فيرستابن يحرز الفوز في سباق كندا المثير أمام ألونسو وهاميلتون

قدم سباق كندا منافسات ممتعة منذ اللحظة الأولى، حيث انطلق لويس هاميلتون بشكل ممتاز ليخطف المركز الثاني من ألونسو ومن ثم تشتعل بينهما معركة طوال السباق انتهت باستعادة الإسباني لمركزه خلف فيرستابن الذي حقق الفوز رقم 100 لفريق ريد بُل.

فيراري تعافت من التصفيات السيئة لتنهي السباق بالمركزين الرابع والخامس مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز، اللذين تقدما على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل.

المركز السابع حققه أليكسندر ألبون سائق ويليامز في أداء ممتاز طوال الجولة.

بينما أكمل إستيبان أوكون (ألبين) ولانس سترول (أستون مارتن) وفالتيري بوتاس (ألفا روميو) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات السباق

كانت انطلاقة لويس هاميلتون ممتازة حيث خطف المركز الثاني من فرناندو ألونسو، بينما حافظ ماكس فيرستابن على مركز انطلاقه الأول ليبقى في الصدارة، ورغم محاولات جورج راسل (مرسيدس) تجاوز ألونسو لكنه لم يفلح.

ولاحقاً بعد السماح بتشغيل "دي آر أس" بدأ ألونسو يقترب كثيراً من هاميلتون. أما فيرستابن فبدأ بتوسيع الفارق ليصل إلى ثانيتين بحلول اللفة السادسة.

أما ضمن مراكز الوسط، فقد حقق أوسكار بياستري سائق مكلارين التقدم الأفضل متجاوزاً زميله ومن ثم نيكو هلكنبرغ سائق هاس (الذي تلقى عقوبة التراجع 3 مراكز بعد تأهله ثانياً في التصفيات) إلى المركز السادس.

لكن في اللفة التالية طلب فريق ويليامز من سائقه لوغان سارجانت إيقاف سيارته مباشرة بسبب خلل فيها، ما تسبب بتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية.

وسرعان ما عادت المعركة مجدداً للاشتعال بين ألونسو وهاميلتون مباشرة مع استئناف السباق.

سيارة الأمان

في اللفة 12 سُمع فيرستابن وهو يقول لفريقه عن اعتقاده بأنه اصطدم بطائر.

لكن وفي نفس اللفة شوهدت سيارة مرسيدس التي يقودها جورج راسل وقد تعرضت لحادث ما أدى لدخول سيارة الأمان، استغلت الفرق ذلك مباشرة لوضع إطارات جديدة بينما تضررت مراكز السائقين الذين دخلوا المنصة قبلها.

وعند الخروج من منطقة الصيانة حصلت واقعة بين سيارتي ألونسو وهاميلتون حيث اقتربا من بعضهما البعض، حيث تم التحقيق فيها دون تطبيق أية عقوبة.

ورغم حادثة راسل، لكنه عاد إلى المنصة وقام الفريق بتبديل الإطارات فيها وإعادتها للحلبة من جديد.

وكان من اللافت أن سيارتي فيراري ما زالتا على المسار خلف سيارة الأمان دون دخول منصة الصيانة، مع إطارات ميديوم التي انطلقا عليها.

عاد السباق للانطلاق مجدداً في اللفة 17، مع فيرستابن في الصدارة أمام هاميلتون، ألونسو وجميعهم على إطارات هارد، ومن ثنائي فيراري (ميديوم - لم يدخلا للمنصة بعد): شارل لوكلير وكارلوس ساينز، ومن ثم سيرجيو بيريز بالمركز السادس على إطارات هارد حيث لم يكن قد دخل إلى المنصة بعد.

لاندو نوريس قدم لفات ممتازة بعد سيارة الأمان، حيث تجاوز زميله وشق طريقه إلى المركز التاسع بحلول اللفة 21.

شهدت اللفة 23 معركة جميلة للغاية بين بطلي العالم والخصمين والزميلَين السابقَين ألونسو وهاميلتون، حيث نجح الإسباني بالتقدم للمركز الثاني ليصبح خلف فيرستابن بفارق يقارب 3 ثوانٍ تقريباً ومن ثم ابتعد بفارق ثانية ونصف تقريباً أمام هاميلتون.

