فيرستابن يُثني على تحسّن انطلاقات سيارة ريد بُل
أثنى ماكس فيرستابن على عمل فريقه ريد بُل لتحسين الانطلاقات، بعد انطلاقتين "صاروخيتين" في سباق جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد.
من المركز الثالث، قدم فيرستابن انطلاقة رائعة ليتجاوز سيارتي فيراري لكل من شارل لوكلير وكارلوس ساينز.
وبعد رفع العلم الأحمر، تم استئناف السباق مجدداً، حيث قدم فيرستابن انطلاقة سريعة كذلك محافظاً على صدارته ليفوز بالسباق.
ولعل من بين النواحي القليلة التي كانت ريد بُل تحتاج لتحسينها هي الانطلاقة، لكن فيرستابن أثنى على التحسّن الذي طرأ عليها مؤخراً.
فقال: "أعتقد أن إجراءات الانطلاقة باتت أفضل، لناحية فهم تماسك الإطارات وكذلك إعدادات القابض. أصبحنا أفضل من هذه الناحية".
وأكمل: "في بداية الموسم، كنا نعاني بعض الشيء من هذه المشكلة، لكننا قمنا بحلها. رغم ذلك أعتقد أننا كنا ما زلنا نواجه بعض المشاكل لناحية حرارة الإطارات وإعدادات القابض".
وتابع: "جميعها حساسة للغاية. بالتالي من السهل أن تلتف الإطارات حول نفسها. من الصعب جداً إيجاد التوازن المثالي وأعتقد أنها كانت اليوم جيدة جداً".
من جهته، قدم زميله سيرجيو بيريز انطلاقة رائعة من المركز الخامس، حيث نجح بتحدي شارل لوكلير وفيرستابن.
لكن سباق المكسيكي انتهى بعد الاحتكاك بسيارة فيراري.
"لم تكن الانطلاقات نقطة قوتنا هذا الموسم، لكننا بالتأكيد قدمنا 3 انطلاقات صاروخية" قال كريستيان هورنر مدير الفريق.
ويشعر هورنر بأن خيار فيراري للإطارات بعد العلم الأحمر سهّل مهمة فيرستابن.
حيث قال: "العلم الأحمر هو أسوأ سيناريو حين تكون في منتصف استراتيجية التوقفين. لأنها تُنهي الأفضلية وليس لديك سوى إطارات هارد".
وأكمل: "بعد الفترة الطويلة لـ لوكلير، كنت مقتنعاً بأنهم سينتقلون لإطارات ميديوم، لأنها تقدم أفضلية 5 أمتار تقريباً خلال الانطلاقة".
واختتم: "لذا، كنت متفاجئاً لأنهم اختاروا إطارات هارد".
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