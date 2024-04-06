فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الثالثة في اليابان

شهدت التجارب الحرة الثالثة في سوزوكا تفوق سيارتي ريد بُل أمام سيارتي مرسيدس، بينما كانت سيارتا فيراري متراجعتين بالمركزين السابع والعاشر.

الأداء اللافت كان من نصيب فرناندو ألونسو الذي وضع سيارته أستون مارتن بالمركز الخامس أمام أفضل سيارتي مكلارين مع لاندو نوريس.

مجريات الحصة

بعكس الأجواء الماطرة البارحة، كانت الحلبة جافة منذ البداية، بالتالي خرجت السيارات مبكراً مع بداية الحصة وذلك تعويضاً عن التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار يوم الجمعة وأعاقت برامج الفرق.

وكانت بداية سائقي الطليعة مختلفة لناحية اختيار الإطارات، فقد خرجت سيارتا مرسيدس على سوفت بينما آثرت ريد بُل وفيراري البدء بـ ميديوم.

ونتيجة لذلك كان لويس هاميلتون سائق مرسيدس صاحب التوقيت الأسرع المبدئي أمام سيارتي ريد بُل خلال الدقائق العشرة الأولى.

لكن كان من اللافت تواجد فرناندو ألونسو (وزميله لانس سترول) سائق أستون مارتن المحدّثة بإطارات هارد في المركز السابع المؤقت قبل التحسّن للسادس ومن ثم التراجع حتى التاسع على نفس الإطارات.

ولاحقاً انضمت مكلارين إلى ركب السيارات على الحلبة بإطارات سوفت ليتقدم سائقاها لاندو نوريس وأوسكار بياستري للمركزين الثالث والرابع بين ثنائي ريد بُل.

مع انتصاف الحصة، عاد ألونسو مجدداً للمسار مع إطارات هارد كذلك.

وبقيت المراكز على حالها لفترة من الزمن وسط مواصلة الفرق إجراء برامجها على الحلبة التي كانت جافة تماماً اليوم.

الطلعات السريعة الأخيرة

بحلول الدقيقة العاشرة ما قبل الأخيرة، تقدم جورج راسل على متن سوفت إلى المركز الأول المؤقت أمام زميله هاميلتون.

لكن ومع استعمال الفرق الأخرى لإطارات سوفت، بدأت التغييرات في المراكز، حيث قدم فيرستابن لفة سريعة للغاية ليضع ريد بُل في المقدمة وبفارق قارب 4 أعشار الثانية أمام راسل، رغم أنه سُمع وهو يشتكي من السيارة.

وتلاه زميله سيرجيو بيريز ليحتل المركز الثاني خلف الهولندي بفارق 0.269 ثانية.

وقدم ألونسو مجدداً وتيرة ممتازة على سوفت، حيث كان بالمركز الخامس خلف سيارتي مرسيدس وأمام نوريس سائق مكلارين.

بينما وضع كارلوس ساينز سيارته فيراري بالمركز السابع، لكن زميله شارل لوكلير (الذي صرّح أن العلامة الإيطالية لا تمتلك الوتيرة الكافية لمنافسة ريد بُل في سوزوكا) كان عاشراً كما عبّر لاحقاً عن استيائه للبقاء طويلاً في المرآب.

وهكذا انتهت الحصة مع ثنائي ريد بُل أمام سيارتي مكلارين ومن ثم ألونسو الذي أكمل بمركز خامس جيد.

ساينز وضع فيراري بالمركز السابع فاصلاً سيارتي مكلارين: نوريس وبياستري.

يوكي تسونودا (آربي) وشارل لوكلير أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.