فيرستابن يحرز قطب الانطلاق الأول للسباق الرئيسي في قطر وسط فوضى حذف اللفات
انتزع ماكس فيرستابن قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة قطر الكبرى الرئيسي للفورمولا واحد، أمام لاندو نوريس قبل أن يتم حذف لفتي سائقي مكلارين بعد انتهاء الحصة.
تصدرت مسألة حدود المسار حصة التصفيات على حلبة لوسيل، إضافة إلى معاناة السائقين في التعامل مع التماسك على السرعات العالية.
وسجل فيرستابن دقيقة و23.778 ثانية في القسم الثالث ما سمح له بتحقيق قطب الانطلاق الأول، رغم أنه خسر السيطرة على السيارة في لفته السريعة الثانية.
وكان نوريس قد خسر بالفعل لفة سريعة بسبب حدود المسار في القسم الأول، وكرر ذلك في طلعته السريعة الأولى خلال القسم الثالث.
ومع تكرار هذه المشكلة، خسر نوريس كثيراً ليتراجع حتى المركز العاشر.
خطأ نوريس دفع جورج راسل سائق مرسيدس للمركز الثاني أمام أوسكار بياستري (مكلارين) ولويس هاميلتون (مرسيدس).
لكن وأثناء المقابلة بعد التصفيات، قيل لـ بياستري بأن لفته قد حذفت كذلك، ليتراجع حتى السادس. ما كان يعني بأن هاميلتون بات بالمركز الثالث.
فرناندو ألونسو حقق المركز الخامس لصالح أستون مارتن أمام شارل لوكلير سائق فيراري.
بينما أكمل سائقا ألبين، بيير غاسلي وأوسكار بياستري الحصة بالمركزين السابع والثامن، أمام فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو ونوريس.
القسم الثاني
خلال القسم الثاني، تصدر يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري قائمة المستبعدين، بينما كان كارلوس ساينز (فيراري) وسيرجيو بيريز (ريد بُل) أهم الخارجين من هذا القسم أمام أليكسندر ألبون (ويليامز) ونيكو هلكنبرغ (هاس).
ولم يتمكن ساينز من تشغيل إطاراته سوفت الجديدة، ما أدى للتخلي عن طلعته السريعة الأولى، بينما جمعته واقعة مع فيرستابن، سيتم التحقيق فيها بعد التصفيات.
أما زمن بيريز السريع في لفته الأخيرة فحُذف لخروجه عن حدود المسار.
ومع نهاية القسم الأول، تفوق ألبون على زميله لوغان سارجانت بفارق ضئيل، وخلفه جاء لانس سترول سائق أستون مارتن ومن ثم ليام لاوسون على متن ألفا تاوري، كيفن ماغنوسن (هاس) وجو غوانيو (ألفا روميو).
التصفيات الرئيسية
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|5
|1:23.778
|231.182
|2
|راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|+0.441
|0.441
|229.971
|3
|هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|5
|+0.527
|0.086
|229.737
|4
|ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|6
|+0.591
|0.064
|229.562
|5
|لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|7
|+0.646
|0.055
|229.413
|6
|بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|+0.762
|0.116
|229.947
|7
|غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|6
|+0.775
|0.013
|229.063
|8
|أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|6
|+0.985
|0.210
|228.495
|9
|بوتاس ألفا روميو
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|6
|+1.280
|0.295
|227.703
|10
|نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|6
|230.368
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