنها "علاقة يجب أن تحصل في مرحلة ما"، وتعليق أولا كالينيوس المدير التنفيذي لمجموعة مرسيدس-بينز مؤخرًا بأن هنالك فرصة ربما لضم فيرستابن في 2026 ضمن الحقبة الجديدة التي ستشهد خلط الأوراق وكيف أن الهولندي "سيبدو أنيقًا بألوان السهام الفضية".

لكن وخلال حضوره اليوم في المؤتمر الصحفي في النمسا، سُئِل فيرستابن عن العناوين الأخيرة التي برزت في الصحافة على إثر هذه التصريحات وهل سيكون مستعدًا لحسم المسألة عبر القول بأنه 100 بالمئة سيقود لصالح ريد بُل في 2025؟

حيث رد الهولندي قائلًا: "أعتقد أنني سبق وقلت ذلك. الناس يتحدثون بطبيعة الحال، لكن الأمر الأهم هو أننا نملك سيارة تنافسية للغاية للمستقبل. المنافسة متقاربة جدًا الآن بالتأكيد، لكننا نعمل كفريق من أجل تحسين الوضع أكثر".

وعند سؤاله إذا ما قد يقرر ترك صفوف ريد بُل في حال أصبح واضحًا له أن لن يمتلك أفضل سيارة في 2025 بعد تأديات مكلارين القوية في السباقات الأخيرة، قال فيرستابن: "لا أعتقد بأن الفورمولا 1 تعمل بهذه الطريقة، حيث تقول فجأة: حسنًا، وداعًا يا رفاق. لا تسير الأمور هكذا".

وأكمل: "لدي عقد طويل الأمد مع الفريق، وأنا سعيد بمكاني الحالي، ونركز بالفعل على الموسم المُقبل، وأرى بأن ذلك يقول كفاية حول أين سأقود في العام القادم".

وعند الضغط عليه ليُعطي إجابة واضح بنعم أو لا حول إذا ما سيقود مع ريد بُل في 2025، قال الهولندي: "نعم، هذا ما قلته، نركز على العام المُقبل، وهذا يعني أنك تقود لصالح الفريق حينها".