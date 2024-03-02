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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

فيرستابن يحرز فوزاً كاسحاً في سباق البحرين ويتقدم ثنائية ريد بُل أمام زميله بيريز

أحرز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل فوزاً كاسحاً بسباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية من موسم 2024 في الفورمولا واحد متقدماً ثنائية فريقه أمام زميله سيرجيو بيريز.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

سيمون غالوي/ صور لات

اجتاز بطل العالم خط النهاية بفارق 22.4 ثانية أمام بيريز، ليحرز ثامن فوز له على التوالي، في سلسلة تمتد حتى سباق سوزوكا العام الماضي.

ولم يواجه الهولندي سوى منافسة خفيفة جمعته لفترة وجيزة مع شارل لوكلير سائق فيراري الذي حاول انتزاع الصدارة منه في المنعطف الأول.

لكن سائق ريد بُل تشبث بخط التسابق وأبقى لوكلير قريباً منه، ورغم أن أصيل موناكو كان يأمل بمساعدة "دي آر أس"، والذي بات من الممكن تفعيله في اللفة الثانية، لكن فيرستابن رفع أفضليته مباشرة دون تحدٍ يذكر في اللفة التالية أمام لوكلير.

كما أن المعارك المبكرة على المركز الثاني منحت فيرستابن مزيداً من المتنفس، حيث جمعت معركة بين جورج راسل سائق مرسيدس ولوكلير، حيث نجح البريطاني بإكمال التجاوز.

لكن فيرستابن كان قد وسع فارق صدارته إلى ثلاث ثوان بنهاية اللفة الرابعة.

وضمن وتيرته التي باتت اعتيادية، واصل الهولندي تسجيل أزمنة سريعة مثالية مع إدارة ممتازة للإطارات كما أن ريد بُل قررت عدم اتباع استراتيجيات عدائية كغيرها.

فقد قامت بالحفاظ على مجموعة إطارات سوفت لكل من سائقيها وبالتالي أكملا وقفتي صيانة باستراتيجية: سوفت-هارد-سوفت. بينما قرر الآخرون اتباع استراتيجية سوفت-هارد-هارد.

وتمكن فيرستابن من إطالة الفترة الأولى حتى 17 لفة ليكون آخر الداخلين لوقفة الصيانة، وبفارق كبير 

واجه بيريز تحدياً من قبل راسل وكارلوس ساينز سائق فيراري خلفه، لكن هذا ضمن لـ فيرستابن وتيرة ثابتة في المقدمة.

وأكمل الهولندي آخر توقفاته بحلول اللفة 37، ليضع إطارات سوفت بعد الهارد، والتي تمكن على متنها من مواصلة  الوتيرة السريعة.

أمضى بيريز النصف الثاني من السباق محاولاً إبقاء ساينز خلفه، حيث بدا أن ساينز أسرع سائقي فيراري طوال السباق.

وكان ساينز قد أكمل تجاوزين ممتازين على زميله لوكلير وراسل، ورغم أنه كان يقترب من بيريز بحدود ثانيتين لكنه لم يفلح بتشكيل ضغط كبير على المكسيكي.

بالتالي اضطر الإسباني للاكتفاء بالمركز الثالث بعد قيادة مثيرة للإعجاب؛ ليحرز المركز الثالث خلف ثنائي ريد بُل.

عانى لوكلير مع وتيرة السباق مشتكياً من أن سيارته تميل لليمين أثناء الكبح. انتقل أخيراً إلى إطارات هارد وتمكن من إزاحة راسل.

انطلاقة راسل الممتازة لم تكن فاتحة لوتيرة مماثلة، حيث اضطر لإدارة مشكلة محتملة في وحدة الطاقة، بالتالي اضطر للتخفيف وعدم الضغط المتواصل، لكنه أنهى أمام مواطنه لاندو نوريس سائق مكلارين.

لويس هاميلتون لم يقدم وتيرة مماثلة لزميله راسل في البداية، حيث علق خلف فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في البداية، كما يبدو أنه كان يعاني من كسر في مقعده، إلا أنه تمكن من تجاوز ألونسو وكذلك أوسكار بياستري لينهي سابعاً.

بياستري حقق المركز الثامن، بينما تراجع ألونسو حتى التاسع حيث أكمل زميله لانس سترول ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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نتائج سباق البحرين 2024

   
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المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك
1 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 57

-

     2 26   Red Bull Red Bull
2 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 57

+22.457

22.457

 22.457   2 18   Red Bull Red Bull
3 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 57

+25.110

25.110

 2.653   2 15   Ferrari Ferrari
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 57

+39.669

39.669

 14.559   2 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 57

+46.788

46.788

 7.119   2 10   Mercedes Mercedes
6 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 57

+48.458

48.458

 1.670   2 8   McLaren Mercedes
7 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 57

+50.324

50.324

 1.866   2 6   Mercedes Mercedes
8 Australia أ. بياستري مكلارين 81 57

+56.082

56.082

 5.758   2 4   McLaren Mercedes
9 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 57

+1'14.887

1:14.887

 18.805   2 2   Aston Martin Mercedes
10 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 57

+1'33.216

1:33.216

 18.329   2 1   Aston Martin Mercedes
11 China غ. جو ساوبر 24 56

1 lap

     2     Sauber Ferrari
12 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 56

1 lap

     2     Haas Ferrari
13 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 56

1 lap

     2     RB Red Bull
14 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 56

1 lap

     2     RB Red Bull
15 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 56

1 lap

     2     Williams Mercedes
16 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 56

1 lap

     3     Haas Ferrari
17 France إ. أوكون ألبين 31 56

1 lap

     2     Alpine Renault
18 France ب. غاسلي ألبين 10 56

1 lap

     3     Alpine Renault
19 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 56

1 lap

     2     Sauber Ferrari
20 United States ل. سارجانت ويليامز 2 55

2 laps

     3     Williams Mercedes
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