فيرستابن يحسم لقبه الثالث على التوالي وبياستري يفوز بسباق قطر القصير

شهد السباق القصير المؤلف من 19 لفة، دخول سيارة الأمان 3 مرات، وتميز بتفوق السائقين الذين استعملوا إطارات سوفت في البداية بشكل كبير وعند استئناف السباق، قبل أن تتراجع تأدياتهم مع تحبب الإطارات.

وتسببت حادثة جمعت ثلاث سيارات، بخروج سيرجيو بيريز زميل فيرستابن، ما عزّز من موقع فيرستابن في معركة اللقب.

أثناء الانطلاقة، تمسك بياستري بالصدارة من قطب الانطلاق الأول، بينما تراجع زميله لاندو نوريس وكذلك فيرستابن، حيث تفوق عليهما السائقون المنطلقون على إطارات سوفت، جورج راسل، كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

لكن دخلت سيارة الأمان بعد خروج ليام لاوسون سائق ألفا تاوري، حيث يبدو أنه خسر السيطرة على سيارته ليخرج إلى المنطقة الحصوية.

ومع استئناف السباق، بقي بياستري في الصدارة قبل أن يخسرها حين تجاوزه راسل.

ودخلت سيارة الأمان مجدداً، حين خسر لوغان سارجانت السيطرة على سيارته ويليامز. ليتم استئنافه مجدداً في اللفة السابعة، حيث بدأ السائقون الذين يستعملون إطارات سوفت بالمعاناة من تحببها مقارنة بأولئك الذين يستعملون إطارات ميديوم.

وكان راسل في حال أفضل من بياستري أثناء استئناف السباق للمرة الثانية، حيث تقدم بشكل جيد في الأمام وبفارق 1.4 ثانية مع بداية اللفة السابعة.

وتمكن سائق مرسيدس من صد هجمات بياستري خارج منطقة "دي آر أس" في اللفات الأولى التي تلت إعادة الانطلاق الثانية، والتي نجح خلالها فيرستابن بالتقدم للمركز الثالث متجاوزاً سيارتي فيراري.

وفي اللفة 11 أصبح راسل ضمن مدى "دي آر أس" لـ بياستري قبل أن ينجح في التجاوز والعودة للمقدمة.

وبعد ثوانٍ لاحقة، دخلت سيارة الأمان الثالثة بعد حادثة ثلاثية جمعت إستيبان أوكون، نيكو هلكنبرغ وسيرجيو بيريز، ما أدى لخروج تلك السيارات عن المسار.

تم استئناف السباق في اللفة 15 وسط جدل كبير بين راسل ومهندسه حيال دخوله منصة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان حيث شعر بأن إطاراته قد انتهت، وهو ما رفضته مرسيدس.

وبات بياستري متقدماً بفارق جيد أمام راسل، قبل أن ينتزع منه فيرستابن المركز الثاني وبات بفارق 2.6 ثانية خلف المتصدر.

وسجل فيرستابن لفتين سريعتين لكنه لم يمتلك ما يكفي من الوقت للحاق بـ بياستري وتجاوزه.

بياستري امتلك ما يكفي من الوتيرة لإنهاء السباق أمام فيرستابن بفارق 1.8 ثانية، بينما تعافى نوريس حتى المركز الثالث متجاوزاً سيارتي فيراري وكذلك راسل.

راسل أنهى سباقه رابعاً أمام زميله لويس هاميلتون الذي تقدم في الترتيب بعد خروجه الصادم من القسم الثاني لتصفيات السباق القصير.

ساينز ولوكلير حققا المركزين السادس والسابع، وأمام أليكسندر ألبون، بينما أكمل فرناندو ألونسو وبيير غاسلي المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن لوكلير وسترول يواجهان تحقيقاً بعد السباق حيال خرق حدود المسار بشكل متكرر.

نتيجة السباق القصير