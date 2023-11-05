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فيرستابن يحرز الفوز في سباق البرازيل أمام نوريس وألونسو يتألق بالمركز الثالث

أحرز ماكس فيرستابن الفوز بسباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد متقدماً على لاندو نوريس، بينما تألق فرناندو ألونسو في معركة مذهلة جمعته مع سيرجيو بيريز، نجح بعدها بالاحتفاظ بالمركز الثالث على منصة التتويج.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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ماكس فيرستابن، ريد بُل أمام لاندو نوريس، مكلارين

سيرجيو بيريز أحرز المركز الرابع أمام لانس سترول سائق أستون مارتن الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات السباق

حادثة الانطلاقة والعلم الأحمر

في لفة التحمية، شوهدت سيارة شارل لوكلير في الحائط وبدا أن الجانح الأمامي قد كُسر بالفعل، كما سُمع وهو يقول لفريقه أنه خسر نظام الهيدروليك في سيارته.

ومع انطفاء الأضواء، قدم لاندو نوريس انطلاقة ممتازة بينما شوهدت حادثة بين سيارة ويليامز وسيارتي هاس.

وسرعان ما دخلت سيارة الأمان، حيث بدا أن نوريس قد بات ثانياً خلف ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون ثالثاً.

بعد فترة قصيرة، تم رفع العلم الأحمر. وسُمع فريق مكلارين وهو يطلب من أوسكار بياستري الانسحاب قبل أن يقرر محاولة الإصلاح عند رفع العلم الأحمر، وكذلك الحال مع دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري.

استئناف السباق

بعد انتظار مطوّل تم استئناف السباق وذلك بعد لفة تحمية مجدداً.

وبالفعل كانت الانطلاقة حماسية مجدداً، حيث نجح فرناندو ألونسو بخطف المركز الثالث من هاميلتون خلف نوريس وفيرستابن.

وفي اللفة الثامنة بدأ نوريس يشن هجومه على فيرستابن المتصدر، لكن الهولندي ردّ ووسّع الفارق لأكثر من ثانية.

وبعد عشر لفات تقدم بيريز على سيارتي مرسيدس ليصبح رابعاً خلف ألونسو وأمام هاميلتون، الذي دخل منصة الصيانة في اللفة التالية لينتقل إلى إطارات ميديوم.

وهذا ما كرره زميله راسل وكذلك بيريز، الذي خرج خلف هاميلتون معبّراً لفريقه عن استيائه من ذلك.

لكن المكسيكي سرعان ما تجاوز سائق مرسيدس مستفيداً من فارق الوتيرة الواضح بينهما.

في المقدمة، كان فيرستابن مرتاحاً في الصدارة بفارق قارب 4 ثوان أمام نوريس الذي تقدم بدوره على ألونسو بفارق 6 ثوان، قبل أن يطلب منه الفريق الدخول ليخرج أمام بيريز.

وشهدت اللفة 28 دخول سائقي الصدارة، فيرستابن ونوريس، حيث خرجا خلف بعضهما البعض.

ومع انتصاف السباق نجح ساينز بتجاوز راسل متجهاً صوب هاميلتون حيث تجاوزه بعد لفتين كذلك، ليصبح سائق فيراري خلف سترول بالمركز السادس.

وقفات الصيانة الثانية

دخل بيريز وألونسو المنصة، حيث خرج بيريز خلف الإسباني. وكذلك الحال قامت مرسيدس بإدخال سائقيها اللذين كانا يعانيان مع إطارات ميديوم لتنقلهما إلى سوفت.

لكن هاميلتون وقع ضحية بيير غاسلي سائق ألبين الذي تقدم عليه وتجاوزه.

وفي الصدارة، كان الفارق بين فيرستابن ولوكلير بحدود 7 ثوانٍ، أمام سترول، ساينز، ألونسو وبيريز الذي اقترب كثيراً من سائق أستون مارتن.

في اللفة 59، كان فيرستابن قد دخل من الصدارة وخرج خلف نوريس الذي بدل بدوره إطاراته وعاد خلف الهولندي، بينما طلبت مرسيدس من راسل الانسحاب من السباق.

لكن في اللفة الأخيرة اشتعلت معركة مذهلة بين بيريز وألونسو، حيث نجح بتجاوز الإسباني لفترة وجيزة قبل أن يرد ألونسو بتجاوز رائع ويحتفظ بالمركز الثالث على منصة التتويج، خلف نوريس وفيرستابن.

بيريز أكمل السباق رابعاً أمام سترول، ساينز وغاسلي.

بينما أكمل هاميلتون، تسونودا وأوكون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك
1 Netherlands م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 71

-

     4 25   Red Bull Red Bull
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 71

+8.277

8.277

 8.277   4 18   McLaren Mercedes
3 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 71

+34.155

34.155

 25.878   4 15   Aston Martin Mercedes
4 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 71

+34.208

34.208

 0.053   4 12   Red Bull Red Bull
5 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 71

+40.845

40.845

 6.637   4 10   Aston Martin Mercedes
6 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 71

+50.188

50.188

 9.343   4 8   Ferrari Ferrari
7 France ب. غاسلي ألبين 10 71

+56.093

56.093

 5.905   4 6   Alpine Renault
8 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 71

+1'02.859

1:02.859

 6.766   4 4   Mercedes Mercedes
9 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 71

+1'09.880

1:09.880

 7.021   4 2   AlphaTauri Red Bull
10 France إ. أوكون ألبين 31 70

1 lap

     5 1   Alpine Renault
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