وسُمعت فيراري وهي تقول لسائقها لوكلير (مركز رابع) بضرورة تسجيل أزمنة جيدة مع طمأنته بأن زميله ساينز خلفه لن يقوم بتجاوزه.

الفارق في الصدارة واصل الاتساع ليصل إلى أكثر من 5 ثوانٍ بين فيرستابن وألونسو. بينما واصلت سيارتا فيراري الصمود مع إطاراتها ميديوم حتى اللفة 39.

وحصلت حادثة غريبة بين نيك دي فريز وكيفن ماغنوسن بعد انتصاف السباق (قيد التحقيق)، استفاد منها جورج راسل الذي بات بالمركز 11.

توقفات سائقي الصدارة

في اللفة 38، دخل بيريز إلى منصة الصيانة وانتقل إلى إطارات ميديوم، ومن ثم دخل ساينز للانتقال إلى إطارات هارد بعد فترة طويلة على إطارات ميديوم ليعود إلى المركز الخامس نفسه.

في اللفة 40 التالية، دخل لوكلير كذلك إلى المنصة لوضع إطارات هارد كذلك أسوة بزميله، ليعود بمركزه الرابع نفسه أيضاً.

بعد لفة واحدة دخل هاميلتون وانتقل إلى إطارات ميديوم ليعود ثالثاً بنفس مركزه، خلف ألونسو وأمام ثنائي فيراري وبيريز (ميديوم) الذي بات سادساً. لكن ألونسو دخل بدوره لتبديل إطاراته والخروج ثانياً على إطارات هارد.

ومن ثم حان دور فيرستابن الذي انتقل إلى إطارات ميديوم ليعود بالمركز الأول في صدارة السباق.

ومجدداً سُمع فريق فيراري وهو يؤكد لسائقه لوكلير صاحب المركز الرابع، أن زميله ساينز خلفه، لن يقوم بمهاجمته.

في هذه الأثناء وبعد انتهاء موجة التوقفات، بات راسل ثامناً على إطارات هارد، خلف ألبون.

القسم الأخير من السباق

مع الاقتراب من اللفات العشرين الأخيرة، بدأ هاميلتون يضغط بشدة مسجلاً لفات سريعة متتالية خلف ألونسو حيث كان الفارق بينهما بحدود 3 ثوانٍ لكن الإسباني كان قادراً على الردّ. بينما كان فارق الصدارة بحدود 5 ثوانٍ بين فيرستابن وألونسو.

في اللفة 55 طلبت مرسيدس من راسل الانسحاب لأن السيارة متضررة ومن غير الممكن إكمال السباق بها بعد الحادثة في القسم الأول للسباق.

بينما أخذ الفارق بين ألونسو وهاميلتون بالانخفاض شيئاً فشيئاً ليصل إلى 1.7 ثانية في اللفة 58 ومن ثم عاد إلى ثانيتين في اللفة 62، حيث سُمع فريق مرسيدس يقول لسائقه هاميلتون بأن ألونسو يعاني من مشاكل في المكابح الخلفية لسيارته.

وخلال اللفات الثلاث الأخيرة، سُمع نوريس بالمركز التاسع (الذي تعرض لعقوبة 5 ثوان تطبق على نتيجته بعد السباق) وهو يقول لفريقه بأن الجانح الخلفي لسيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون أمامه بالمركز الثامن، يتحرك بشدة ما قد يشكل خطوة للسلامة.

وفي اللفة الأخيرة دخل بيريز بوقفة صيانة مجانية مع إطارات سوفت بهدف الحصول على نقطة اللفة الأسرع.

وأخيراً اجتاز فيرستابن خط النهاية أولاً أمام ألونسو وهاميلتون وثنائي فيراري. بينما أكمل بيريز سباقه بالمركز السادس أمام ألبون، أوكون، نوريس ولانس سترول الذي خطف المركز العاشر في اللحظة الأخيرة من فالتيري بوتاس، لكن وبسبب العقوبة خسر نوريس مركزه وبات سترول تاسعاً أمام بوتاس الذي سجل آخر مراكز النقاط.

نتيجة السباق