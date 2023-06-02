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فيرستابن يتقدم زميله بيريز خلال التجارب الحرة الأولى في إسبانيا

تصدرت سيارتا ريد بُل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

شهدت الحصة تطبيق برامج مختلفة من قبل السائقين والفرق، بالتالي ليس بالإمكان استخلاص الكثير فيما يتعلق بالأداء وتفاوته بين الفرق، على حلبة برشلونة التي تم تعديل أجزاء من مسارها بشكل لاقى صدى إيجابياً بين السائقين.

وقام بعض السائقين خلال التجارب الحرة الأولى بتجربة إطارات بيريللي الجديدة، حيث كان لكل سائق خيار استعمال مجموعتين من "سي1" خلال أي وقت ضمن التجارب الحرة الأولى أو الثانية.

وتنوع استعمال السائقين على مدار الحصة بين إطارات ميديوم وهارد، قبل أن يبدأ الجميع باستعمال إطارات سوفت في الدقائق العشر الأخيرة.

وتشهد جولة إسبانيا تقديم مجموعة من التحديثات للسيارات لعل أهمها التحديثات التي جلبتها فيراري وغيّرت من شكلها خاصة لناحية تصميم جانب السيارة الذي بات أكثر شبهاً بتصميم سيارة ريد بُل.

وتصدر سائقا ريد بُل أسرع الأزمنة مع ماكس فيرستابن بدقيقة و14.606 ثانية أمام سيرجيو بيريز بفارق 7 أعشار الثانية بينهما.

وكان من اللافت تسجيل نيك دي فريز لرابع أسرع الأزمنة وصولاً للدقائق الخمس الأخيرة على متن ألفا تاوري، خلف إستيبان أوكون سائق ألبين.

وفي هذه الفترة من عمر الحصة كانت سيارتا فيراري بالمركزين السابع والثامن مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز على  التوالي، خلف بيير غاسلي (ألبين) بالمركز الخامس وكيفن ماغنوسن (هاس) بالمركز السادس.

فرناندو ألونسو كان يدور بالمركز التاسع على متن أستون مارتن أمام جورج راسل سائق مرسيدس.

لكن وفي الثواني الأخيرة من عمر الحصة، وضع ألونسو سيارته بالمركز السادس خلف غاسلي وأمام ماغنوسن وثنائي فيراري ومن ثم راسل.

وانتهت الحصة على هذا الترتيب.

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التجارب الحرة الأولى

المركز السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 32 1:14.606    
2 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 32 1:15.374 0.768 0.768
3 France إستيبان أوكون Alpine Renault 28 1:15.418 0.812 0.044
4 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 27 1:15.504 0.898 0.086
5 France بيير غاسلي Alpine Renault 27 1:15.545 0.939 0.041
6 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 24 1:15.547 0.941 0.002
7 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 22 1:15.689 1.083 0.142
8 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 28 1:15.694 1.088 0.005
9 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 27 1:15.726 1.120 0.032
10 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 32 1:15.753 1.147 0.027
11 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 25 1:15.783 1.177 0.030
12 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 29 1:15.845 1.239 0.062
13 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 24 1:15.906 1.300 0.061
14 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 27 1:15.915 1.309 0.009
15 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 25 1:15.939 1.333 0.024
16 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 24 1:15.978 1.372 0.039
17 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 26 1:16.353 1.747 0.375
18 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 28 1:16.461 1.855 0.108
19 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 30 1:16.506 1.900 0.045
20 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 28 1:16.630 2.024 0.124
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