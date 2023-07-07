فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في بريطانيا

بدا فيرستابن مرتاحاً بشكل كبير على متن سيارته ريد بُل حين سجل الزمن الأسرع البالغ دقيقة و28.600 ثانية بفارق قارب نصف ثانية أمام زميله بيريز.

بينما قدم ألبون وتيرة سريعة للغاية ليضع سيارته ويليامز (التي تحتفل بذكرى المشاركة في 800 سباق) بالمركز الثالث أمام أستون مارتن التي يقودها فرناندو ألونسو. بينما أكمل شارل لوكلير ترتيب المراكز الخمسة الأولى على متن فيراري

مجريات الحصة

وصل قطار البطولة إلى حلبة سيلفرستون العريقة لبدء منافسات جائزة بريطانيا الكبرى، حيث تضم منعطفات سريعة ستمتحن قدرات السيارات ونجاحها بالتعامل مع الإطارات كذلك.

كما واصلت الفرق جلب تحديثاتها، لكن من بين أبرز التحديثات المنتظرة تلك التي قدمتها مرسيدس حيث اعتمدت السهام الفضية جانحاً أمامياً معدلاً لسيارتها.

ومباشر مع بداية الحصة، خرجت السيارات إلى الحلبة على إطارات هارد وميديوم، لتبدأ العمل على برامجها المقررة للتجارب الحرة الأولى.

وسُمع عدة سائقين من بينهم ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون وهم يشتكون من انخفاض التماسك على المسار.

ومن ثم مع الدخول في نصف الساعة الأخيرة، بدأ السائقون الانتقال إلى إطارات سوفت.

حيث تصدر سائقا فيراري أسرع الأزمنة على إطارات سوفت مع كارلوس ساينز أمام زميله شارل لوكلير ومن ثم بيير غاسلي سائق ألبين على نفس النوعية من الإطارات كذلك.

لكنّ الأزمنة بدأت تتحسن بدءاً من الدقيقة العشرين الأخيرة، حيث انتزع لوكلير الصدارة من زميله متقدماً على إستيبان أوكون (ألبين - سوفت) الذي فصل بين سيارتَي فيراري بينما نجح دي فريز سائق ألفا تاوري (ألفا تاوري) بوضع سيارته بالمركز الرابع المؤقت.

لكن ومع دخول سيارتي ريد بُل على إطارات سوفت، تقدم سيرجيو بيريز للمركز الرابع قبل أن يضع فيرستابن سيارته بالمركز الأول بفارق أكثر من 4 أعشار الثانية أمام لوكلير.

وخلال الدقائق العشر الأخيرة، وضع أليكسندر ألبون سيارته ويليامز بالمركز الثاني خلف فيرستابن وأمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي تقدم على لوكلير.

وبدا من الواضح أن التماسك يتحسن بشكل كبير بالفعل على الحلبة، حيث تعدلت المراكز قليلاً مع انتهاء الحصة، حيث بقي الهولندي بطل العالم بالمركز الأول أمام زميله بيريز وألبون بالمركز الثالث.

ألونسو أنهى الحصة رابعاً أمام لوكلير، أوكون، ساينز، بينما أكمل لاندو نوريس (مكلارين)، لانس سترول (أستون مارتن) وأوسكار بياستري (مكلارين) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الأولى