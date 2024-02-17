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فيرستابن يتكلم حول علاقته مع هورنر بعد الادعاءات الأخيرة

قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأن العلاقة مع كريستيان هورنر، "على حالها كما هو الحال دوماً"، وسط التحقيقات في الادعاءات ضدّ مدير الفريق.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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ماكس فيرستابن مع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل

وفق ما تمّ تداوله في الصحافة الهولندية، فقد تم توجيه ادعاءات غير محدّدة الطابع ضدّ هورنر. لكن يبدو أنها من قبل إحدى الموظفات في الشركة.

لكن هورنر نفى التكهنات تلك حيث واجه جلسة استماع مطولة يوم الجمعة كجزء من تحقيق مستقبل أطلقته شركة ريد بُل الأم.

ورغم التكهنات التي أحاطت بمستقبله ودوره لكنه تواجد خلال حدث إطلاق السيارة الجديدة.

وضمن احتفالات الفريق بالذكرى العشرين له في الفورمولا واحد، تواجد هورنر كذلك بشكل مكثف في الفيديوهات الاحتفالية وفي مقابلات على المسرح والتلفاز وخلال الواجبات الإعلامية.

ورغم أن هذه المسألة ستتواجد بالفعل خلال التجارب الشتوية، أوضح فيرستابن أن ذلك لن يؤثر على علاقته مع هورنر.

حيث قال: "إنها على حالها كما هو الحال دوماً".

وأكمل: "لا أعلم من يحب كتابة مثل هذه القصص. لكن بالنسبة لي وإلى هورنر، فإن الوضع على حاله كما هو الحال دوماً".

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من جهته، أكد هورنر أن التحقيق كان بمثابة عامل مشتت بالفعل. لكن فيرستابن ردّ على هذا السؤال مشيراً أن الوضع ضمن الفريق جيد.

فقال: "من جهتي، أنا أركز بالكامل على أدائي واستعداداتي، أن أكون مستعداً بدنياً، وجاهزاً لقيادة السيارة، مناقشة الأمور مع المهندسين.. وهذا ما أريد فعله".

وتابع: "حياتي لا تتمحور فقط حول الفورمولا واحد. حين أكون في المنزل أفضّل عدم التفكير بالفورمولا واحد كثيراً".

وأردف: "هناك الكثير من الأمور التي تجري في الكواليس، حيال ما أريده لمستقبلي، وكذلك لمشاركاتي في السباقات الافتراضية وغيرها من الأمور التي أعمل عليها".

واختتم: "لديّ ما يكفي من المشاغل".

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