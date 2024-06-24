فيرستابن يحثّ ريد بُل على كسب وتيرة إضافيّة في ظلّ لحاق منافساتها بها

حثّ ماكس فيرستابن فريقه ريد بُل للفورمولا 1 على تعزيز أداء سيارته "آر.بي20" بعد أن خسر المعركة على قطب الانطلاق الأوّل لجائزة إسبانيا الكبرى لصالح لاندو نوريس قبل أن يتمكّن من الفوز بصعوبة بالسباق.

وكان فيرستابن وريد بُل قد توجّها إلى برشلونة كأبرز المرشّحين للفوز، لكنّ الهولندي خسر قطب الانطلاق الأوّل لصالح نوريس.

وفي حين أنّ ريد بُل كان من المتوقّع أن تُعوّض أفضليّتها على الحلبات المليئة بالمطبّات وفوزه بالفعل في برشلونة، دقّ فيرستابن ناقوس الخطر بعد خسارته قطب الانطلاق الأوّل.

وقال: "قلت ذلك طوال الأسابيع الماضية، أعني أنّنا نحتاج لزيادة أداء سيارتنا، والجميع في الفريق يعلم ذلك أيضًا".

وأضاف: "يبدو أنّ الجميع حولنا يجلب تحديثات أكثر منّا في الوقت الحاضر. بالطبع علينا العمل على ذلك، علينا إيجاد المزيد من الأداء على سيارتنا كذلك".

وأردف: "نفتقر لبعض السرعة في الوقت الحاضر. الفارق مع تشيكو كبير وأعتقد بأنّ ذلك يعكس الكثير، لأنّني لا أعتقد بأنّ تشيكو أصبح أسوأ".

وقال فيرستابن أنّه تعيّن عليه تعويض تراجع تنافسيّة ريد بُل "خلال الأسابيع القليلة الماضية بالفعل" عبر قيادته.

وقال: "لا مشكلة في ذلك أيضًا، هذا ما أتلقى أجري لقاءه، لكن علينا إيجاد المزيد من الأداء للفوز في البطولة مجدّدًا. إن كان عليك القيادة بنسبة 101 بالمئة في كلّ مرّة، فإنّ الأمور ستسير على نحوٍ خاطئ يومًا ما".

كما قلّل الهولندي من إشارة مرسيدس إلى أنّ تحديثات ريد بُل الأخيرة كانت بمثابة تراجعٍ إلى الوراء: "كلّا. ذلك هراء. نحن نُحسّن السيارة بالطبع، لكنّ ذلك غير كافٍ بالمقارنة مع البقيّة في الوقت الحاضر. الجميع حولنا حقّقنا خطوات أفضل إلى الأمام بالمقارنة معنا".

كما حذّر فيرستابن من وتيرة مكلارين، معترفًا بأنّ الحظيرة البريطانيّة "جيّدة في كلّ الجوانب الآن".