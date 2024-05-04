فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي

أكمل سيرجيو بيريز تصفيات السباق الرئيسي بالمركز الرابع أمام سائقي مكلارين: لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

مجريات الحصة

القسمان الأول والثاني

بدأت الفرق القسم الأول بإطارات سوفت على حلبة ميامي، ومنذ البداية، ظهرت فيراري سريعة حيث سجل سائقاها كارلوس ساينز وشارل لوكلير أسرع توقيتين مبدئيين، قبل أن يتقدم عليهما ماكس فيرستابن على متن ريد بُل.

ومع تحسن حالة المسار تبدلت الأزمنة والمراكز ليعود سائقا ريد بُل في المقدمة.

لكن من بين الخارجين من القسم الأول كان دانيال ريكاردو، الذي كان قد أحرز المركز السابع في السباق القصير.

ومع الدخول في القسم الثاني، واستعمال إطارات سوفت كذلك (ما عدا لاندو نوريس)، بدت أستون مارتن متأخرة عن ركب المقدمة في البداية وهذا بالفعل ما تواصل ليفشل سائقاها لانس سترول وفرناندو ألونسو في التأهل للقسم الثالث والأخير بالمركزين 11 و15.

بينما بدت فيراري سريعة مجدداً مع لوكلير أمام فيرستابن، وكان من اللافت تواجد نيكو هلكنبرغ سائق هاس ويوكي تسونودا سائق آربي ضمن المتأهلين للقسم الثالث.

القسم الثالث والأخير

خرجت جميع السيارات على إطارات سوفت في القسم الثالث.

وخلال الطلعات السريعة الأولى كان فيرستابن الأسرع مع دقيقة و27.241 ثانية، أمام سيارتي فيراري: لوكلير وساينز، ومن ثم أوسكار بياستري (مكلارين) أمام سيرجيو بيريز ولاندو نوريس.

بينما كان سائقا مرسيدس يعانيان مع السيارة بالمركزين السابع والثامن، أمام هلكنبرغ وتسونودا.

لكن في الطلعات السريعة الثانية، لم يتمكن سائقو الصفوف الأولى من تحسين أزمنتهم، بالتالي بقي فيرستابن بالمركز الأول ليحقق قطب الانطلاق الأول للمرة السابعة له على التوالي.

سائقا فيراري تأهلا بالمركزين الثاني والثالث مع لوكلير أمام ساينز ومن ثم بيريز سائق ريد بُل رابعاً.

بينما أحرز نوريس وبياستري المركزين الخامس والسادس لصالح مكلارين.

راسل تأهل أمام زميله هاميلتون على متن مرسيدس بالمركزين السابع والثامن بينما أكمل هلكنبرغ وتسونودا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات