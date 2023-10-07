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فيرستابن يحسم لقبه الثالث على التوالي وبياستري يفوز بسباق قطر القصير

أحرز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الفوز بلقبه الثالث على التوالي في الفورمولا واحد بعد أن حقق المركز الثاني في سباق قطر القصير والذي انتهى بفوز أوسكار بياستري سائق مكلارين.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

شهد السباق القصير المؤلف من 19 لفة، دخول سيارة الأمان 3 مرات، وتميز بتفوق السائقين الذين استعملوا إطارات سوفت في البداية بشكل كبير وعند استئناف السباق، قبل أن تتراجع تأدياتهم مع تحبب الإطارات.

وتسببت حادثة جمعت ثلاث سيارات، بخروج سيرجيو بيريز زميل فيرستابن، ما عزّز من موقع فيرستابن في معركة اللقب.

أثناء الانطلاقة، تمسك بياستري بالصدارة من قطب الانطلاق الأول، بينما تراجع زميله لاندو نوريس وكذلك فيرستابن، حيث تفوق عليهما السائقون المنطلقون على إطارات سوفت، جورج راسل، كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

لكن دخلت سيارة الأمان بعد خروج ليام لاوسون سائق ألفا تاوري، حيث يبدو أنه خسر السيطرة على سيارته ليخرج إلى المنطقة الحصوية.

ومع استئناف السباق، بقي بياستري في الصدارة قبل أن يخسرها حين تجاوزه راسل.

ودخلت سيارة الأمان مجدداً، حين خسر لوغان سارجانت السيطرة على سيارته ويليامز. ليتم استئنافه مجدداً في اللفة السابعة، حيث بدأ السائقون الذين يستعملون إطارات سوفت بالمعاناة من تحببها مقارنة بأولئك الذين يستعملون إطارات ميديوم.

وكان راسل في حال أفضل من بياستري أثناء استئناف السباق للمرة الثانية، حيث تقدم بشكل جيد في الأمام وبفارق 1.4 ثانية مع بداية اللفة السابعة.

وتمكن سائق مرسيدس من صد هجمات بياستري خارج منطقة "دي آر أس" في اللفات الأولى التي تلت إعادة الانطلاق الثانية، والتي نجح خلالها فيرستابن بالتقدم للمركز الثالث متجاوزاً سيارتي فيراري.

وفي اللفة 11 أصبح راسل ضمن مدى "دي آر أس" لـ بياستري قبل أن ينجح في التجاوز والعودة للمقدمة.

وبعد ثوانٍ لاحقة، دخلت سيارة الأمان الثالثة بعد حادثة ثلاثية جمعت إستيبان أوكون، نيكو هلكنبرغ وسيرجيو بيريز، ما أدى لخروج تلك السيارات عن المسار.

تم استئناف السباق في اللفة 15 وسط جدل كبير بين راسل ومهندسه حيال دخوله منصة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان حيث شعر بأن إطاراته قد انتهت، وهو ما رفضته مرسيدس.

وبات بياستري متقدماً بفارق جيد أمام راسل، قبل أن ينتزع منه فيرستابن المركز الثاني وبات بفارق 2.6 ثانية خلف المتصدر.

وسجل فيرستابن لفتين سريعتين لكنه لم يمتلك ما يكفي من الوقت للحاق بـ بياستري وتجاوزه.

بياستري امتلك ما يكفي من الوتيرة لإنهاء السباق أمام فيرستابن بفارق 1.8 ثانية، بينما تعافى نوريس حتى المركز الثالث متجاوزاً سيارتي فيراري وكذلك راسل.

راسل أنهى سباقه رابعاً أمام زميله لويس هاميلتون الذي تقدم في الترتيب بعد خروجه الصادم من القسم الثاني لتصفيات السباق القصير.

ساينز ولوكلير حققا المركزين السادس والسابع، وأمام أليكسندر ألبون، بينما أكمل فرناندو ألونسو وبيير غاسلي المراكز العشرة  الأولى.

يشار إلى أن لوكلير وسترول يواجهان تحقيقاً بعد السباق حيال خرق حدود المسار بشكل متكرر.

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نتيجة السباق القصير

 
 
         
Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك
1 Australia بياستري مكلارين 81 19 35:01.297       8   McLaren Mercedes
2 Netherlands فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 19 +1.871 1.871     7   Red Bull Red Bull
3 United Kingdom نوريس مكلارين 4 19 +8.497 6.626     6   McLaren Mercedes
4 United Kingdom راسل مرسيدس 63 19 +11.036 2.539     5   Mercedes Mercedes
5 United Kingdom هاميلتون مرسيدس 44 19 +17.314 6.278     4   Mercedes Mercedes
6 Spain ساينز الإبن فيراري 55 19 +18.806 1.492     3   Ferrari Ferrari
7 Monaco لوكلير فيراري 16 19 +19.860 1.054     2   Ferrari Ferrari
8 Thailand ألبون ويليامز 23 19 +19.864 0.004     1   Williams Mercedes
9 Spain ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 19 +21.180 1.316         Aston Martin Mercedes
10 France غاسلي ألبين 10 19 +21.742 0.562         Alpine Renault
11 Finland بوتاس ألفا روميو 77 19 +22.208 0.466         Alfa Romeo Ferrari
12 Japan تسونودا ألفا تاوري 22 19 +22.863 0.655         AlphaTauri Red Bull
13 Canada سترول أستون مارتن رايسينغ 18 19 +24.523 1.660   1     Aston Martin Mercedes
14 Denmark ماغنوسن فريق هاس اف1 20 19 +24.970 0.447   1     Haas Ferrari
15 China جو ألفا روميو 24 19 +26.868 1.898   1     Alfa Romeo Ferrari
dnf Germany هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 11       1   التصادم Haas Ferrari
dnf France أوكون ألبين 31 10           التصادم Alpine Renault
dnf Mexico بيريز ريد بُل ريسينغ 11 10           التصادم Red Bull Red Bull
dnf United States سارجينت ويليامز 2 2           الانزلاق Williams Mercedes
dnf New Zealand لاوسون ألفا تاوري 40 0           الانزلاق AlphaTauri Red Bull
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