فيرستابن يحدد "الأولوية الكبرى" لريد بُل في النصف الثاني من موسم الفورمولا 1 لعام 2026

يجد فيرستابن نفسه متأخرًا بفارق لا يقل عن 110 نقاط عن متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي خلال العطلة الصيفية للفورمولا 1.

وفي الموسم الماضي، شنّ فيرستابن عودة مذهلة انطلاقًا من زاندفورت، وأنهى كل سباق جائزة كبرى في النصف الثاني من الموسم على منصة التتويج، لكنه لا يتوقع تكرار هذا السيناريو على الإطلاق هذه المرة.

وتبدو مشكلات ريد بُل أكثر تعقيدًا هذه المرة. فقد بدأ الفريق الموسم متأخرًا بفارق كبير، وهو أمر كان متوقعًا، وإن كان لأسباب مختلفة. وقبل بداية الموسم، كان محركه الخاص يمثل أكبر علامات الاستفهام، لكن وحدة "دي ام 01" أثبتت قدرتها التنافسية بشكل مفاجئ.

لكن نقاط الضعف كانت أكبر على صعيد الهيكل. ومع إضافة الوزن الزائد لسيارة "آر.بي22" إلى المعادلة، يصبح من الواضح سبب تأخر ريد بُل بأكثر من 1.3 ثانية في اللفة عن الصدارة من حيث وتيرة السباق الخالصة في أستراليا والصين، وفقًا لأرقام شركة "بايستيك".

وتقلص هذا الفارق إلى عُشرين من الثانية في اللفة في بلجيكا والمجر، رغم أن فيرستابن يرى أن هذه الأرقام لا تعكس الصورة كاملة.

وفي بودابست، قال الهولندي إن مشكلة جديدة تبدو وكأنها تظهر لدى ريد بُل في كل عطلة نهاية أسبوع، بعدما كان قد مازح سابقًا بأن جميع الانتكاسات التي واجهها هذا العام ستقوده إلى قضاء العطلة الشتوية باعتباره بوذا في التبت.

وعلى نحو أكثر جدية، يرى فيرستابن أن ريد بُل بحاجة إلى السيطرة على مثل هذه المشكلات، خصوصًا بعدما اختبر ما وصفه بـ"تدهور السيارة" في المجر، إذ أصبح أداء السيارة أسوأ خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى أثناء الحصة الواحدة.

وقال فيرستابن: "نحتاج أولًا إلى إيجاد المزيد من الأداء بشكل عام. وبعد ذلك نحتاج إلى حل مشكلاتنا، حيث نفقد الأداء أحيانًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، أو حتى من بداية السباق إلى نهايته".

وأضاف: "لذلك، نعم، هذه في الواقع أولوية كبرى".

ويمكن لفيرستابن تلخيص النصف الأول من موسم 2026 بكلمة واحدة: "صعب".

وقال: "بشكل عام، كان الأمر صعبًا جدًا. كانت هناك بعض اللحظات الجيدة والمشرقة، على ما أعتقد، لكن الموسم كان صعبًا بشكل عام. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى محاولة أن نكون أكثر ثباتًا، وأكثر تكاملًا، وأن نحظى بعطلات نهاية أسبوع أكثر سلاسة. إضافة إلى ذلك، نحتاج إلى إيجاد المزيد من الأداء".

وأكمل: "الأمر بهذه البساطة في نهاية المطاف. ثم، إلى جانب إيجاد المزيد من الأداء، علينا فقط ألا نواجه هذه المشكلات مع الحزمة الحالية".

واشيه يحدد نقطتي ضعف في "آر.بي22"

في الوقت الذي يشدد فيه فيرستابن على ضرورة منع هذه المفاجآت السلبية، يقر المدير التقني بيير واشيه بأن سيارة "آر.بي22" تعاني أيضًا من عدة مشكلات محددة اشتكى منها السائقان.

وقال واشيه، عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" أعتقد أنه، كما هو الحال مع كل سيارة سباق، ترى بعض القيود فيما يتعلق بكيفية استخدام السائقين للسيارة، والحِمل الذي تنتجه، وخصائص ما يمكنك القيام به من ناحية التوازن ومحاولة إعادة ضبط توازن السيارة".

وأضاف: "من الواضح أن لدينا بعض القيود، مثل أي سيارة سباق، فيما يتعلق بالاستقرار عند دخول المنعطف، ونقص التوجيه في منتصف المنعطف. ونحاول تجنب هذه الجوانب باستخدام بعض الحلول الميكانيكية لتحقيق ذلك".

وكما هو معروف، لا يحب فيرستابن بشدة نقص التوجيه في منتصف المنعطف، رغم أن ملاحظات سائقي ريد بُل متشابهة إلى حد كبير في هذا الجانب.

وعندما سأل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إسحاق حجار عن أكبر نقطة ضعف من وجهة نظره، أشار السائق الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا إلى المناطق نفسها التي حددها واشيه.

وقال: "يجب حل مشكلة الاستقرار عند الدخول إلى المنعطف، وبعد ذلك يمكننا تحسين بقية الأمور".

ورغم هذه المشكلات، حققت ريد بُل تقدمًا كبيرًا منذ المرحلة الافتتاحية الصعبة من الموسم. وتوصل واشيه إلى الاستنتاج نفسه عند استرجاع عطلات نهاية الأسبوع المؤلمة في بداية موسم 2026.

وقال: "فيما يتعلق بالمشكلات التي واجهناها مع السيارة في البداية، من الواضح أننا كنا نفتقد بعض الحِمل مقارنة ببعض المنافسين. وكانت لدينا أيضًا بعض المشكلات الميكانيكية في السيارة، ما يعني أن السائق لم يكن يشعر بالسيارة من خلال المقود. وقد صححنا ذلك في البداية".

وأكمل: "استغرق الأمر بعض الوقت، لكنه جاء فوق عجز الأداء العام وإمكانات السيارة. لذلك نعم، كانت لدينا بعض المشكلات المتعلقة بشعور السائق بالسيارة، وهذا ليس سرًا".