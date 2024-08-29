فيرستابن: يجب منع بثّ الأحاديث اللاسلكية بين الفرق والسائقين
يرى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه يجب منع بثّ الأحاديث اللاسلكية بين الفرق والسائقين خلال جولات الفورمولا واحد.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
أصدر محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بياناً خلال العطلة الصيفية، بموافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات، تم فيه تعديل صياغة القوانين الرياضية.
وتم فيه تعديل معنى كلمة "إساءة" ضمن القوانين، وذلك بهدف التشديد بشكل أكبر منعاً لأية إساءات قد يتعرض لها مسؤولو "فيا".
وأوضح بن سُليّم أن هناك علاقة "مباشرة" بين تعليقات السائقين والفرق السلبية حول "فيا" وبين زيادة الإساءات عبر الإنترنت خلال أسابيع السباقات، بالتالي تم اتخاذ القرار المناسب.
لكن هذه التعليقات السلبية، تأتي عادة في خضمّ احتداد المشاعر خلال السباقات، ويرى فيرستابن أن عدم بثّ تلك الأحاديث سيساعد في التخلص من المشكلة.
كما أكد الهولندي أن مسؤولي "فيا" ليسوا وحدهم أهدافاً للإساءات عبر الإنترنت، بل كذلك السائقين ومسؤولي الفرق.
حيث قال في تصريح لـ "De Telegraaf": "بداية، أود القول: عليهم عدم بثّ الأحاديث اللاسلكية!".
وأكمل: "هكذا سيتم حلّ القسم الأكبر من المشكلة. لن يسمع الناس تلك التعليقات بين السائقين والفرق، ولن يعلموا ما يُقال".
وتابع: "في جميع الرياضات، تقال الكثير من الأمور السيئة حيال قرار معيّن، لكن لا توجد مايكروفونات تحت أنوفهم!".
واسترسل: "الآن، بوسع الناس سماع كل شيء، ومن ثم يواصلون الكلام على قنوات التواصل الاجتماعي".
واستكمل: "بالطبع، الأمر لا يتعلق بالحُكام فقط، بل يتعلم بالرياضة برمّتها بشكل عام".
وأضاف: "لهذا أعتقد أن الأمر لا يطال الحُكام و’فيا’ فقط".
واختتم: "حين أقرأ عن مسألة مثل هذه، أفكّر: ’حسناً، لكنها مشكلة يواجهها الكثيرون’".
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