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فيرستابن يحرز قطب الانطلاق الأول للسباق الرئيسي في قطر وسط فوضى حذف اللفات

انتزع ماكس فيرستابن قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة قطر الكبرى الرئيسي للفورمولا واحد، أمام لاندو نوريس قبل أن يتم حذف لفتي سائقي مكلارين بعد انتهاء الحصة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

تصدرت مسألة حدود المسار حصة التصفيات على حلبة لوسيل، إضافة إلى معاناة السائقين في التعامل مع التماسك على السرعات العالية.

وسجل فيرستابن دقيقة و23.778 ثانية في القسم الثالث ما سمح له بتحقيق قطب الانطلاق الأول، رغم أنه خسر السيطرة على السيارة في لفته السريعة الثانية.

وكان نوريس قد خسر بالفعل لفة سريعة بسبب حدود المسار في القسم الأول، وكرر ذلك في طلعته السريعة الأولى خلال القسم الثالث.

ومع تكرار هذه المشكلة، خسر نوريس كثيراً ليتراجع حتى المركز العاشر.

خطأ نوريس دفع جورج راسل سائق مرسيدس للمركز الثاني أمام أوسكار بياستري (مكلارين) ولويس هاميلتون (مرسيدس).

لكن وأثناء المقابلة بعد التصفيات، قيل لـ بياستري بأن لفته قد حذفت كذلك، ليتراجع حتى السادس. ما كان يعني بأن هاميلتون بات بالمركز الثالث.

فرناندو ألونسو حقق المركز الخامس لصالح أستون مارتن أمام شارل لوكلير سائق فيراري.

بينما أكمل سائقا ألبين، بيير غاسلي وأوسكار بياستري الحصة بالمركزين السابع والثامن، أمام فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو ونوريس.

القسم الثاني

خلال القسم الثاني، تصدر يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري قائمة المستبعدين، بينما كان كارلوس ساينز (فيراري) وسيرجيو بيريز (ريد بُل) أهم الخارجين من هذا القسم أمام أليكسندر ألبون (ويليامز) ونيكو هلكنبرغ (هاس).

ولم يتمكن ساينز من تشغيل إطاراته سوفت الجديدة، ما أدى للتخلي عن طلعته السريعة الأولى، بينما جمعته واقعة مع فيرستابن، سيتم التحقيق فيها بعد التصفيات.

أما زمن بيريز السريع في لفته الأخيرة فحُذف لخروجه عن حدود المسار.

ومع نهاية القسم الأول، تفوق ألبون على زميله لوغان سارجانت بفارق ضئيل، وخلفه جاء لانس سترول سائق أستون مارتن ومن ثم ليام لاوسون على متن ألفا تاوري، كيفن ماغنوسن (هاس) وجو غوانيو (ألفا روميو).

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التصفيات الرئيسية

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 5 1:23.778   231.182
2 United Kingdom راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 6 +0.441 0.441 229.971
3 United Kingdom هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 5 +0.527 0.086 229.737
4 Spain ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 6 +0.591 0.064 229.562
5 Monaco لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 7 +0.646 0.055 229.413
6 Australia بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 6 +0.762 0.116 229.947
7 France غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 6 +0.775 0.013 229.063
8 France أوكون ألبين 31 Alpine Renault 6 +0.985 0.210 228.495
9 Finland بوتاس ألفا روميو 77 Alfa Romeo Ferrari 6 +1.280 0.295 227.703
10 United Kingdom نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 6     230.368
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فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على حلبة لوسيل في قطر

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