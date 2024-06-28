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الشرق الأوسط
تقرير التجارب التأهيليّة
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

فيرستابن يحرز قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في النمسا أمام نوريس بفارق 0.093 ثانية

تقدم ماكس فيرستابن إلى صدارة أسرع الأزمنة خلال التصفيات القصيرة في جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد، ليضع سيارته ريد بُل أمام سيارتي مكلارين بقيادة لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

خلال الحصة، كان فيرستابن ينجح في كل قسم بتصدر أسرع الأزمنة رغم أن الفوارق كانت ضئيلة للغاية.

وبدا أن مكلارين هي أقرب المنافسين بالفعل للعلامة النمساوية، لكن نوريس لم يفلح بانتزاع قطب الانطلاق الأول ليكتفي بالمركز الثاني وبفارق 0.093 ثانية.

بياستري تأهل ثالثاً أمام جورج راسل سائق مرسيدس وكارلوس ساينز سائق فيراري، بينما لم يفلح زميله شارل لوكلير بتسجيل زمن سريع في القسم الثالث والأخير من التصفيات القصيرة.

مجريات الحصة

القسم الأول

بدأ السائقون الحصة على إطارات ميديوم، وسرعان ما قفز ماكس فيرستابن للمركز الأول خلف مقود ريد بُل، أمام جورج راسل سائق مرسيدس بفارق 0.074 ثانية، بينما كانت اللفة السريعة الأولى لزميله لويس هاميلتون غير موفقة، حيث خرج عن المسار.

ومع محاولته الثانية، وضع هاميلتون سيارته بالمركز 11 المؤقت، لينتهي القسم الأول بخروج: دانيال ريكاردو (آربي)، نيكو هلكنبرغ (هاس)، فالتيري بوتاس (ساوبر)، أليكسندر ألبون (ويليامز)، جو غوانيو (ساوبر).

وكان من الملاحظ تفوق لوغان سارجنت على زميله ألبون، حيث نجح بالتأهل للقسم الثاني.

القسم الثاني

عاد السائقون على إطارات ميديوم كذلك وبدا راسل سريعاً للغاية في القسم الثاني، حيث سجل في الطلعات الأولى ثاني أسرع الأزمنة مباشرة خلف فيرستابن بفارق 0.139 ثانية وأمام أوسكار بياستري سائق مكلارين.

بينما احتل سائقا فيراري: كارلوس ساينز وشارل لوكلير المركزين الرابع والخامس، أمام هاميلتون.

ومع انتهاء الطلعات السريعة الثانية، بقيت مراكز سائقي المقدمة على حالها، بينما فشل كيفن ماغنوسن (هاس، رغم أنه سجل أسرع مقطع أول)، سائقا أستون مارتن: لانس سترول وفرناندو ألونسو، يوكي تسونودا (آربي) وسارجنت، بالتأهل للقسم الثالث.

القسم الثالث والأخير

انتظر السائقون حتى الدقائق الثلاث الأخيرة للخروج إلى المسار بهدف الاستفادة من عامل السحب على إطارات سوفت.

واشتعلت المعركة على المراكز الأولى بالفعل مع مواصلة مرور السائقين من خط النهاية، حيث تصدر راسل قبل أن يتفوق عليه بياستري بعُشري ثانية ومن ثم نوريس.

لكن فيرستابن سجل لفة ممتازة وضعته بالصدارة مع دقيقة و4.686 ثانية بفارق 0.093 ثانية فقط.

وهكذا انتهت الحصة مع الهولندي أولاً أمام سائقي مكلارين نوريس وبياستري، راسل رابعاً أمام ساينز.

هاميلتون سينطلق سادساً أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وسائقي ألبين: إستيبان أوكون وبيير غاسلي، بينما لم ينجح لوكلير بتسجيل زمن سريع ليتأهل عاشراً. حيث سُمع لوكلير وهو يتكلم مع فريقه عبر اللاسلكي متسائلاً عن سبب توقف المحرك أثناء خروجه للحلبة في القسم الثالث.

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التصفيات القصيرة

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 11

1:04.686

   240.311
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 13

+0.093

1:04.779

 0.093 239.966
3 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 14

+0.301

1:04.987

 0.208 239.198
4 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 9

+0.368

1:05.054

 0.067 238.952
5 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 12

+0.440

1:05.126

 0.072 238.688
6 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 13

+0.584

1:05.270

 0.144 238.161
7 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 14

+1.322

1:06.008

 0.738 235.498
8 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 12

+1.415

1:06.101

 0.093 235.167
9 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 12

+1.938

1:06.624

 0.523 233.321
10 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 12

 

    
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