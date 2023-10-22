فيرستابن يتفوق على هاميلتون ليحرز الفوز بسباق أوستن القصير

قدم لوكلير وفيرستابن انطلاقة جيدة، ومع محاولة سائق فيراري الاقتراب ومجاراة الهولندي، قام الأخير بالضغط عليه قريباًمن المنطقة العشبية.

وهذا ما أفسح المجال أمام هاميلتون من الجهة الخارجية لتجاوز لوكلير.

ومع اكتمال اللفة الأولى كان فيرستابن وهاميلتون بعيدين بشكل جيد عن لوكلير، وواصلا الابتعاد مع سير السباق.

ورغم محاولات هاميلتون الاقتراب من فيرستابن، لكن الهولندي نجح بالابتعاد بفارق أكثر من ثانية.

وبدءاً من هذه اللحظة، حافظ فيرستابن على الصدارة ليرفع الفارق أمام هاميلتون إلى 3.3 ثانية بنهاية اللفة العاشرة.

ولم يحصل الكثير من اللحظات المحتدمة في النصف الثاني للسباق، حيث واصل فيرستابن الابتعاد أمام هاميلتون لينهي السباق بفارق 9.4 ثانية أمام البريطاني.

بينما أنهى لوكلير ثالثاً بفارق 8.5 ثانية إضافية.

وفي مرحلة ما كان الفارق حتى المركز الرابع مع لاندو نوريس كبيراً بعد أن اختار كارلوس ساينز سائق فيراري الانطلاقة على إطارات سوفت، مقارنة بالجميع الذين استعملوا ميديوم، واكتسب المراكز من سائقي مكلارين: نوريس وأوسكار بياستري خلال الانطلاقة.

لكن الإسباني سرعان ما بات تحت ضغط هائل بعد أن بدأت إطاراته بالتآكل.

وكان نوريس يركز على ساينز، بعد تراجع بياستري بسرعة للخلف، حيث سرعان ما بات سيرجيو بيريز ضمن المعركة على المركز الرابع منتصف السباق.

ولاحقاً بات نوريس بالمركز الرابع خلف لوكلير، ونجح بخفض الفارق حتى 0.8 ثانية فقط بنهاية السباق.

بيريز تجاوز ساينز وتشبث بالمركز الخامس حتى النهاية. بينما احتفظ الإسباني بالمركز السادس أمام بيير غاسلي سائق ألبين والذي تقدم حتى السابع، بفضل عقوبة جورج راسل الزمنية من 5 ثوان لتجاوز بياستري خارج المسار.

وشعر راسل أنه قد دُفع لكن الحكام قرروا أن حركته غير قانونية، حيث تعرض لضغط كبير من أليكسندر ألبون، لكنه في النهاية تمكن من الاحتفاظ بالنقطة الأخيرة في السباق القصير.

يشار أن الانسحاب الوحيد من السباق حصل مع لانس سترول سائق أستون مارتن بسبب مشكلة أخرى في المكابح.

نتيجة السباق القصير