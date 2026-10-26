فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

فيرستابن يحدد مشكلتين متكررتين لدى ريد بُل: "علينا استخدام لغة الإشارة!".

خلص فيرستابن إلى أن الكثير من الأمور الصغيرة سارت على نحو خاطئ في أوستن، واصفًا انطلاقات ريد بُل بأنها "سيئة للغاية باستمرار"، في وقت واجه فيه هو وإسحاق حجار مشكلات في الاتصالات اللاسلكية مجددًا.

منشور: 26-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جيمس ساتون

حقق ماكس فيرستابن عاشر صعود له إلى منصّة التتويج خلال موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 في أوستن، والسادس على التوالي منذ حادثه في زاندفورت. ورغم أن هذا الرقم مثير للإعجاب، فإنه لم يكن كافيًا لإرضائه على حلبة الأمريكيتين.

وبدا يوم السبت أن فيرستابن يمتلك السرعة اللازمة لتحقيق قطب الانطلاق الأول، على الأقل استنادًا إلى لفّته المذهلة في القسم الثاني من التصفيات، لكنه فقد التماسك بصورة غير مفهومة في القسم الثالث. كما بدت سرعته في السباق، بناءً على حصص التجارب الحرة، كافية لمنافسة الآخرين على الفوز، لكن فيرستابن يرى أن الكثير من الأمور الصغيرة سارت على نحو خاطئ خلال السباق.

وقال فيرستابن خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق: "كان الأمر محبطًا للغاية، بصراحة، فلم يكن سباقًا جيدًا بالنسبة إلينا".

لماذا تحولت نقاط قوة ريد بُل مؤخرًا إلى نقاط ضعف في أوستن؟

يعود هذا الإحباط جزئيًا إلى مشكلات تؤرق ريد بُل منذ فترة، وجزئيًا إلى قرارات اتُّخذت خصيصًا لهذا السباق وانقلبت في نهاية المطاف ضد الفريق.

وأوضح فيرستابن: "من السهل بالطبع قول ذلك بعد فوات الأوان، لكن الإطارات ذات التركيبة الأكثر ليونة لم تكن تعمل جيدًا اليوم، لسبب أو لآخر. وأعتقد أيضًا أن الطريقة التي استخدمنا بها الإطارات كانت خاطئة، وكذلك ترتيب مراحل السباق التي استخدمنا فيها كل مجموعة منها".

وأردف: "في مرحلة معينة، كان من الواضح تمامًا أن السائقين الذين استخدموا التركيبات الأقسى كانوا يجدون قدرًا كبيرًا من التماسك، لكنني أعتقد أننا لم نتفاعل مع ذلك بالشكل المطلوب. وربما تمسكنا أكثر من اللازم بقناعاتنا المستندة إلى السباقين الأخيرين، حين كانت التركيبات الأكثر ليونة هي الأسرع. لكن من الواضح أن ذلك لم ينجح هنا".

وكان هذا أحد الجوانب التي صنعت فيها ريد بُل الفارق خلال عطلات نهاية الأسبوع الأخيرة للسباقات. فقد تميزت سيارة "آر.بي22" بقدرتها على إدارة الإطارات اللينة والحفاظ على أدائها ضمن نطاق التشغيل المثالي، لكن العكس حدث في أوستن، وهو ما أقرّ به أيضًا مدير الفريق لوران ميكيز بعد السباق.

كما اشتكى فيرستابن عبر الاتصالات اللاسلكية من مشكلات مرتبطة بوحدة الطاقة، وردّ الفريق بتقديم بعض الاقتراحات المتعلقة باستخدام كبح المحرك.

وقال فيرستابن: "إلى جانب الاستراتيجية، واجهنا مشكلات كثيرة جدًا في وحدة الطاقة، إذ كان سلوك السيارة غير متسق على الإطلاق عند المنعطفات. فقد اختلف سلوكها في كل لفة وعند كل منعطف. لا يمكنك بناء إيقاع ثابت، ولا تحقيق أي قدر من الاتساق في السيارة. ثم واجهنا أيضًا توقفًا بطيئًا في منطقة الصيانة، لذا حدثت أمور كثيرة جدًا اليوم لم تسر على النحو المطلوب".

مشكلتان متكررتان تواصلان إزعاج ريد بُل

في حين كانت مشكلات الاستراتيجية ووحدة الطاقة مرتبطة بهذا السباق تحديدًا، هناك عاملان آخران تعاني منهما ريد بُل طوال الموسم، وهما الاتصالات اللاسلكية وضعف الانطلاقات. وبخصوص المشكلة الأخيرة، أوضح فيرستابن أن انطلاقته في أوستن لم تكن سيئة بقدر ما كانت متوافقة مع متوسط أداء ريد بُل هذا العام، الذي ظل دون المستوى المطلوب باستمرار.

وقال فيرستابن: "لم أخسر أي مركز، لذا لم تكن سيئة إلى هذا الحد. إنها طبيعية. كانت انطلاقتي طبيعية، أي سيئة للغاية باستمرار"، قبل أن يتوقف عن إكمال الكلمة الأخيرة لتجنب التلفظ بعبارة نابية خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي للسيارات.

كما تحولت الاتصالات اللاسلكية إلى مشكلة متكررة. ففي سنغافورة، لم يتمكن مهندس سباقه المعتاد جيانبييرو لامبيازي من سماع فيرستابن، ما أجبرهما على التحول إلى التواصل باستخدام رموز متفق عليها. وقال ميكيز لاحقًا إن ريد بُل تتعامل مع المشكلة بجدية كبيرة وتسعى إلى إيجاد "حل قوي"، لكن من الواضح أن هذا الحل لم يكن قد أصبح جاهزًا بحلول سباق أوستن.

وعلى حلبة الأمريكيتين شديدة الوعورة، واجه كل من حجار وفيرستابن مشكلات في التواصل مع الفريق. وفي حالة فيرستابن، لم يتمكن من سماع توم هارت، الذي تولى مهمة مهندس سباقه هذا الأسبوع بصورة مؤقتة، بهدف البدء في بناء علاقة عمل بينهما استعدادًا للمستقبل.

وقال فيرستابن مازحًا: "هذه ليست المرة الثانية. لا أعرف حتى كم مرة حدث ذلك هذا العام. ربما علينا ببساطة أن نبدأ بالتواصل بلغة الإشارة! ومن المحتمل أن يكون ذلك أرخص أيضًا".

لكنه أردف: "نعم، إنها كارثة. الأمر محبط للغاية، بصراحة".

وباجتماع هذه الانتكاسات، لم تتمكن ريد بُل من استخراج كامل إمكانات سيارة "آر.بي22" في تكساس. ويقر أعضاء الفريق بأن كيمي أنتونيللي كان يمتلك الأفضلية أيضًا من ناحية السرعة الصافية، لكن إحباط فيرستابن يعود أساسًا إلى أن ريد بُل لم تتمكن حتى من بلوغ المستوى الذي كانت تطمح إلى تحقيقه.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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