فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

فيرستابن يحدد أبرز نقاط قوة مرسيدس في قطر: "لو حاولت القيام بذلك، فسأفقد السيطرة على السيارة فورًا!"

يرى ماكس فيرستابن أن حلبة لوسيل الدولية تكشف بوضوح عن الجوانب التي لا زال يتعين على ريد بُل العمل عليها استعدادًا لموسم 2027، مبدياً إعجابه على وجه الخصوص بما تستطيع مرسيدس القيام به في المقطع الثالث.

رونالد فوردينغ

منشور: 29-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

يرى ماكس فيرستابن أن ريد بُل عاجزة ببساطة عن مجاراة مرسيدس على صعيد الأداء على حلبة لوسيل الدولية، بعدما اكتفى بالمركز السادس في التصفيات التأهيلية لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1.

وبعد تحقيق فيرستابن أربعة انتصارات في الجوائز الكبرى الست الأخيرة، عادت مرسيدس لتفرض هيمنتها في قطر. ويعيد حجم أفضليتها إلى الأذهان ما شهدناه في بداية الموسم إلى حد ما، رغم أن ذلك لا يشكل مفاجأة كبيرة للسائق الهولندي.

وبحسب فيرستابن، فإن هناك سببين وراء ذلك: الأول هو أن ريد بُل لا تزال تعاني من ضعف الأداء في المنعطفات السريعة، بينما يتمثل الثاني في أن التأثير الكامل للتحديثات التي قدمتها مرسيدس في ماليزيا لم يتجلَّ بوضوح سوى الآن على الحلبة القطرية.

وكان السبب الأخير هو الاستنتاج ذاته الذي توصل إليه جورج راسل، صاحب مركز الانطلاق الأول، عقب التصفيات مباشرة، مشيرًا إلى أن هذه الحلبة تُعد فعليًا الأولى التي تتسم بغالبية من المنعطفات السريعة منذ أن قدمت مرسيدس حزمة تحديثاتها الواسعة لسيارتها "دبليو 17".

وقال فيرستابن خلال لقائه مع وسائل الإعلام الهولندية: "أعتقد أن مرسيدس أحرزت تقدمًا في المنعطفات السريعة مقارنة ببداية الموسم. لكننا لم نلمس ذلك حقًا حتى نهاية الأسبوع الجاري، لأن معظم الحلبات التي زرناها مؤخرًا كانت تتألف بشكل أساسي من منعطفات أبطأ، باستثناء أوستن".

وأضاف: "من الواضح للغاية بالنسبة إلينا هنا أننا لا نزال نفتقر إلى الأداء الكافي في هذا الجانب، أي في المنعطفات السريعة، لكن ذلك ينطبق أيضًا على المنعطفات الطويلة. ببساطة، لا نستطيع الوصول إلى التوازن المناسب فيها. غيّرت الكثير من الأمور في السيارة على مدار عطلة نهاية الأسبوع، لكن لم يُحدث أي منها فارقًا. نحن نفتقر ببساطة إلى الأداء".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

فيرستابن يُبدي إعجابه بسرعة مرسيدس في المقطع الثالث

تتجلى أوجه القصور تلك بشكل خاص في المقطع الثالث، حيث نجحت مرسيدس في صنع فارق كبير طوال عطلة نهاية الأسبوع، إذ أوضح فيرستابن عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن ذلك: "يعود جزء من ذلك ببساطة إلى الارتكازية بحد ذاتها، بينما يعود الجزء الآخر إلى كيفية استخدام الطاقة الكهربائية".

وأشار شارل لوكلير سائق فيراري إلى أن مرسيدس تصل إلى المنعطف الـ12 بسرعة أعلى بفضل استراتيجيتها في استخدام الطاقة، ومن ثم تولّد مستويات أعلى من الارتكازية للحفاظ على تلك الأفضلية عبر المنعطفات السريعة التالية.

