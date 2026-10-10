فيرستابن يحذّر ريد بُل: "مع انطلاقة مروّعة كهذه، سينتهي سباق الأحد"
فاز فيرستابن بسباق في سنغافورة للمرة الأولى، لكنه يؤكد أنه لا يشعر "بأي مشاعر" تجاه الفوز بسباق قصير في الفورمولا 1. ما يهمه هو سباق الأحد، رغم أن انطلاقات ريد بُل قد تشكّل مشكلة.
جورج راسل، مرسيدس ينتزع الصدارة
الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي
بعد يوم واحد من تصدّره حصة تصفيات للمرة الأولى على حلبة مارينا باي للشوارع، أضاف ماكس فيرستابن الآن فوزًا في الموقع نفسه. وتؤكد نتيجتا التصفيات والسباق القصير أن ريد بُل تمتلك هذا العام سيارة قادرة على المنافسة بقوة في سنغافورة، لكن فيرستابن نفسه لا يزال لا يعتبر هذه الإنجازات ذات أهمية كبيرة.
وعندما سُئل بطل العالم أربع مرات عن أهمية هذا الفوز بالسباق القصير، أوضح على الفور أنه لا يعني له الكثير.
وقال الهولندي: "أريد الفوز غدًا. لا أعتبر هذا فوزًا من ناحية تحقيق الانتصار في جائزة كبرى فعلية".
وسبق لفيرستابن أن أوضح أنه لا يشعر بأي مشاعر على الإطلاق عند الفوز بسباق قصير، وهو أحد أبرز المعارضين لهذا النوع من السباقات. ومع ذلك، يمكن القول إن الفوز في سنغافورة يحمل أهمية أكبر قليلًا، بالنظر إلى معاناة ريد بُل على حلبة الشوارع هذه خلال السنوات الأخيرة.
لكن عندما طرح موقع "موتورسبورت.كوم" هذا الأمر على فيرستابن، تبيّن أن الأمر لا يختلف بالنسبة إليه. فالسباق القصير يؤكد أن ريد بُل تسير في الاتجاه الصحيح مع سيارة «آر بي 22»، لكن ذلك لا يعني له أكثر من هذا.
وأكمل: "مشاعري هي نفسها. لا يهمني إن كنت قد فزت على هذه الحلبة من قبل أم لا".
وهذا يعني أن تركيز فيرستابن ينصب بالكامل على الجائزة الكبرى يوم الأحد. ومن الطبيعي أن تكون التصفيات حاسمة، نظرًا إلى صعوبة التجاوز في سنغافورة، لكن فيرستابن يشير أيضًا إلى مصدر قلق رئيسي آخر لدى ريد بُل، وهو الانطلاقات.
ففي ماليزيا، شاهد فيرستابن سيارتي مرسيدس تتجاوزانه بسرعة عند الانطلاقة، وتكرر الأمر نفسه مع جورج راسل في سنغافورة يوم السبت.
واعترف فيرستابن قائلًا: "كانت الانطلاقة مروّعة مجددًا، وهذا بالتأكيد أمر علينا تحسينه".
وأضاف: "إذا تكرّر أمر كهذا غدًا، فسينتهي سباقك، ما لم يحدث شيء استثنائي".
وعندما سُئل عمّا حدث تحديدًا، أجاب فيرستابن: "كالمعتاد، السيارة لا تنطلق من مكانها كما ينبغي. السيارة لا تتحرك ببساطة، ولا نتسارع عند الانطلاق".
وتعاني ريد بُل من هذه المشكلة منذ فترة، ما يثير التساؤل بشأن وجود حلول محتملة قبل سباق الأحد، أم أن الفريق سيضطر ببساطة إلى الأمل في أن تسير الأمور على ما يرام.
وقال فيرستابن: "لدينا بعض القيود التي علينا العمل على معالجتها، وربما يعود جزء من الأمر إلينا أيضًا. علينا أداء عمل أفضل، لأن ريسينغ بولز تنجح أحيانًا في تحقيق انطلاقات أفضل منا، لذا علينا ببساطة أن نتحسّن".
ولم تثبت الانطلاقة السيئة يوم السبت أنها كارثية في نهاية المطاف، إذ شاهد فيرستابن راسل يتعرّض لحادث أمامه عند نهاية اللفة الافتتاحية.
وأوضح فيرستابن: "كان راسل قد فقد السيطرة على السيارة وانزلقت مؤخرته عدة مرات خلال تلك اللفة الأولى، لذا أعتقد أنه كان يضغط بقوة كبيرة. ثم لامس الخط الأبيض عند المنعطف الأخير، وهو ما دفعه بالطبع نحو الحائط. أعتقد أنه خطأ من السهل ارتكابه، لكنه كان سيئ الحظ أيضًا".
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