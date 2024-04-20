فيرستابن يحرز قطب الانطلاق الأول رقم مئة في تصفيات الصين أمام بيريز وألونسو يتألق كأفضل البقية

أحرز فيرستابن قطب الانطلاق الأول رقم مئة له من بوابة الصين، وهيمن بكل وضوح على مجريات تصفيات السباق الرئيسي مسجلاً لفات سريعة في كل مرة كان يطأ فيها أرض الحلبة.

حاول زميله بيريز مجاراته للبقاء ثانياً وهذا ما نجح به رغم التهديد الواضح من المخضرم فرناندو ألونسو الذي وضع سيارة أستون مارتن بالمركز الثالث.

بينما أكمل سائقا مكلارين ترتيب مراكز الانطلاق الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

القسمان الأول والثاني ومفاجآت الإقصاء والعلم الأحمر

بدأت الحصة مع بعض التخوّف حيال الظروف الجوية، حيث خرجت السيارات على إطارات سوفت.

وكان من المثير رؤية تقدم فرناندو ألونسو للمركز الأول المؤقت أمام فيرستابن بفارق 0.055 ثانية في الطلعات السريعة الأولى.

لاحقاً تقلبت مراكز الصدارة مع أوسكار بياستري على متن مكلارين وتلاه كارلوس ساينز سائق فيراري ومن ثم لاندو نوريس.

وكان لويس هاميلتون مهدداً بعدم التأهل للقسم الثاني ورغم أنه نجح في الثواني الأخيرة بالتقدم للمركز 13 لكن مع تقدم دانيال ريكاردو سائق آربي وكذلك جورج راسل (مرسيدس)، بات هاميلتون مهدداً من جديد إضافة إلى لوكلير.

إلا أن سائق فيراري أكمل لفة سريعة وضعته بالمركز الثاني خلف فيرستابن الذي عاد للصدارة في هذه الأثناء، بالتالي بات هاميلتون خارج التأهل للقسم الثاني بينما تأهل بيريز بالكاد وبالمركز 15.

حادث كارلوس ساينز الإبن، فيراري

وفي القسم الثاني، عادت السيارات على سوفت مجدداً.

لكن لم تكد الطلعات الأولى تبدأ حتى تعرض ساينز لحادثة مفاجئة في المنعطف الأخير المخادع، حيث خرج للمنطقة الحصوية وانزلقت السيارة ودارت حول نفسها قبل الارتطام بالحاجز ما أدى لرفع العلم الأحمر، لكن الإسباني تمكن من إعادة السيارة إلى المرآب.

وبعد تنظيف المسار تم استئناف الحصة، حيث كان فيرستابن في الصدارة المؤقتة أمام نوريس، راسل وبياستري، بينما نجحت فيراري بإصلاح سيارة ساينز الذي عاد للمسار مجدداً.

وانتهى القسم الثاني مع ثنائي ريد بُل أمام ثنائي فيراري. بينما نجح فالتيري بوتاس بالتأهل للقسم الثالث على متن ساوبر بالمركز العاشر، على حساب لانس سترول سائق أستون مارتن.

ورغم فشل دانيال ريكاردو بوضع سيارته آربي (بهيكلها الجديد) في القسم الثالث والأخير متأهلاً بالمركز 12، لكنه تفوق هذه المرة على زميله يوكي تسونودا الذي لم يتأهل من القسم الأول (مركز 19).

القسم الثالث ومحاولات ألونسو

انطلقت السيارات بأقصى سرعة للقسم الثالث الهام الذي يحدد ترتيب مراكز الانطلاق العشرة الأولى للسباق الرئيسي.

ومجدداً كان من المثير رؤية ألونسو وهو يقترب من أزمنة فيرستابن الذي تصدّر الطلعات السريعة الأولى مع دقيقة و33.977 ثانية، حيث سجّل الإسباني ثاني أسرع الأزمنة المؤقتة خلف الهولندي بفارق 4 أعشار الثانية تقريباً، وأمام بيريز سائق سيارة ريد بُل الأخرى.

وكان نوريس وبياستري سائقا مكلارين حينها بالمركزين الرابع والخامس أمام ثنائي فيراري: ساينز ولوكلير، وأمام هلكنبرغ، راسل وبوتاس.

ساينز كان أول المنطلقين في الطلعات السريعة الأخيرة، ومع انتهاء الحصة نجح فيرستابن بتحسين زمنه مجدداً إلى دقيقة و33.660 ثانية.

ألونسو احتلّ المركز الثاني لفترة قصيرة قبل أن يتقدم عليه بيريز ويدفعه للمركز الثالث، أما نوريس وبياستري فتأهلا بالمركزين الرابع والخامس أمام لوكلير وساينز.

بينما أكمل راسل وهلكنبرغ وبوتاس ترتيب مراكز الانطلاق العشرة الأولى.

تصفيات السباق الرئيسي