وعندما طرح موقعنا "موتورسبورت.كوم" ذلك على فيرستابن، أوضح الهولندي ضاحكًا أن ريد بُل لا تمتلك ببساطة مستويات الارتكازية التي تتيح لها الحفاظ على السرعة ذاتها عبر سلسلة المنعطفات الثلاثة المتتالية نحو اليمين (المنعطفات الـ12 والـ13 والـ14).

وقال: "أعتقد أنني إذا اجتزت تلك المنعطفات بالسرعة ذاتها التي يجتازونها بها، فسأفقد السيطرة على السيارة وأخرج عن المسار يمينًا ويسارًا!".

وأضاف: "بوسعنا بالطبع ضبط استراتيجية استخدام الطاقة لدينا بالطريقة ذاتها، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيكون فكرة جيدة بالنسبة إلينا!"

ومن هذا المنطلق، تكشف حلبة لوسيل الدولية ببساطة عن إحدى نقاط الضعف التي لا تزال تعاني منها ريد بُل، وهو ما تعكسه أيضًا نتائج محاكاة الفريق.

وأضاف فيرستابن: "إذا نظرتم إلى الأرقام، فإنها لم تتحسن بالضرورة كثيرًا في المنعطفات السريعة. لقد تمثل تقدمنا بصورة أكبر في تحسين الحزمة ككل. وكنا نعاني بالفعل من ضعف الأداء في المنعطفات السريعة في بداية الموسم، لذا فإن ذلك لا يشكل مفاجأة بالنسبة إلينا أيضًا".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وبحسب فيرستابن، فإن التحديثات التي قدمتها ريد بُل، والتي كانت آخر حزمها الكبرى في باكو، استهدفت بشكل أساسي معالجة نقاط ضعف أخرى في سيارة "آر بي 22".

حيث قال: "بالطبع، قدمنا الكثير من التحديثات، لكنني أعتقد أن معظم تحديثاتنا كانت أكثر فاعلية في المنعطفات البطيئة ومتوسطة السرعة. ومن الواضح أننا نفتقر إلى الأداء في المنعطفات السريعة".

وهذا تحديدًا أحد الجوانب التي يرى فيرستابن أنه لا يزال يتعين على ريد بُل العمل عليها إن أرادت المنافسة فعليًا على لقب بطولة العالم في موسم 2027، حيث قال: "ذلك واضح للغاية بالنسبة إليّ، نعم، بكل تأكيد. المنعطفات السريعة، وكذلك الاستقرار العام للسيارة. من الواضح أنه لا يزال بالإمكان تحسين تلك الجوانب".

لماذا يعتقد فيرستابن أن حجار تفوق عليه في التصفيات؟

يعتبر فيرستابن أن نقطة الضعف العامة هذه لدى ريد بُل أكثر أهمية بكثير من تفوق زميله إسحاق حجار عليه في التصفيات التأهيلية في قطر. وبحسب بطل العالم أربع مرات، فإن الأمر الأخير يرتبط أيضًا بمشاكل التوازن.

وتابع فيرستابن قائلًا: "ما لمسته خلال التصفيات التأهيلية هو أنه كلما أردت الضغط أكثر، بدأت السيارة تعمل ضدي بصورة أكبر على صعيد التوازن. لذا، نعم، لا يمكنك ببساطة استخراج المزيد من الأداء منها".

واختتم: "يقدم إسحاق أداءً جيدًا، لكن في الوقت ذاته، لم تكن عطلة نهاية الأسبوع جيدة بالنسبة إليّ. لا يوجد توازن في السيارة، وذلك يحدّ من قدراتي. كما أنه ليس بوسعك القيام بالكثير في منتصف المنعطف، حيث تكسب القسم الأكبر من زمن اللفة. هذا هو الواقع. تحدث مثل هذه الأمور، أليس كذلك؟ وحينها يتفوق عليك زميلك في التصفيات التأهيلية، فهذه أمور تحدث بين جميع السائقين".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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