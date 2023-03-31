فيرستابن يتقدم على هاميلتون خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة أستراليا الكبرى 2023
تقدم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على لويس هاميلتون سائق مرسيدس في التجارب الحرة الأولى من جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد، لكنه تعرض لانزلاق سيارته في حصة شهدت رفع العلم الأحمر مرتين.
كان سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أول من سجل زمناً سريعاً مع إطارات ميديوم بدقيقة و20.267، حتى خرج فيرستابن على إطارات سوفت مع دقيقة و19.332 ثانية.
هاميلتون سجل ثالث أسرع الأزمنة لصالح مرسيدس بفارق ثلاثة أرباع الثانية بالرغم من انزلاقه في المنعطف 11.
حسّنت كلتا سيارتي ريد بُل أزمنتهما لاحقاً حيث سجل الهولندي دقيقة و19.278 ثانية أمام بيريز بفارق 0.015 ثانية فقط.
من ثم حسّن فيرستابن زمنه إلى دقيقة و18.790 ثانية بفارق نصف ثانية أمام زميله المكسيكي.
وخلال النصف الثاني للحصة، فضلت الفرق تجربة إطارات سوفت، حيث كان شارل لوكلير سائق فيراري ثالثاً بفارق 6 أعشار الثانية، وزميله كارلوس ساينز تأخر بفارق 9 أعشار الثانية.
محاولة بيريز لتحسين زمنه على إطارات سوفت لم تفلح حيث فقد السيطرة لفترة وجيزة على سيارته.
فرناندو ألونسو تفوق على سيارتي فيراري ووضع أستون مارتن خلف بيريز بفارق 0.061 ثانية.
انزلق فيرستابن في المنعطف الرابع ووضع اللوم على الإطارات. بينما تقدم هاميلتون للمركز الثاني بفارق 0.443 ثانية خلف فيرستابن. وبيريز كان ثالثاً حينها، أمام ألونسو، لوكلير وساينز.
وتوقفت سيارة ويليامز التي يقودها لوغان سارجانت بسبب مشكلة كهربائية ما أنهى الحصة أبكر بأربع لفات.
كيفن ماغنوسن سائق هاس تعرض لانزلاق بدوره في المنعطف الثالث، كما واجه انزلاقاً آخر في المنعطف 11. كما انزلق يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري على الحصى في المنعطف الأول.
التجارب الحرة الأولى:
|المركز
|السائق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|ماكس فيرشتابن
|17
|1:18.790
|241.157
|2
|لويس هاميلتون
|20
|1:19.223
|0.433
|0.433
|239.839
|3
|سيرجيو بيريز
|19
|1:19.293
|0.503
|0.070
|239.627
|4
|فرناندو ألونسو
|23
|1:19.317
|0.527
|0.024
|239.555
|5
|شارل لوكلير
|16
|1:19.378
|0.588
|0.061
|239.371
|6
|كارلوس ساينز الإبن
|20
|1:19.505
|0.715
|0.127
|238.988
|7
|لاندو نوريس
|16
|1:19.536
|0.746
|0.031
|238.895
|8
|بيير غاسلي
|22
|1:19.646
|0.856
|0.110
|238.565
|9
|جورج راسل
|23
|1:19.699
|0.909
|0.053
|238.407
|10
|لانس سترول
|19
|1:19.766
|0.976
|0.067
|238.206
|11
|ألكسندر ألبون
|21
|1:19.766
|0.976
|0.000
|238.206
|12
|أوسكار بياستري
|22
|1:19.777
|0.987
|0.011
|238.173
|13
|نيكو هلكنبرغ
|19
|1:19.806
|1.016
|0.029
|238.087
|14
|نيك دي فريز
|25
|1:19.933
|1.143
|0.127
|237.709
|15
|لوجان سارجينت
|21
|1:20.074
|1.284
|0.141
|237.290
|16
|إستيبان أوكون
|20
|1:20.175
|1.385
|0.101
|236.991
|17
|يوكي تسونودا
|14
|1:20.399
|1.609
|0.224
|236.331
|18
|فالتيري بوتاس
|21
|1:20.419
|1.629
|0.020
|236.272
|19
|غوانيو جو
|22
|1:20.569
|1.779
|0.150
|235.832
|20
|كيفن ماغنوسن
|17
|1:21.147
|2.357
|0.578
|234.152
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