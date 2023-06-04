فيرستابن يحرز الفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج مزدوجة لفريق مرسيدس
أحرز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد، بينما نجحت مرسيدس بتحقيق نتيجة قوية للغاية مع منصة تتويج مزدوجة بالمركزين الثاني والثالث مع لويس هاميلتون وجورج راسل.
فيرستابن كان بعيداً عن متناول الجميع طوال السباق منذ البداية وحتى النهاية، لكن المراكز خلفه تقلبت عدة مرات.
وكانت الفوز بالمركزين الثاني والثالث من نصيب مرسيدس، التي يبدو أنها تحصد ثمار تحديثاتها التي طال انتظارها، فقد أنهى لويس هاميلتون السباق ثانياً أمام زميله جورج راسل وهي نتيجة قوية للغاية للسهام الفضية قدمت لها دفعة ممتازة على صعيد منافسة أستون مارتن ضمن ترتيب بطولة المصنّعين.
سيرجيو بيريز الذي واجه تصفيات صعبة للغاية، شق طريقه لينهي السباق رابعاً خلف ثنائي مرسيدس حيث لم ينجح بالاقتراب من راسل بما يكفي لتجاوزه.
كارلوس ساينز سائق فيراري قدم كل ما بوسعه ورغم انطلاقه ثانياً، لكنه اكتفى بالمركز الخامس أمام ثنائي أستون مارتن مع لانس سترول وفرناندو ألونسو بالمركزين السادس والسابع على التوالي.
بينما أكمل إستيبان أوكون (ألبين)، وجو غوانيو (ألفا روميو) وبيير غاسلي (ألبين) ترتيب المراكز العشرة الأولى. بعد عقوبة يوكي تسونودا (ألفا تاوري).
شارل لوكلير لم ينجح بالتعافي بعد انطلاقه من خط المرائب، لينهي سباقه بالمركز 12.
مجريات السباق
انطلقت سيارتا ريد بُل على إطارات ميديوم بينما انطلقت أغلب السيارات البقية على إطارات سوفت.
وقدم ساينز انطلاقة ممتازة واقترب من فيرستابن لكن الهولندي نجح بالحفاظ على مركزه. وفي الخلف، كانت انطلاقة هاميلتون ممتازة بدوره وبات إلى جانب نوريس، ويبدو أن هناك احتكاكاً حصل بين السيارتين.
وبالتالي دخل نوريس إلى منصة الصيانة في اللفة الثانية لوضع جانح أمامي فيما بدت أنها وقفة بطيئة وانتقل إلى إطارات ميديوم ليعود بالمركز الأخير.
في المقدمة حافظ فيرستابن على صدارته أمام ساينز وسترول الذي انتزع المركز من هاميلتون بعد تعافي سائق مرسيدس من الاحتكاك مع نوريس.
أوكون خامساً أمام ألونسو وراسل الذي تقدم بشكل واضح للغاية منذ البداية وحتى اللفة الثالثة مكتسباً 5 مراكز. غاسلي خسر مراكزه وبات بالمركز 14، بينما تقدم بيريز للمركز التاسع بحلول اللفة السادسة.
هاميلتون بدا مرتاحاً للغاية على متن مرسيدس حيث عاد واقتنص المركز الثالث من سترول في اللفة الثامنة، بينما واصل بيريز شق طريقه للأمام ليصبح ثامناً.
أما فيرستابن فواصل بناء الفارق تدريجياً في المقدمة أمام ساينز.
سيارة مرسيدس الأخرى بقيادة راسل تقدمت للمركز الخامس حيث تجاوز البريطاني سيارة سترول ليصبح خامساً بحلول اللفة 11.
في اللفة 15، دخل سترول للمنصة وبالتالي بات راسل وهاميلتون خلف بعضهما البعض، وبات بطل العالم سبع مرات ثانياً خلف فيرستابن بفارق 8 ثوانٍ تقريباً في اللفة 16 بعد أن استدعت فيراري سائقها ساينز من المركز الثاني للانتقال إلى إطارات ميديوم.
ساينز عاد بالمركز الثامن ومن ثم تجاوز غاسلي نحو السابع، بينما بدا سائقا مرسيدس مرتاحين مع الإطارات، حيث سُمع راسل وهو يسأل فريقه إن كانت هناك إمكانية إكمال السباق بوقفة واحدة فقط.
في اللفة 25 دخل هاميلتون للانتقال إلى إطارات ميديوم وتلاه زميله راسل، ثم دخل فيرستابن منتقلاً لإطارات هارد، تلاه بيريز منتقلاً إلى نفس الإطارات. في هذه الأثناء سُمع راسل وهو يقول لفريقه أن هناك بعض الأمطار في المنعطف الأول.
مع انتهاء موجة التوقفات لسائقي الصدارة، بات الترتيب كالتالي:
فيرستابن في الصدارة على إطارات هارد، أمام هاميلتون الذي تجاوز ساينز إلى المركز الثاني، ثم راسل وجميعهم على إطارات ميديوم.
راسل بدوره تجاوز ساينز في اللفة 35 إلى المركز الثالث خلف زميله هاميلتون، في برهان جديد على وتيرة مرسيدس المتحسّنة بالفعل.
ومع الاقتراب من الثلث الأخير للسباق، سُمع فيرستابن وهو يتذمر من إطاراته الهارد بينما دخل ألونسو للمنصة وخرج عاشراً منتقلاً إلى إطارات هارد، وتلاه راسل الذي خرج على إطارات سوفت رابعاً أمام ساينز.
هاميلتون دخل بدوره لوضع إطارات سوفت وعاد ثانياً خلف فيرستابن وأمام زميله راسل، بينما دخل بيريز وخرج خامساً على إطارات سوفت كذلك.
وفي حركة تجاوز مثيرة، تقدم ألونسو على زميله السابق إستيبان أوكون نحو المركز السابع، بينما اقتنص بيريز المركز الرابع من ساينز.
متصدر السباق، فيرستابن، دخل لتبديل إطاراته في اللفة 53 لينتقل إلى سوفت، ويعود بالمركز الأول كما هو متوقع.
ومع الدخول في اللفات العشر الأخيرة، بات بيريز قريباً من راسل صاحب المركز الثالث، بينما تلقى فيرستابن العلم الأسود والأبيض التحذيري لأنه خرج عن حدود المسار 3 مرات وطلب منه الفريق التأني لأن فارق الصدارة وصل إلى 18 ثانية ولا حاجة للمخاطرة.
وبقيت مراكز المقدمة على حالها حتى اجتياز العلم المرقط.
يُشار إلى أن الخاسر الأكبر بالفعل كان لاندو نوريس الذي انطلق ثالثاً وبسبب الاحتكاك مع هاميلتون تراجع للخلف لينهي سباقه بالمركز 17 فقط.
نتيجة السباق
|المركز
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|التوقيت
|الفاصل
|منصات الصيانة
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|-
|2
|26
|2
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|24.090
|24.090
|2
|18
|3
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|32.389
|8.299
|2
|15
|4
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|35.812
|3.423
|2
|12
|5
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|45.698
|9.886
|2
|10
|6
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|1:03.320
|17.622
|2
|8
|7
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|1:04.127
|0.807
|2
|6
|8
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|1:09.242
|5.115
|2
|4
|9
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:11.878
|2.636
|2
|2
|10
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|1:13.530
|1.652
|2
|1
|11
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|1:14.419
|0.889
|2
|12
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:15.416
|0.997
|2
|13
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|1 lap
|2
|14
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
|1 lap
|2
|15
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|3
|16
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|2
|17
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|1 lap
|3
|18
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|1 lap
|3
|19
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|2
|20
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|2
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