فيرستابن يتقدم على الجميع خلال التجارب الحرة الثالثة في ميامي

كانت التجارب الحرة الثالثة ممتعة نوعاً ما حيث شهدت تحسناً متواصلاً في الأزمنة تزامناً مع تحسّن حالة المسار وازدياد مستويات التماسك، بينما تبادلت عدة سيارات من بينها ريد بُل وفيراري وألبين وألفا روميو المراكز الستة الأولى خلف ماكس فيرستابن.

وانتهت الحصة بتقدم مريح للهولندي بطل العالم أمام لوكلير وبيريز ومن ثم كارلوس ساينز.

بينما تواجد فريق ألبين بالمركزين الخامس والسادس أمام سيارة ألفا روميو التي يقودها فالتيري بوتاس.

مجريات الحصة

بدأت الحصة مع تسجيل ثنائي ريد بُل لأولى الأزمنة السريعة على إطارات سوفت مع ماكس فيرستابن أولاً بدقيقة و28.963 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز بفارق 3 أعشار الثانية تقريباً.

لكن شارل لوكلير سائق فيراري سرعان ما وضع سيارته ثانياً خلف فيرستابن بفارق 0.094 ثانية فقط.

من ثم وسّع فيرستابن الفارق لأكثر من نصف ثانية، قبل أن يتقدم كارلوس ساينز للمركز الثاني خلف الهولندي وأمام زميله لوكلير، ومن ثم بيريز وبعده ثنائي أستون مارتن.

مع انتصاف الحصة، عاد فيرستابن مجدداً إلى الحلبة وحسّن زمنه الأسرع ليرفع الفارق أمام ساينز إلى نصف ثانية تقريباً.

بينما عاد زميله بيريز ليفصل سيارتي فيراري بالمركز الثالث. وفي هذه الأثناء، وضع نيكو هلكنبرغ سيارته هاس بالمركز الخامس المؤقت، قبل أن يتقدم عليه لويس هاميلتون الذي اشتكى من بطء سيارته على المقاطع المستقيمة.

كما سُمع جورج راسل وهو يشتكي من ارتجاجات في عمود مقود سيارته مرسيدس عند الاقتراب من الدقائق العشرين الأخيرة من عمر الحصة ولاحقاً اشتكى من أنها "تقفز" عند المرور بالمنعطف الثاني.

واقتراباً من الدقائق العشر الأخيرة، سجل بيير غاسلي سائق ألبين وفالتيري بوتاس سائق ألفا روميو لفتين ممتازتين وضعتهما بالمركزين الرابع والخامس أمام أليكسندر ألبون سائق ويليامز وراسل، ومن ثم لوكلير وهاميلتون وفرناندو ألونسو.

إستيبان أوكون سائق ألبين، وضع سيارته بالمركز الرابع أمام زميله غاسلي مع الدخول في الدقائق الستّ الأخيرة، أما هلكنبرغ فعاد لوضع سيارته هاس بالمركز السابع خلف بوتاس وأمام لوكلير.

في هذه الأثناء كانت سيارتا مرسيدس بالمركزين العاشر والـ 13 مع راسل وهاميلتون على التوالي.

ومع بقاء دقيقتين على النهاية، تقدم بيريز للمركز الثاني بفارق نصف ثانية خلف زميله فيرستابن وأمام ساينز، بينما ردّ لوكلير في الدقيقة الأخيرة ليتقدم على بيريز ويسجل زمناً وضعه خلف فيرستابن.

لتنتهي التجارب مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير، بيريز وساينز.

أوكون وغاسلي حققا المركزين الخامس والسادس أمام بوتاس وهلكنبرغ. بينما أكمل ألبون وراسل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثالثة