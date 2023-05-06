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فيرستابن يتقدم على الجميع خلال التجارب الحرة الثالثة في ميامي

أنهى ماكس فيرستابن التجارب الحرة الثالثة لجائزة ميامي الكبرى في الفورمولا واحد بالمركز الأول، وبفارق كبير نسبياً بلغ أربعة أعشار الثانية أمام شارل لوكلير سائق فيراري وزميله سيرجيو بيريز.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

كانت التجارب الحرة الثالثة ممتعة نوعاً ما حيث شهدت تحسناً متواصلاً في الأزمنة تزامناً مع تحسّن حالة المسار وازدياد مستويات التماسك، بينما تبادلت عدة سيارات من بينها ريد بُل وفيراري وألبين وألفا روميو المراكز الستة الأولى خلف ماكس فيرستابن.

وانتهت الحصة بتقدم مريح للهولندي بطل العالم أمام لوكلير وبيريز ومن ثم كارلوس ساينز.

بينما تواجد فريق ألبين بالمركزين الخامس والسادس أمام سيارة ألفا روميو التي يقودها فالتيري بوتاس.

مجريات الحصة

بدأت الحصة مع تسجيل ثنائي ريد بُل لأولى الأزمنة السريعة على إطارات سوفت مع ماكس فيرستابن أولاً بدقيقة و28.963 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز بفارق 3 أعشار الثانية تقريباً.

لكن شارل لوكلير سائق فيراري سرعان ما وضع سيارته ثانياً خلف فيرستابن بفارق 0.094 ثانية فقط.

من ثم وسّع فيرستابن الفارق لأكثر من نصف ثانية، قبل أن يتقدم كارلوس ساينز للمركز الثاني خلف الهولندي وأمام زميله لوكلير، ومن ثم بيريز وبعده ثنائي أستون مارتن.

مع انتصاف الحصة، عاد فيرستابن مجدداً إلى الحلبة وحسّن زمنه الأسرع ليرفع الفارق أمام ساينز إلى نصف ثانية تقريباً.

بينما عاد زميله بيريز ليفصل سيارتي فيراري بالمركز الثالث. وفي هذه الأثناء، وضع نيكو هلكنبرغ سيارته هاس بالمركز الخامس المؤقت، قبل أن يتقدم عليه لويس هاميلتون الذي اشتكى من بطء سيارته على المقاطع المستقيمة.

كما سُمع جورج راسل وهو يشتكي من ارتجاجات في عمود مقود سيارته مرسيدس عند الاقتراب من الدقائق العشرين الأخيرة من عمر الحصة ولاحقاً اشتكى من أنها "تقفز" عند المرور بالمنعطف الثاني.

واقتراباً من الدقائق العشر الأخيرة، سجل بيير غاسلي سائق ألبين وفالتيري بوتاس سائق ألفا روميو لفتين ممتازتين وضعتهما بالمركزين الرابع والخامس أمام أليكسندر ألبون سائق ويليامز وراسل، ومن ثم لوكلير وهاميلتون وفرناندو ألونسو.

إستيبان أوكون سائق ألبين، وضع سيارته بالمركز الرابع أمام زميله غاسلي مع الدخول في الدقائق الستّ الأخيرة، أما هلكنبرغ فعاد لوضع سيارته هاس بالمركز السابع خلف بوتاس وأمام لوكلير.

في هذه الأثناء كانت سيارتا مرسيدس بالمركزين العاشر والـ 13 مع راسل وهاميلتون على التوالي.

ومع بقاء دقيقتين على النهاية، تقدم بيريز للمركز الثاني بفارق نصف ثانية خلف زميله فيرستابن وأمام ساينز، بينما ردّ لوكلير في الدقيقة الأخيرة ليتقدم على بيريز ويسجل زمناً وضعه خلف فيرستابن.

لتنتهي التجارب مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير، بيريز وساينز. 

أوكون وغاسلي حققا المركزين الخامس والسادس أمام بوتاس وهلكنبرغ. بينما أكمل ألبون وراسل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثالثة

المركز # السائق السيارة المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 18 1:27.535    
2 16 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 26 1:27.941 0.406 0.406
3 11 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 22 1:28.050 0.515 0.109
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 27 1:28.125 0.590 0.075
5 31 France إستيبان أوكون Alpine Renault 25 1:28.407 0.872 0.282
6 10 France بيير غاسلي Alpine Renault 24 1:28.428 0.893 0.021
7 77 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 19 1:28.456 0.921 0.028
8 27 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 16 1:28.497 0.962 0.041
9 23 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 20 1:28.561 1.026 0.064
10 63 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 20 1:28.606 1.071 0.045
11 20 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 14 1:28.607 1.072 0.001
12 14 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 24 1:28.618 1.083 0.011
13 44 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 23 1:28.718 1.183 0.100
14 18 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 24 1:28.723 1.188 0.005
15 24 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 19 1:29.074 1.539 0.351
16 22 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 20 1:29.179 1.644 0.105
17 2 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 20 1:29.264 1.729 0.085
18 81 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 18 1:29.375 1.840 0.111
19 4 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 18 1:29.401 1.866 0.026
20 21 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 22 1:29.447 1.912 0.046
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