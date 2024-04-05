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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى
تقرير التجارب

فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في اليابان

سجل ماكس فيرستابن الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة اليابان الكبرى من موسم 2024 للفورمولا واحد، متقدماً على زميله سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز سائق فيراري.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

سيمون غالوي/ صور لات

خرجت السيارات في بداية الحصة لتطبيق برامجها المقررة خلال التجارب الحرة لجائزة اليابان الكبرى في الفورمولا واحد.

وجرّب السائقون إطارات ميديوم في القسم الأول من الحصة مع تقلب في مراكز المقدمة، حيث بدت ريد بُل سريعة كما هو متوقع، أمام فيراري ومن ثم مرسيدس.

لكن وبحلول منتصف الحصة، تعرض لوغان سارجنت إلى حادثة أدت لإخراجه من السباق، ويأتي ذلك ضمن وقت صعب للغاية على ويليامز، حيث لا يمتلك الفريق أي هيكل احتياطيّ.

وكان سارجنت يقود بسيارة زميله أليكسندر ألبون التي تم إصلاحها بعد حادثة الأخيرة في أستراليا (والتي أدت بدورها إلى منح سيارة سارجنت حينها إلى ألبون وانسحاب سارجنت لعدم وجود هيكل احتياطي).

وبسبب هذه الحادثة تم رفع العلم الأحمر لفترة من الزمن. قبل استئناف الحصة دون معلومات إضافية عن حدّة الحادثة التي تعرض لها سارجنت.

وحين خرجت السيارات على إطارات سوفت، عززت ريد بُل من موقعها في المقدمة مع ماكس فيرستابن أمام زميله سيرجيو بيريز.

واصل السائقون لفاتهم على الحلبة حيث كان كارلوس ساينز سائق فيراري ثالثاً خلف ثنائي ريد بُل وأمام ثنائي مرسيدس: جورج راسل ولويس هاميلتون.

شارل لوكلير وبحلول الدقيقة العاشرة ما قبل الأخيرة، كان في المركز السادس، أمام فرناندو ألونسو وأوسكار بياستري سائقي أستون مارتن ومكلارين على التوالي.

ومع دخول السيارات في محاكاة المسافات الطويلة بقيت المراكز على حالها مع ثنائي ريد بُل أمام ساينز، ومن ثم ثنائي مرسيدس أمام لوكلير.

ألونسو على متن سيارته المحدّثة، أنهى بالمركز السابع متقدماً على بياستري، يوكي تسونودا (آربي)، وأكمل لاندو نوريس سائق مكلارين، ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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التجارب الحرة الأولى

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 18

1:30.056

   232.135
2 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 18

+0.181

1:30.237

 0.181 231.669
3 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 20

+0.213

1:30.269

 0.032 231.587
4 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 18

+0.474

1:30.530

 0.261 230.920
5 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 23

+0.487

1:30.543

 0.013 230.886
6 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 18

+0.502

1:30.558

 0.015 230.848
7 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 20

+0.543

1:30.599

 0.041 230.744
8 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 23

+1.109

1:31.165

 0.566 229.311
9 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 RB Red Bull 20

+1.174

1:31.230

 0.065 229.148
10 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 22

+1.184

1:31.240

 0.010 229.123
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