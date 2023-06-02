فيرستابن يتقدم زميله بيريز خلال التجارب الحرة الأولى في إسبانيا
تصدرت سيارتا ريد بُل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد.
شهدت الحصة تطبيق برامج مختلفة من قبل السائقين والفرق، بالتالي ليس بالإمكان استخلاص الكثير فيما يتعلق بالأداء وتفاوته بين الفرق، على حلبة برشلونة التي تم تعديل أجزاء من مسارها بشكل لاقى صدى إيجابياً بين السائقين.
وقام بعض السائقين خلال التجارب الحرة الأولى بتجربة إطارات بيريللي الجديدة، حيث كان لكل سائق خيار استعمال مجموعتين من "سي1" خلال أي وقت ضمن التجارب الحرة الأولى أو الثانية.
وتنوع استعمال السائقين على مدار الحصة بين إطارات ميديوم وهارد، قبل أن يبدأ الجميع باستعمال إطارات سوفت في الدقائق العشر الأخيرة.
وتشهد جولة إسبانيا تقديم مجموعة من التحديثات للسيارات لعل أهمها التحديثات التي جلبتها فيراري وغيّرت من شكلها خاصة لناحية تصميم جانب السيارة الذي بات أكثر شبهاً بتصميم سيارة ريد بُل.
وتصدر سائقا ريد بُل أسرع الأزمنة مع ماكس فيرستابن بدقيقة و14.606 ثانية أمام سيرجيو بيريز بفارق 7 أعشار الثانية بينهما.
وكان من اللافت تسجيل نيك دي فريز لرابع أسرع الأزمنة وصولاً للدقائق الخمس الأخيرة على متن ألفا تاوري، خلف إستيبان أوكون سائق ألبين.
وفي هذه الفترة من عمر الحصة كانت سيارتا فيراري بالمركزين السابع والثامن مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز على التوالي، خلف بيير غاسلي (ألبين) بالمركز الخامس وكيفن ماغنوسن (هاس) بالمركز السادس.
فرناندو ألونسو كان يدور بالمركز التاسع على متن أستون مارتن أمام جورج راسل سائق مرسيدس.
لكن وفي الثواني الأخيرة من عمر الحصة، وضع ألونسو سيارته بالمركز السادس خلف غاسلي وأمام ماغنوسن وثنائي فيراري ومن ثم راسل.
وانتهت الحصة على هذا الترتيب.
التجارب الحرة الأولى
|المركز
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|32
|1:14.606
|2
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|32
|1:15.374
|0.768
|0.768
|3
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|28
|1:15.418
|0.812
|0.044
|4
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|1:15.504
|0.898
|0.086
|5
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|27
|1:15.545
|0.939
|0.041
|6
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1:15.547
|0.941
|0.002
|7
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|22
|1:15.689
|1.083
|0.142
|8
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1:15.694
|1.088
|0.005
|9
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1:15.726
|1.120
|0.032
|10
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|32
|1:15.753
|1.147
|0.027
|11
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|25
|1:15.783
|1.177
|0.030
|12
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|29
|1:15.845
|1.239
|0.062
|13
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1:15.906
|1.300
|0.061
|14
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|1:15.915
|1.309
|0.009
|15
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|1:15.939
|1.333
|0.024
|16
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1:15.978
|1.372
|0.039
|17
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|26
|1:16.353
|1.747
|0.375
|18
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|28
|1:16.461
|1.855
|0.108
|19
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|30
|1:16.506
|1.900
|0.045
|20
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|28
|1:16.630
|2.024
|0.124
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