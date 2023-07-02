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فيرستابن يتألق على أرض ريد بُل في النمسا متقدماً على لوكلير وبيريز

خاض ماكس فيرستابن سباقاً قوياً للغاية في جائزة النمسا الكبرى، حيث اجتاز خط النهاية أمام شارل لوكلير سائق فيراري وزميله سيرجيو بيريز الذي أكمل مراكز منصة التتويج.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

حقق فيرستابن الفوز في النمسا على حلبة ريد بُل رينغ حيث سيطر على السباق منذ البداية حتى النهاية، بينما حقق لوكلير المركز الثاني أمام بيريز.

كارلوس ساينز تألق في اللفات الأخيرة حيث صدّ هجمات بيريز لعدة لفات، ليكتفي بعدها بالمركز الرابع أمام لاندو نوريس وفرناندو ألونسو الذي اكتفى بالمركز السادس أمام سيارتي مرسيدس بقيادة كل من لويس هاميلتون وجورج راسل.

تحديث:

بعد السباق تقدمت أستون مارتن باعتراض حيال وجود خروقات متعددة لحدود المسار، وقبلت "فيا" الاعتراض، حيث تم إجراء مراجعة كاملة استمرت لساعات بعد السباق ونتيجة لذلك تم تطبيق 12 عقوبة زمنية إضافية على بعض السائقين.

من بين أهم المتأثرين: كارلوس ساينز الذي تراجع حتى المركز السادس. وكذلك لويس هاميلتون الذي تراجع خلف زميله جورج راسل إلى المركز الثامن.

مجريات السباق

حافظ ماكس فيرستابن على صدارته خلال الانطلاقة، بينما اقتربت سيارتا فيراري (مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز) منه ومن بعضهما البعض خلال اللفة الأولى، بينما نجح لويس هاميلتون بالتقدم للمركز الرابع أمام لاندو نوريس سائق مكلارين وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

لكن اللفة لم تكد تكتمل حتى دخلت سيارة الأمان بسبب خروج سيارة ألفا تاوري التي يقودها يوكي تسوندا إلى المنطقة الحصوية، حيث نجح بإعادتها إلى منصة الصيانة والخروج مجدداً للمسار.

تم استئناف السباق في اللفة الثالثة، حيث حافظ الهولندي على صدارته لتبقى مراكز المقدمة على حالها.

وسرعان ما بدأ فيرستابن توسيع فارق الصدارة أمام لوكلير. بينما سُمع هاميلتون وهو يشتكي من بطء سيارته مرسيدس.

في اللفة 13 وصل بيريز إلى المركز التاسع حيث بدت وتيرته سريعة للغاية، بينما سُمع فريق مرسيدس وهو يقول لسائقه هاميلتون بأنّه قد تلقى العلم الأبيض والأسود (لعدم التقيد بحدود المسار) ليردّ البريطاني بأنه من الصعب إبقاء السيارة ضمن حدود المسار.

سباق نيكو هبكنبرغ انتهى في اللفة التالية، حيث توقفت سيارته واضطر للانسحاب ليتم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية حيث استغلتها الفرق لإدخال سياراتها إلى المنصة وتبديل الإطارات.

ومع انتهاء التوقفات، تقدم نوريس على سيارة ساينز (الذي أجرى فريقه وقفة صيانة مزدوجة ليتأخر الإسباني خلف زميله لوكلير الذي عاد للمسار ثانياً خلف فيرستابن) لكن الإسباني نجح بالتقدم مجدداً عليه إلى المركز الخامس خلف هاميلتون الذي تلقى بدوره عقوبة 5 ثوانٍ للخروج عن حدود المسار من جديد.

وحتى هذه المرحلة مع اللفة 18، لم تكن سيارتا ريد بُل قد دخلتا منصة الصيانة بعد بالمركزين الأول والثالث.

ساينز واصل شق طريقه ليصبح رابعاً بعد تجاوز هاميلتون وبات بيريز هو هدفه التالي، إذ سرعان ما تجاوز المكسيكي كذلك ليعود ثالثاً خلف زميله لوكلير.

هاميلتون بدأ مهاجمة بيريز صاحب المركز الرابع والذي لم يكن قد دخل بعد للمنصة. ومجدداً رُفع العلم الأسود والأبيض في وجه ساينز لعدم امتثاله لحدود المسار.

فيرستابن المتصدر دخل إلى منصة الصيانة في اللفة 25 وخرج إلى المسار خلف سيارتي فيراري، بينما دخل زميله بيريز في اللفة التالية ليخرج بالمركز 11 ويبدأ سلسلة تجاوزات جديدة.

واصل فيرستابن الضغط على ساينز ليتجاوزه إلى المركز الثاني خلف لوكلير وبفارق 6 ثوانٍ تقريباً. نوريس انتزع المركز الرابع من هاميلتون في اللفة 28 وبات خلف ساينز الذي تلقى عقوبة 5 ثوانٍ لخروجه عن حدود المسار.

