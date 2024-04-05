فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في اليابان

خرجت السيارات في بداية الحصة لتطبيق برامجها المقررة خلال التجارب الحرة لجائزة اليابان الكبرى في الفورمولا واحد.

وجرّب السائقون إطارات ميديوم في القسم الأول من الحصة مع تقلب في مراكز المقدمة، حيث بدت ريد بُل سريعة كما هو متوقع، أمام فيراري ومن ثم مرسيدس.

لكن وبحلول منتصف الحصة، تعرض لوغان سارجنت إلى حادثة أدت لإخراجه من السباق، ويأتي ذلك ضمن وقت صعب للغاية على ويليامز، حيث لا يمتلك الفريق أي هيكل احتياطيّ.

وكان سارجنت يقود بسيارة زميله أليكسندر ألبون التي تم إصلاحها بعد حادثة الأخيرة في أستراليا (والتي أدت بدورها إلى منح سيارة سارجنت حينها إلى ألبون وانسحاب سارجنت لعدم وجود هيكل احتياطي).

وبسبب هذه الحادثة تم رفع العلم الأحمر لفترة من الزمن. قبل استئناف الحصة دون معلومات إضافية عن حدّة الحادثة التي تعرض لها سارجنت.

وحين خرجت السيارات على إطارات سوفت، عززت ريد بُل من موقعها في المقدمة مع ماكس فيرستابن أمام زميله سيرجيو بيريز.

واصل السائقون لفاتهم على الحلبة حيث كان كارلوس ساينز سائق فيراري ثالثاً خلف ثنائي ريد بُل وأمام ثنائي مرسيدس: جورج راسل ولويس هاميلتون.

شارل لوكلير وبحلول الدقيقة العاشرة ما قبل الأخيرة، كان في المركز السادس، أمام فرناندو ألونسو وأوسكار بياستري سائقي أستون مارتن ومكلارين على التوالي.

ومع دخول السيارات في محاكاة المسافات الطويلة بقيت المراكز على حالها مع ثنائي ريد بُل أمام ساينز، ومن ثم ثنائي مرسيدس أمام لوكلير.

ألونسو على متن سيارته المحدّثة، أنهى بالمركز السابع متقدماً على بياستري، يوكي تسونودا (آربي)، وأكمل لاندو نوريس سائق مكلارين، ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الأولى