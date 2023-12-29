فيرستابن يتكلم حول نقاط الضعف المحتملة لسيارة ريد بُل

هيمنت ريد بُل على كامل مجريات موسم 2023 المنصرم، لتفوز بجميع السباقات عدا واحد في سنغافورة.

لكن هذه الحلبة تتميز بناحيتين يبدو أن السيارة كانت تعاني فيهما: المنعطفات البطيئة والحفف الجانبية.

ونتيجة لذلك، نجح كارلوس ساينز بإهداء الفوز على هذه الحلبة إلى فريقه فيراري.

وضمن معرض كلامه في مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح فيرستابن أن هناك ناحيتين تشكلان نقطة ضعف في السيارة.

فقال: "إحصائياً، إنها السيارة الأكثر هيمنة في التاريخ، لكنني أعتقد أن هناك ناحيتين (بحاجة للتحسين): المنعطفات البطيئة والحفف الجانبية".

وأكمل: "مثل هذه الأمور، أعتقد أنها ليست الأفضل حالياً".

وقدّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" هذه التعليقات إلى واش، على هامش جولة أبوظبي الختامية، ليؤكد الفرنسي أفكار فيرستابن، مع التأكيد على ضرورة عدم تضحية ريد بُل بخصائص سيارتها لمحاولة حلّ المشاكل.

فقال: "يرى الفريق نقاط الضعف تلك بالفعل، ربما من وجهة نظر مختلفة، لأن ماكس سائق، لكنه لخّص بطريقة ما النواحي التي يتوجب العمل عليها للموسم المقبل".

وأكمل: "المنعطفات البطيئة، المنعطفات بزاوية قائمة، لسنا الأفضل فيها، كما رأينا في باكو، وسنغافورة كذلك".

واختتم: "كذلك، طريقة التعامل مع الحفف الجانبية والحلبات ذات المطبات. يمكننا التحسين لكن ذلك قد يؤثر على خصائص السيارة الأخرى، لذا كنا حذرين لعدم التأثير على نقاط قوة السيارة".