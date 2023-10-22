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تقرير السباق

فيرستابن يتفوق على هاميلتون ليحرز الفوز بسباق أوستن القصير

تفوق ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على لويس هاميلتون سائق مرسيدس، ليحرز الفوز بالسباق القصير من جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد، بينما أنهى لاندو نوريس بالمركز الثالث على متن مكلارين.

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ماكس فيرستابن

قدم لوكلير وفيرستابن انطلاقة جيدة، ومع محاولة سائق فيراري الاقتراب ومجاراة الهولندي، قام الأخير بالضغط عليه قريباًمن المنطقة العشبية.

وهذا ما أفسح المجال أمام هاميلتون من الجهة الخارجية لتجاوز لوكلير.

ومع اكتمال اللفة الأولى كان فيرستابن وهاميلتون بعيدين بشكل جيد عن لوكلير، وواصلا الابتعاد مع سير السباق.

ورغم محاولات هاميلتون الاقتراب من فيرستابن، لكن الهولندي نجح بالابتعاد بفارق أكثر من ثانية.

وبدءاً من هذه اللحظة، حافظ فيرستابن على الصدارة ليرفع الفارق أمام هاميلتون إلى 3.3 ثانية بنهاية اللفة العاشرة.

ولم يحصل الكثير من اللحظات المحتدمة في النصف الثاني للسباق، حيث واصل فيرستابن الابتعاد أمام هاميلتون لينهي السباق بفارق 9.4 ثانية أمام البريطاني.

بينما أنهى لوكلير ثالثاً بفارق 8.5 ثانية إضافية.

وفي مرحلة ما كان الفارق حتى المركز الرابع مع لاندو نوريس كبيراً بعد أن اختار كارلوس ساينز سائق فيراري الانطلاقة على إطارات سوفت، مقارنة بالجميع الذين استعملوا ميديوم، واكتسب المراكز من سائقي مكلارين: نوريس وأوسكار بياستري خلال الانطلاقة.

لكن الإسباني سرعان ما بات تحت ضغط هائل بعد أن بدأت إطاراته بالتآكل.

وكان نوريس يركز على ساينز، بعد تراجع بياستري بسرعة للخلف، حيث سرعان ما بات سيرجيو بيريز ضمن المعركة على المركز الرابع منتصف السباق.

ولاحقاً بات نوريس بالمركز الرابع خلف لوكلير، ونجح بخفض الفارق حتى 0.8 ثانية فقط بنهاية السباق.

بيريز تجاوز ساينز وتشبث بالمركز الخامس حتى النهاية. بينما احتفظ الإسباني بالمركز السادس أمام بيير غاسلي سائق ألبين والذي تقدم حتى السابع، بفضل عقوبة جورج راسل الزمنية من 5 ثوان لتجاوز بياستري خارج المسار.

وشعر راسل أنه قد دُفع لكن الحكام قرروا أن حركته غير قانونية، حيث تعرض لضغط كبير من أليكسندر ألبون، لكنه في النهاية تمكن من الاحتفاظ بالنقطة الأخيرة في السباق القصير.

يشار أن الانسحاب الوحيد من السباق حصل مع لانس سترول سائق أستون مارتن بسبب مشكلة أخرى في المكابح.

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نتيجة السباق القصير

 
 
         
Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك
1 Netherlands م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 19

31:30.849

   198.813   8   Red Bull Red Bull
2 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 19

+9.465

31:40.314

 9.465 197.823   7   Mercedes Mercedes
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 19

+17.987

31:48.836

 8.522 196.940   6   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 19

+18.863

31:49.712

 0.876 196.849   5   McLaren Mercedes
5 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 19

+22.928

31:53.777

 4.065 196.431   4   Red Bull Red Bull
6 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 19

+28.307

31:59.156

 5.379 195.881   3   Ferrari Ferrari
7 France ب. غاسلي ألبين 10 19

+32.403

32:03.252

 4.096 195.463   2   Alpine Renault
8 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 19

+34.250

32:05.099

 1.847 195.276   1   Mercedes Mercedes
9 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 19

+34.567

32:05.416

 0.317 195.244       Williams Mercedes
10 Australia أ. بياستري مكلارين 81 19

+42.403

32:13.252

 7.836 194.452       McLaren Mercedes
11 France إ. أوكون ألبين 31 19

+44.986

32:15.835

 2.583 194.193       Alpine Renault
12 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 19

+45.509

32:16.358

 0.523 194.140       AlphaTauri Red Bull
13 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 19

+49.086

32:19.935

 3.577 193.782       Aston Martin Mercedes
14 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 19

+49.733

32:20.582

 0.647 193.718       AlphaTauri Red Bull
15 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 19

+56.650

32:27.499

 6.917 193.030       Haas Ferrari
16 Finland ف. بوتاس ألفا روميو 77 19

+1'04.401

32:35.250

 7.751 192.265       Alfa Romeo Ferrari
17 China غ. جو ألفا روميو 24 19

+1'07.972

32:38.821

 3.571 191.914       Alfa Romeo Ferrari
18 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 19

+1'11.122

32:41.971

 3.150 191.606       Haas Ferrari
19 United States ل. سارجينت ويليامز 2 19

+1'11.449

32:42.298

 0.327 191.574       Williams Mercedes
dnf Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 16

+3 Laps

27:25.131

 3 Laps 192.316 1   المكابح Aston Martin Mercedes
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