جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى
تقرير التجارب التأهيليّة

فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي

سجل ماكس فيرستابن الزمن الأسرع في تصفيات جولة ميامي، كسابع قطب انطلاق أول له على التوالي متقدماً على سائقي فيراري: شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل يتلقى جائزة قطب الانطلاق الأول من جيري بروكهايمر

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

أكمل سيرجيو بيريز تصفيات السباق الرئيسي بالمركز الرابع أمام سائقي مكلارين: لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

مجريات الحصة

القسمان الأول والثاني

بدأت الفرق القسم الأول بإطارات سوفت على حلبة ميامي، ومنذ البداية، ظهرت فيراري سريعة حيث سجل سائقاها كارلوس ساينز وشارل لوكلير أسرع توقيتين مبدئيين، قبل أن يتقدم عليهما ماكس فيرستابن على متن ريد بُل.

ومع تحسن حالة المسار تبدلت الأزمنة والمراكز ليعود سائقا ريد بُل في المقدمة.

لكن من بين الخارجين من القسم الأول كان دانيال ريكاردو، الذي كان قد أحرز المركز السابع في السباق القصير.

ومع الدخول في القسم الثاني، واستعمال إطارات سوفت كذلك (ما عدا لاندو نوريس)، بدت أستون مارتن متأخرة عن ركب المقدمة في البداية وهذا بالفعل ما تواصل ليفشل سائقاها لانس سترول وفرناندو ألونسو في التأهل للقسم الثالث والأخير بالمركزين 11 و15.

بينما بدت فيراري سريعة مجدداً مع لوكلير أمام فيرستابن، وكان من اللافت تواجد نيكو هلكنبرغ سائق هاس ويوكي تسونودا سائق آربي ضمن المتأهلين للقسم الثالث.

القسم  الثالث والأخير

خرجت جميع السيارات على إطارات سوفت في القسم الثالث. 

وخلال الطلعات السريعة الأولى كان فيرستابن الأسرع مع دقيقة و27.241 ثانية، أمام سيارتي فيراري: لوكلير وساينز، ومن ثم أوسكار بياستري (مكلارين) أمام سيرجيو بيريز ولاندو نوريس.

بينما كان سائقا مرسيدس يعانيان مع السيارة بالمركزين السابع والثامن، أمام هلكنبرغ وتسونودا.

لكن في الطلعات السريعة الثانية، لم يتمكن سائقو الصفوف الأولى من تحسين أزمنتهم، بالتالي بقي فيرستابن بالمركز الأول ليحقق قطب الانطلاق الأول للمرة السابعة له على التوالي.

سائقا فيراري تأهلا بالمركزين الثاني والثالث مع لوكلير أمام ساينز ومن ثم بيريز سائق ريد بُل رابعاً.

بينما أحرز نوريس وبياستري المركزين الخامس والسادس لصالح مكلارين.

راسل تأهل أمام زميله هاميلتون على متن مرسيدس بالمركزين السابع والثامن بينما أكمل هلكنبرغ وتسونودا ترتيب المراكز العشرة  الأولى.

اقرأ أيضاً:

نتيجة التصفيات

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 18

1:27.241

   223.326
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 21

+0.141

1:27.382

 0.141 222.965
3 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 21

+0.214

1:27.455

 0.073 222.779
4 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 18

+0.219

1:27.460

 0.005 222.766
5 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 21

+0.353

1:27.594

 0.134 222.426
6 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 19

+0.434

1:27.675

 0.081 222.220
7 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 21

+0.826

1:28.067

 0.392 221.231
8 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 21

+0.866

1:28.107

 0.040 221.131
9 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 21

+0.905

1:28.146

 0.039 221.033
10 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull 21

+0.951

1:28.192

 0.046 220.917
شاهد كامل النتائج  

 

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق هاميلتون: صراحة ماغنوسن حول تكتيكه "الغبي" أمرٌ "رائع"
المقال التالي لوكلير يضع اللوم على ارتفاع حرارة إطاراته في تصفيات ميامي

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي

لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي
نوريس يكسر لعنة الانتصارات ليفوز في سباق ميامي أمام فيرستابن ولوكلير

نوريس يكسر لعنة الانتصارات ليفوز في سباق ميامي أمام فيرستابن ولوكلير

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
نوريس يكسر لعنة الانتصارات ليفوز في سباق ميامي أمام فيرستابن ولوكلير
ألونسو سيتكلم مع "فيا" حيال عدم حيادية الحكام لأن التعامل "مختلف بحسب الجنسية"

ألونسو سيتكلم مع "فيا" حيال عدم حيادية الحكام لأن التعامل "مختلف بحسب الجنسية"

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
ألونسو سيتكلم مع "فيا" حيال عدم حيادية الحكام لأن التعامل "مختلف بحسب الجنسية"
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
ساينز يتلقى عقوبة جراء احتكاكه مع بياستري في سباق ميامي ليتراجع حتى المركز الخامس

ساينز يتلقى عقوبة جراء احتكاكه مع بياستري في سباق ميامي ليتراجع حتى المركز الخامس

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
ساينز يتلقى عقوبة جراء احتكاكه مع بياستري في سباق ميامي ليتراجع حتى المركز الخامس
فيرستابن يحقق المركز الأول في سباق ميامي القصير أمام لوكلير وبيريز وريكاردو يتألق بالمركز الرابع

فيرستابن يحقق المركز الأول في سباق ميامي القصير أمام لوكلير وبيريز وريكاردو يتألق بالمركز الرابع

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن يحقق المركز الأول في سباق ميامي القصير أمام لوكلير وبيريز وريكاردو يتألق بالمركز الرابع
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أستون مارتن رايسينغ
More from
أستون مارتن رايسينغ
فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً

فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في ميامي أمام بياستري وساينز

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في ميامي أمام بياستري وساينز

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في ميامي أمام بياستري وساينز
ألونسو: خروج نيوي لا يعني انهيار ريد بُل

ألونسو: خروج نيوي لا يعني انهيار ريد بُل

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
ألونسو: خروج نيوي لا يعني انهيار ريد بُل

أحدث الأخبار

ساينز يتلقى عقوبة جراء احتكاكه مع بياستري في سباق ميامي ليتراجع حتى المركز الخامس

ساينز يتلقى عقوبة جراء احتكاكه مع بياستري في سباق ميامي ليتراجع حتى المركز الخامس

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
ساينز يتلقى عقوبة جراء احتكاكه مع بياستري في سباق ميامي ليتراجع حتى المركز الخامس
لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي

لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي
مكلارين تفاجأت من امتلاك السيارة المحدّثة لوتيرة متفوقة على ريد بُل

مكلارين تفاجأت من امتلاك السيارة المحدّثة لوتيرة متفوقة على ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
مكلارين تفاجأت من امتلاك السيارة المحدّثة لوتيرة متفوقة على ريد بُل
نوريس بعد فوزه الأول في الفورمولا 1: لقد تمسكت بمكلارين لأنني آمنت بهذا الفريق

نوريس بعد فوزه الأول في الفورمولا 1: لقد تمسكت بمكلارين لأنني آمنت بهذا الفريق

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
نوريس بعد فوزه الأول في الفورمولا 1: لقد تمسكت بمكلارين لأنني آمنت بهذا الفريق

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط