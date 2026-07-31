تعد ريد بُل الفريق الوحيد بين الفرق الأربعة الكبرى الذي لم يحقق أي فوز في سباقات الجائزة الكبرى خلال موسم 2026 حتى الآن.

ورغم نجاح ماكس فيرستابن في الصعود إلى منصة التتويج خمس مرات، فإنه لم يتمكن بعد من تحقيق أي انتصار، بسبب مشاكل توازن السيارة والقيود التي تعاني منها على صعيد الانسيابية.

وعند تقييمه للنصف الأول من الموسم، قال فيرستابن: "كان صعبًا. بشكل عام، كان الأمر صعبًا للغاية. بالطبع كانت هناك بعض اللحظات الجيدة، وبعض الأداء الواعد، لكن إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، فإن النصف الأول من الموسم كان صعبًا".

وتابع: "علينا أن نحاول أن نكون أكثر ثباتًا. يجب أن نصبح فريقًا أقوى في جميع الجوانب، وأن نخوض عطلات نهاية أسبوع أكثر سلاسة".

واختتم: "علينا أيضًا أن نجد المزيد من الأداء. وإلى جانب ذلك، يجب أن نتخلص من المشاكل التي نعاني منها مع الحزمة الحالية. الأمر لا يتعلق فقط باكتساب المزيد من الأداء، بل أيضًا بحل المشكلات التي نواجهها في السيارة الحالية".