فيرستابن انتظر حتى اللفة 35 ليعود إلى الصدارة من جديد أمام سيارتي فيراري، بينما بات زميله بيريز بالمركز 7 خلف ألونسو.

نوريس من المركز الرابع يدخل منصة الصيانة في اللفة 42 ليخرج سابعاً خلف بيريز الذي بدأ يضغط على ألونسو وينجح بتجاوزه للمركز الخامس.

وفي اللفة التالية دخل هاميلتون ونفذ الفريق عقوبة الثواني الخمس، ليخرج بالمركز الثامن خلف نوريس.

ألونسو عاد سادساً بعد إكمال منصة الصيانة، بينما دخل ساينز في اللفة 46 لتطبيق العقوبة الزمنية وتبديل الإطارات ليعود بالمركز الخامس خلف نوريس الذي بات رابعاً، لكنه لم يتمسك بالمركز كثيراً إذ سرعان ما عاد ساينز للمركز الرابع خلف بيريز.

بحلول اللفة 48، دخل لوكلير إلى منصة الصيانة وعاد ثالثاً خلف ثنائي ريد بُل، لكن فيرستابن وبعد لفتين انتقل إلى إطارات ميديوم، حيث عاد إلى الصدارة، بينما دخل زميله المنصة وخرج خامساً خلف نوريس وبدأ مباشرة الضغط عليه.

وبالفعل بات بيريز رابعاً بعد تجاوز نوريس في اللفة 57 وأصبح قريباً من ساينز حيث اشتعلت معركة على المركز الثالث بينهما، نجح خلالها ساينز بالصمود بشكل رائع في وجه سيارة ريد بُل، قبل أن ينجح بيريز بانتزاع المركز من الإسباني قبل عشر لفات من النهاية.

قبل لفة من انتهاء السباق دخل فيرستابن لاستبدال إطاراته والسعي لتسجيل اللفة الأسرع.

وانتهى السباق مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير، بيريز، ساينز، نوريس، ألونسو ومن ثم هاميلتون وراسل، بينما أكمل بيير غاسلي ولانس سترول ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق قبل المراجعة وتطبيق العقوبات الإضافية:

المركز السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق الفاصل
1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull -    
2 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 5.155 5.155 5.155
3 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 17.188 17.188 12.033
4 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 21.377 21.377 4.189
5 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 26.327 26.327 4.950
6 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 30.317 30.317 3.990
7 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 39.196 39.196 8.879
8 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 48.403 48.403 9.207
9 France بيير غاسلي Alpine Renault 57.667 57.667 9.264
10 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 59.043 59.043 1.376
11 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 1:09.767 1:09.767 10.724
12 France إستيبان أوكون Alpine Renault 1 lap    
13 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 1 lap    
14 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 1 lap    
15 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 1 lap    
16 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 1 lap    
17 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 1 lap    
18 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 1 lap    
19 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 1 lap    
  Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 59 laps    
شاهد كامل النتائج

نتيجة السباق النهائية بعد المراجعة الكاملة:

المركز  السائق  الفريق  اللفات   التوقيت  الفارق/العقوبات الزمنية
1 ماكس فيرستابن ريد بُل 71 1:25:33.607  
2 شارل لوكلير فيراري 71 1:25:38.762 5.155
3 سيرجيو بيريز ريد بُل 71 1:25:50.795 17.188
4 لاندو نوريس مكلارين 71 1:25:59.934 26.327
5 فرناندو ألونسو أستون مارتن 71 1:26:03.924 30.317
6 كارلوس ساينز فيراري 71 1:26:04.984 31.377
  10 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
7 جورج راسل مرسيدس 71 1:26:22.010 48.403
8 لويس هاميلتون مرسيدس 71 1:26:22.803 49.196
  10 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
9 لانس سترول أستون مارتن 71 1:26:32.650 59.043
10 بيير غاسلي ألبين 71 1:26:41.274 1:07.667
  10 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
11 أليكسندر ألبون ويليامز 71 1:26:53.374 1:19.767
  10 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
12 جو غوانيو ألفا روميو 70 1:25:58.240 1 lap /24.633
13 لوغان سارجانت ويليامز 70 1:26:04.991 1 lap /31.384
  10+5 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
14 إستيبان أوكون ألبين 70 1:26:15.747 1 lap /42.140
  +10+5+10+5 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
15 فالتيري بوتاس ألفا روميو 70 1:26:16.384 1 lap /42.777
16 أوسكار بياستري مكلارين 70 1:26:20.176 1 lap /46.569
17 نيك دي فريز ألفا تاوري 70 1:26:23.310 1 lap /49.703
 

5 ثوان عقوبة بسبب دفع كيفن ماغنوسن خارج المسار

+10+5 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
18 كيفن ماغنوسن هاس 70 1:26:30.260 1 lap /56.653
 

+5 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
19 يوكي تسونودا ألفا تاوري 70 1:26:33.480 1 lap /59.873
  +10+5 ثوان عقوبة الخروج عن المسار دون مبرر عدة مرات
 
(19) نيكو هلكنبرغ هاس 12 16:24.575  
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