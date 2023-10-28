فيرستابن يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة في المكسيك
تقدم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على أليكسندر ألبون سائق ويليامز خلال التجارب الحرة الثالثة لجائزة المكسيك الكبرى في الفورمولا واحد.
سجل سائقا فيراري، شارل لوكلير وكارلوس ساينز أسرع الأزمنة المبدئية مع بداية الحصة مع لوكلير أمام زميله.
وسرعان ما تقدم عليهما ثنائي مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون، حيث لم تخرج سيارتا ريد بُل طوال الثلث الأول من الحصة.
ومع حلول الدقيقة 22 خرج فيرستابن للمسار ليفصل بين سيارتي مرسيدس في أول لفاته السريعة، خلف راسل بفارق أقل من عُشر ثانية.
أما زميله سيرجيو بيريز الذي يشارك على أرض موطنه، فسجل المركز السادس في طلعته الأولى.
دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري تفوق على بيريز ليسجل رابع أسرع الأزمنة بفارق 6 أعشار الثانية خلف راسل.
وقبل انتصاف الحصة تفوق فيرستابن على راسل بعُشري ثانية، بينما تقدم بيريز للمركز الثالث.
الطلعات التالية السريعة شهدت تقدم ألبون للصدارة بلفة ممتازة حيث بدت ويليامز سريعة للغاية حتى الآن.
وردّ راسل ليتقدم للمركز الثاني وبفارق 3 أعشار الثانية خلف ألبون، قبل أن يعود فيرستابن ويستعيد الصدارة متقدماً على ألبون مع بقاء 10 دقائق حتى النهاية.
ولم يفصل بينهما سوى 0.07 ثانية فقط، حيث اشتكى فيرستابن من الزحام.
بيريز احتل المركز الثالث أمام راسل، أوسكار بياستري، فالتيري بوتاس ويوكي تسونودا.
لاندو نوريس سجل المركز الثامن أمام ريكاردو بينما أكمل لويس هاميلتون المراكز العشرة الأولى.
التجارب الحرة الثالثة
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
1:17.887
|198.934
|2
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|19
|
+0.070
1:17.957
|0.070
|198.755
|3
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+0.139
1:18.026
|0.069
|198.579
|4
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.361
1:18.248
|0.222
|198.016
|5
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.505
1:18.392
|0.144
|197.652
|6
|ف. بوتاس ألفا روميو
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|
+0.550
1:18.437
|0.045
|197.539
|7
|ي. تسونودا ألفا تاوري
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|26
|
+0.563
1:18.450
|0.013
|197.506
|8
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+0.593
1:18.480
|0.030
|197.431
|9
|د. ريكاردو ألفا تاوري
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|15
|
+0.612
1:18.499
|0.019
|197.383
|10
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|21
|
+0.635
1:18.522
|0.023
|197.325
|11
|ل. سارجينت ويليامز
|2
|Williams
|Mercedes
|15
|
+0.831
1:18.718
|0.196
|196.834
|12
|غ. جو ألفا روميو
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|21
|
+1.030
1:18.917
|0.199
|196.337
|13
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+1.083
1:18.970
|0.053
|196.206
|14
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|
+1.207
1:19.094
|0.124
|195.898
|15
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+1.406
1:19.293
|0.199
|195.406
|16
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|Haas
|Ferrari
|18
|
+1.433
1:19.320
|0.027
|195.340
|17
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|
+1.584
1:19.471
|0.151
|194.969
|18
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|19
|
+1.622
1:19.509
|0.038
|194.876
|19
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|9
|
+1.686
1:19.573
|0.064
|194.719
|20
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|19
|
+1.952
1:19.839
|0.266
|194.070
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