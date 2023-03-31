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فيرستابن يتقدم على هاميلتون خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة أستراليا الكبرى 2023

تقدم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على لويس هاميلتون سائق مرسيدس في التجارب الحرة الأولى من جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد، لكنه تعرض لانزلاق سيارته في حصة شهدت رفع العلم الأحمر مرتين.

فيرستابن يتقدم على هاميلتون خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة أستراليا الكبرى 2023

كان سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أول من سجل زمناً سريعاً مع إطارات ميديوم بدقيقة و20.267، حتى خرج فيرستابن على إطارات سوفت مع دقيقة و19.332 ثانية.

هاميلتون سجل ثالث أسرع الأزمنة لصالح مرسيدس بفارق ثلاثة أرباع الثانية بالرغم من انزلاقه في المنعطف 11.

حسّنت كلتا سيارتي ريد بُل أزمنتهما لاحقاً حيث سجل الهولندي دقيقة و19.278 ثانية أمام بيريز بفارق 0.015 ثانية فقط.

من ثم حسّن فيرستابن زمنه إلى دقيقة و18.790 ثانية بفارق نصف ثانية أمام زميله المكسيكي.

وخلال النصف الثاني للحصة، فضلت الفرق تجربة إطارات سوفت، حيث كان شارل لوكلير سائق فيراري ثالثاً بفارق 6 أعشار الثانية، وزميله كارلوس ساينز تأخر بفارق 9 أعشار الثانية.

محاولة بيريز لتحسين زمنه على إطارات سوفت لم تفلح حيث فقد السيطرة لفترة وجيزة على سيارته. 

فرناندو ألونسو تفوق على سيارتي فيراري ووضع أستون مارتن خلف بيريز بفارق 0.061 ثانية.

انزلق فيرستابن في المنعطف الرابع ووضع اللوم على الإطارات. بينما تقدم هاميلتون للمركز الثاني بفارق 0.443 ثانية خلف فيرستابن. وبيريز كان ثالثاً حينها، أمام ألونسو، لوكلير وساينز.

وتوقفت سيارة ويليامز التي يقودها لوغان سارجانت بسبب مشكلة كهربائية ما أنهى الحصة أبكر بأربع لفات.

كيفن ماغنوسن سائق هاس تعرض لانزلاق بدوره في المنعطف الثالث، كما واجه انزلاقاً آخر في المنعطف 11. كما انزلق يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري على الحصى في المنعطف الأول.

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التجارب الحرة الأولى:

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 17 1:18.790     241.157
2 United Kingdom لويس هاميلتون 20 1:19.223 0.433 0.433 239.839
3 Mexico سيرجيو بيريز 19 1:19.293 0.503 0.070 239.627
4 Spain فرناندو ألونسو 23 1:19.317 0.527 0.024 239.555
5 Monaco شارل لوكلير 16 1:19.378 0.588 0.061 239.371
6 Spain كارلوس ساينز الإبن 20 1:19.505 0.715 0.127 238.988
7 United Kingdom لاندو نوريس 16 1:19.536 0.746 0.031 238.895
8 France بيير غاسلي 22 1:19.646 0.856 0.110 238.565
9 United Kingdom جورج راسل 23 1:19.699 0.909 0.053 238.407
10 Canada لانس سترول 19 1:19.766 0.976 0.067 238.206
11 Thailand ألكسندر ألبون 21 1:19.766 0.976 0.000 238.206
12 Australia أوسكار بياستري 22 1:19.777 0.987 0.011 238.173
13 Germany نيكو هلكنبرغ 19 1:19.806 1.016 0.029 238.087
14 Netherlands نيك دي فريز 25 1:19.933 1.143 0.127 237.709
15 United States لوجان سارجينت 21 1:20.074 1.284 0.141 237.290
16 France إستيبان أوكون 20 1:20.175 1.385 0.101 236.991
17 Japan يوكي تسونودا 14 1:20.399 1.609 0.224 236.331
18 Finland فالتيري بوتاس 21 1:20.419 1.629 0.020 236.272
19 China غوانيو جو 22 1:20.569 1.779 0.150 235.832
20 Denmark كيفن ماغنوسن 17 1:21.147 2.357 0.578 234.152
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