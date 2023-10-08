فيرستابن يحرز الفوز بسباق جائزة قطر الكبرى أمام سائقي مكلارين

خلف فيرستابن، كانت المعركة مشتعلة بالفعل بين سيارتي مكلارين، أوسكار بياستري ولاندو نوريس، اللذين تبادلا تقديم وتيرة سريعة للغاية في أجزاء السباق الذي شهد إلزام السائقين بعدم تجاوز 18 لفة دون تبديل الإطارات.

لكن الكلمة الأخيرة كانت لـ بياستري أمام زميله، حيث بدا مجدداً أن مكلارين أقرب الفرق إلى ريد بُل حالياً.

جورج راسل أنهى السباق رابعاً على متن مرسيدس، رغم الحادثة التي جمعته مع زميله لويس هاميلتون في اللفة الافتتاحية والتي أدت لانسحاب بطل العالم سبع مرات.

بينما أكمل شارل لوكلير ترتيب المراكز الخمسة الأولى لصالح فيراري.

مجريات السباق

الانطلاقة وحادثة سيارتي مرسيدس

انطلق لويس هاميلتون على إطارات سوفت، وأثناء محاولة سائقي مرسيدس التقدم، احتكا ببعضهما البعض وخرجا عن المسار وبدا أن سيارة هاميلتون لن تتمكن من إكمال السباق، بينما عاد راسل إلى منصة الصيانة لتبديل إطاراته.

في هذه الأثناء تقدم فرناندو ألونسو للمركز الثالث خلف أوسكار بياستري، وماكس فيرستابن المتصدر.

وسرعان ما دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة، بينما استغلت الفرق ذلك لإدخال سياراتها إلى المنصة.

ومع استئناف السباق، سرعان ما بدأ فيرستابن بالابتعاد لكن الفارق بقي في حدود الثانية ونصف خلف فيرستابن.

وفي اللفة السابعة كان ألونسو ثالثاً أمام شارل لوكلير، إستيبان أوكون ولاندو نوريس.

بينما كان راسل يقدم وتيرة ممتازة حيث نجح بشق طريقه للأمام ليصل حتى المركز السادس بحلول اللفة 13 التي شهدت دخول بياستري لمنصة الصيانة من المركز الثاني، وتلاه زميله نوريس.

وقفات الصيانة المتتالية والاستراتيجيات المختلفة

تتالى دخول السائقين لمنصات الصيانة، في سباق تم إلزام كل سائق فيه بعدم تجاوز 18 لفة على مجموعة الإطارات الواحدة، وهذا ما قام به فيرستابن الذي استغل كل اللفات المتاحة قبل الدخول إلى منصة الصيانة.

بحلول اللفة 19 تمكن نوريس من تجاوز لوكلير ضمن المعركة على منصة التتويج.

ومع تقلب المراكز مجدداً بحلول اللفة 22 كان فيرستابن في الصدارة بفارق 7 ثوانٍ ونصف أمام بياستري، ومن ثم ألونسو، نوريس (الذي كان يمتلك وتيرة سريعة جداً) ولوكلير.

بعد ذلك بدأت موجة توقفات جديدة، بينما سُمع ألونسو وهو يشتكي من حرارة مقعده المرتفعة جداً، بينما تم الإعلان عن تلقي بيريز عقوبة 5 ثوانٍ لخروجه أكثر من 3 مرات عن حدود الحلبة.

وبعد خروجه من المنصة، بات نوريس أمام ألونسو ضمن المعركة المحمومة على منصة التتويج، وذلك بعد وتيرة سريعة للغاية من قبل البريطاني الشاب.

وكان من اللافت مشاهدة وتيرة سائقي مكلارين السريعة للغاية، وكذلك وتيرة راسل. بينما تلقى بيريز عقوبة 5 ثوانٍ أخرى بسبب الخروج عن حدود المسار.

التوقفات الأخيرة

مع الاقتراب من اللفة 40 كان الترتيب في الصدارة كالتالي:

فيرستابن بفارق 7.5 ثانية ومن ثم بياستري، نوريس، راسل، لوكلير، ألونسو، إستيبان أوكون، فالتيري بوتاس، بيير غاسلي ولانس سترول.

والمعركة كانت تبدو متقاربة بين سيارتي مكلارين بالمركزين الثاني والثالث، حيث دخل بياستري إلى المنصة قبل نوريس في اللفة 44، الذي كان في هذا الوقت يسجل أزمنة سريعة للغاية بهدف محاولة انتزاع المركز الثاني من زميله الناشئ الموهوب.

نوريس دخل المنصة في اللفة التالية لكنه خرج خلف زميله بفارق طفيف للغاية، حيث بدأت المعركة بينهما تلوح في الأفق.

وسُمع الفريق في اللفة 48 وهو يطلب من نوريس عدم الضغط وتجاوز زميله، بينما ردّ البريطاني بأن الفارق كبير أمام السيارات البقية مؤكداً أنه أسرع من زميله بياستري، وشرح الفريق أنهم يريدون الاحتياط من راسل.

لكن رغم ذلك اقترب نوريس من زميله الذي كان يردّ كذلك بوتيرة سريعة، قبل أن يكتفي بالفعل بمركزه خلف بياستري.

في اللفة 51، انتقل راسل إلى إطارات سوفت حتى نهاية السباق، وخرج بالمركز الرابع خلف نوريس بفارق 16 ثانية تقريباً.

وكذلك الحال مع فيرستابن الذي انتقل لإطارات ميديوم في وقفته الأخيرة حتى نهاية السباق.

واستمر ترتيب الصدارة على حاله حتى النهاية، ليجتاز فيرستابن العلم المرقط أولاً أمام سائقي مكلارين، بياستري ونوريس.

راسل حقق المركز الرابع أمام لوكلير، ألونسو، أوكون وبوتاس.

بينما أكمل سترول وغاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى، لكن مع عقوبة كل من سترول وغاسلي، تقدم بيريز وجو غوانيو للمركزين التاسع والعاشر.

يشار أن السباق شهد تطبيق عدة عقوبات زمنية على عدة سائقين بسبب الخروج عدة مرات عن حدود المسار.

نتيجة السباق