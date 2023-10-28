فيرستابن يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة في المكسيك

سجل سائقا فيراري، شارل لوكلير وكارلوس ساينز أسرع الأزمنة المبدئية مع بداية الحصة مع لوكلير أمام زميله.

وسرعان ما تقدم عليهما ثنائي مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون، حيث لم تخرج سيارتا ريد بُل طوال الثلث الأول من الحصة.

ومع حلول الدقيقة 22 خرج فيرستابن للمسار ليفصل بين سيارتي مرسيدس في أول لفاته السريعة، خلف راسل بفارق أقل من عُشر ثانية.

أما زميله سيرجيو بيريز الذي يشارك على أرض موطنه، فسجل المركز السادس في طلعته الأولى.

دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري تفوق على بيريز ليسجل رابع أسرع الأزمنة بفارق 6 أعشار الثانية خلف راسل.

وقبل انتصاف الحصة تفوق فيرستابن على راسل بعُشري ثانية، بينما تقدم بيريز للمركز الثالث.

الطلعات التالية السريعة شهدت تقدم ألبون للصدارة بلفة ممتازة حيث بدت ويليامز سريعة للغاية حتى الآن.

وردّ راسل ليتقدم للمركز الثاني وبفارق 3 أعشار الثانية خلف ألبون، قبل أن يعود فيرستابن ويستعيد الصدارة متقدماً على ألبون مع بقاء 10 دقائق حتى النهاية.

ولم يفصل بينهما سوى 0.07 ثانية فقط، حيث اشتكى فيرستابن من الزحام.

بيريز احتل المركز الثالث أمام راسل، أوسكار بياستري، فالتيري بوتاس ويوكي تسونودا.

لاندو نوريس سجل المركز الثامن أمام ريكاردو بينما أكمل لويس هاميلتون المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثالثة