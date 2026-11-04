فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن يحتاج إلى "محادثة" مع محرك ريد بُل بعد مشكلات "عشوائية" في كبح المحرك

رغم اجتياز وحدة الطاقة التابعة لريد بُل فورد باورترينز اختبارها الأول على ارتفاعات شاهقة بنجاح باهر، يرى فيرستابن أنّ هناك جوانب لا تزال بحاجة إلى التحسين، من بينها السلوك "العشوائي" لكبح المحرك.

منشور: 04-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بسباق جائزة المكسيك الكبرى على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، التي تقع على ارتفاع 2286 مترًا فوق سطح البحر، وهي الأعلى بفارق كبير على روزنامة الفورمولا 1، دار جانب كبير من النقاشات في حظيرة الفرق حول موضوع واحد: حجم التحدي الذي ستفرضه مكسيكو سيتي على وحدات الطاقة لعام 2026.

أبدى عدد من المصنّعين مخاوفهم من حدوث تأخر شديد في استجابة الشاحن التوربيني، لا سيما بعد الاستغناء عن نظام استعادة الطاقة الحرارية للمحرك (إم جي يو-إتش)، الذي كان يساهم في دعم الشاحن التوربيني. كما أثارت كثافة الهواء المنخفضة تساؤلًا جوهريًا بشأن الأداء المطلق. فعلى هذا الارتفاع، يقل عدد جزيئات الأكسجين في كل متر مكعب من الهواء، ما يعني أنّ الشاحن التوربيني يحتاج إلى العمل بجهد أكبر لإدخال الكمية نفسها من الأكسجين إلى المحرك مقارنة بما يحتاج إليه عند مستوى سطح البحر.

وكان كبير مهندسي هوندا، شينتارو أوريهارا، قد أوضح يوم الخميس أنّ عدم قدرة أحد المصنّعين على توليد ضغط كافٍ للشاحن التوربيني في مثل هذا الارتفاع سينعكس على "ظروف تشغيل المحرك"، أي على القوة القصوى التي يستطيع محرك الاحتراق الداخلي إنتاجها.

ورغم أنّ هذا الجانب كان مجهولًا لدى جميع المصنّعين في ظل اللوائح الجديدة للفورمولا 1، فإنّ ريد بُل فورد باورترينز، بصفتها أحد الوافدين الجدد، كانت تواجه حرفيًا اختبارها الأول على ارتفاعات شاهقة.

وبحسب مدير الفريق لوران ميكيز، فقد اجتاز الفريق هذا الاختبار بنجاح باهر، وربما بصورة فاقت التوقعات.

وقال ميكيز بعدما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن التحدي الذي فرضه الارتفاع في المكسيك على وحدة الطاقة: "انظر، أنت محق في القول إنّ المكسيك حالة استثنائية تفرض تحديًا فريدًا للغاية. وعلى صعيد وحدة الطاقة، فقد عملت بصورة جيدة. لذا، فإنّ إشادة كبيرة وتهنئة مستحقة للشبان الذين عملوا عليها".

وأضاف: "كما أنّ الأمور سارت جيدًا على صعيد الهيكل، لأنّ السيارة تواجه عددًا كبيرًا من التحديات أيضًا، سواء فيما يتعلق بتبريد السيارة أو المكابح أو العديد من الجوانب الأخرى".

وأكمل: "كنا نعلم أنّ كل ما سنواجهه في المكسيك يجب اعتباره حالة استثنائية لا تتكرر في الظروف المعتادة. لكننا لم نكن نعرف ما إذا كنا سنستفيد من أفضلية تنافسية أم سنواجه عيبًا تنافسيًا. وفي نهاية المطاف، وجدنا أنفسنا ضمن المجموعة المناسبة".

ومع ذلك، يعتقد ماكس فيرستابن أنّ هناك عدة جوانب لا تزال بحاجة إلى التحسين في وحدة الطاقة "دي إم 01"، وهي أول وحدة طاقة تطورها ريد بُل داخليًا. ويتمثل أحد هذه الجوانب في كبح المحرك، إذ سبق أن تسببت هذه المسألة في شعور غير متسق خلف مقود السيارة لدى بطل العالم أربع مرات خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، قبل أن يشتكي منها مجددًا عبر محادثات الفريق اللاسلكية في المكسيك".

وأوضح السائق الهولندي خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق: "يحدث ذلك بصورة عشوائية".

وأضاف: "يقرر المحرك بنفسه ما يريد فعله، بصراحة، ولذلك لا أعرف السبب. ربما أحتاج إلى إجراء محادثة مع المحرك قبل خوض السباق. ربما عليه أن يتصرف بصورة أفضل".

وأردف في تصريح مازح: "لا نعرف، فهو يحدث أحيانًا فحسب. الأمر غير متسق على الإطلاق. لكنني أعتقد أنّ كل شيء يعمل في درجات حرارة مرتفعة للغاية هنا، بما في ذلك الشاحن التوربيني وكل شيء آخر، ولذلك من الصعب جعل جميع الأمور تعمل بصورة مثالية".

هل توصلت ريد بُل إلى حل لتحسين انطلاقاتها؟

في حين لا يزال تحقيق الاتساق في كبح المحرك أحد الجوانب التي تحتاج إلى التحسين، ربما تمثلت أبرز النقاط الإيجابية بالنسبة إلى ريد بُل في أنّ انطلاقاتها خلال سباق المكسيك كانت جيدة على نحو مفاجئ. وكان كل من فيرستابن وإسحاق حجار قد أبدى بعض المخاوف بشأن الانطلاقات بعد التصفيات، لا سيما بسبب المسافة الطويلة للغاية وصولًا إلى المنعطف الأول، لكن التطبيق العملي جاء أفضل بكثير مما كانا يخشيانه.

وبحسب ميكيز، فإنّ ذلك يؤكد أنّ ريد بُل تحرز تقدمًا تدريجيًا في تحسين انطلاقاتها، رغم أنّه لا يريد المبالغة في التفاؤل حتى الآن. إذ يدرك مدير الفريق أنّ إجراء تغييرات أكبر على العتاد سيظل ضروريًا مع اقتراب الموسم المقبل.

وقال ميكيز، ردًا على سؤال من موقعنا "موتورسبورت.كوم" بشأن الانطلاقات القوية على نحو مفاجئ: "الوضع هو أننا نعلم أنّنا لسنا المعيار المرجعي في هذا الجانب. وهناك قدر هائل من العمل الجاري في ميلتون كينز لتحسين الانطلاقات باستخدام الإمكانيات المتاحة لدينا هذا العام".

وأضاف: "ونعم، لقد شاهدتم بعضًا من هذا التقدم، بالتأكيد في ظل ظروف الضغط الشديد اليوم، لأننا اضطررنا إلى تنفيذ عدة انطلاقات، مع وجود تلك المسافة الطويلة جدًا وصولًا إلى المنعطف الأول، حيث تتضاعف صعوبة كل شيء".

وتابع: "هناك قدر هائل من الضغط والتركيز على هذا الجانب، وأنا فخور للغاية بالطريقة التي تمكن بها الفريق من تقديم أفضل ما لديه اليوم".

واختتم قائلًا: "هل يعني ذلك أننا أصبحنا الآن المعيار المرجعي؟ لا. وهل يعني أننا سنحقق انطلاقة مثالية أو انطلاقة مماثلة لما حققناه اليوم في كل سباق؟ لا. لكنه يعني أننا سنواصل محاولة التحسن باستخدام الإمكانيات المتاحة لدينا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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