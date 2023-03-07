فيرستابن يتوقع معركة أكثر تقارباً في سباق السعودية
يتوقع ماكس فيرستابن سائق ريد بُل معركة أكثر تقارباً في سباق المملكة العربية السعودية المقبل للفورمولا واحد، وذلك بعد أن هيمن مع فريقه ريد بُل على مجريات السباق الافتتاحي في البحرين.
لم يتمكن أحد من مجاراة فيرستابن على حلبة الصخير، حيث ابتعد مباشرة بعد الانطلاقة ووسع فارق صدارته بشكل كبير.
وحاول شارل لوكلير سائق فيراري مجاراته، لكنه لم ينجح، ومن ثم انسحب المونغاسكي بسبب مشكلة في سيارته.
أما مرسيدس فعانت من سباق صعب تفوقت فيه عليها أستون مارتن، حيث حقق فرناندو ألونسو المركز الثالث خلف ثنائي ريد بُل.
"" حلبة السعودية مختلفة بشكل كبير عن البحرين. هناك الكثير من المقاطع المستقيمة والمنعطفات السريعة وتآكل أقل بكثير للإطارات" قال فيرستابن.
وأكمل: "أعتقد أن معدل تآكل إطاراتنا في البحرين كان جيداً، لكن من ناحية الوتيرة، أتوقع أننا سنرى تقارباً أكثر في السعودية".
قطب الانطلاق الأول، ماكس فيرستابن، ريد بُل
تصوير: ريد بُل
بدت سيارة ريد بُل متميزة في التسارع وضمن المنعطفات البطيئة ومتوسطة السرعة، علاوة على معدل تآكل إطارات أفضل بكثير من فيراري ومرسيدس.
لكن نظرياً، من المتوقع أن تتناسب حلبة جدة مع خصائص سيارة فيراري.
"ستكون جدة مختلفة" قال فيرستابن.
وأكمل: "سيارتنا قوية على السرعات العالية، لكنني أعتقد أن فيراري سريعة على المقاطع المستقيمة".
واختتم: "لكن، سنرى. من الصعب التوقع".
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فيرستابن يتوقع معركة أكثر تقارباً في سباق السعودية
فيرستابن يتوقع معركة أكثر تقارباً في سباق السعودية فيرستابن يتوقع معركة أكثر تقارباً في سباق السعودية
تحليل السباق: تكتيك إطارات ريد بُل الذي لم تكن فيراري قادرة على نسخه في البحرين
تحليل السباق: تكتيك إطارات ريد بُل الذي لم تكن فيراري قادرة على نسخه في البحرين تحليل السباق: تكتيك إطارات ريد بُل الذي لم تكن فيراري قادرة على نسخه في البحرين
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