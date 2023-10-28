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فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى
تقرير التجارب

فيرستابن يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة في المكسيك

تقدم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على أليكسندر ألبون سائق ويليامز خلال التجارب الحرة الثالثة لجائزة المكسيك الكبرى في الفورمولا واحد.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

سجل سائقا فيراري، شارل لوكلير وكارلوس ساينز أسرع الأزمنة المبدئية مع بداية الحصة مع لوكلير أمام زميله.

وسرعان ما تقدم عليهما ثنائي مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون، حيث لم تخرج سيارتا ريد بُل طوال الثلث الأول من الحصة.

ومع حلول الدقيقة 22 خرج فيرستابن للمسار ليفصل بين سيارتي مرسيدس في أول لفاته السريعة، خلف راسل بفارق أقل من عُشر ثانية.

أما زميله سيرجيو بيريز الذي يشارك على أرض موطنه، فسجل المركز السادس في طلعته الأولى.

دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري تفوق على بيريز ليسجل رابع أسرع الأزمنة بفارق 6 أعشار الثانية خلف راسل.

وقبل انتصاف الحصة تفوق فيرستابن على راسل بعُشري ثانية، بينما تقدم بيريز للمركز الثالث.

الطلعات التالية السريعة شهدت تقدم ألبون للصدارة بلفة ممتازة حيث بدت ويليامز سريعة للغاية حتى الآن.

وردّ راسل ليتقدم للمركز الثاني وبفارق 3 أعشار الثانية خلف ألبون، قبل أن يعود فيرستابن ويستعيد الصدارة متقدماً على ألبون مع بقاء 10 دقائق حتى النهاية.

ولم يفصل بينهما سوى 0.07 ثانية فقط، حيث اشتكى فيرستابن من الزحام.

بيريز احتل المركز الثالث أمام راسل، أوسكار بياستري، فالتيري بوتاس ويوكي تسونودا.

لاندو نوريس سجل المركز الثامن أمام ريكاردو بينما أكمل لويس هاميلتون المراكز العشرة الأولى.

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التجارب الحرة الثالثة

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 19

1:17.887

   198.934
2 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 19

+0.070

1:17.957

 0.070 198.755
3 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 19

+0.139

1:18.026

 0.069 198.579
4 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 20

+0.361

1:18.248

 0.222 198.016
5 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 22

+0.505

1:18.392

 0.144 197.652
6 Finland ف. بوتاس ألفا روميو 77 Alfa Romeo Ferrari 26

+0.550

1:18.437

 0.045 197.539
7 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 AlphaTauri Red Bull 26

+0.563

1:18.450

 0.013 197.506
8 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 21

+0.593

1:18.480

 0.030 197.431
9 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 AlphaTauri Red Bull 15

+0.612

1:18.499

 0.019 197.383
10 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 21

+0.635

1:18.522

 0.023 197.325
11 United States ل. سارجينت ويليامز 2 Williams Mercedes 15

+0.831

1:18.718

 0.196 196.834
12 China غ. جو ألفا روميو 24 Alfa Romeo Ferrari 21

+1.030

1:18.917

 0.199 196.337
13 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 22

+1.083

1:18.970

 0.053 196.206
14 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 21

+1.207

1:19.094

 0.124 195.898
15 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 23

+1.406

1:19.293

 0.199 195.406
16 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 18

+1.433

1:19.320

 0.027 195.340
17 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 21

+1.584

1:19.471

 0.151 194.969
18 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 19

+1.622

1:19.509

 0.038 194.876
19 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 9

+1.686

1:19.573

 0.064 194.719
20 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 19

+1.952

1:19.839

 0.266 194.070
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