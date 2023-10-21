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تقرير التجارب التأهيليّة

فيرستابن يتفوق على لوكلير وهاميلتون محرزاً قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في أوستن

سجل ماكس فيرستابن أسرع الأزمنة خلال تصفيات السباق القصير لجائزة الولايات المتحدة الكبرى في الفورمولا واحد على حلبة أوستن.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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ماكس فيرستابن، ريد بُل

رغم أن فيراري بدت سريعة للغاية، لكن فيرستابن وضع ريد بُل بالمركز الأول متقدماً على شارل لوكلير سائق فيراري.

لويس هاميلتون نجح باللفة الأخيرة السريعة بوضع سيارته مرسيدس بالمركز الثالث أمام سائقي مكلارين: لاندو نوريس وأوسكار بياستري. 

مجريات الحصة

القسم الأول

بدأت جميع السيارات القسم الأول من التصفيات القصيرة على إطارات ميديوم.

ومباشرة سجل ماكس فيرستابن الزمن المبدئي الأسرع بفارق 3 أعشار الثانية أمام سائقي فيراري: شارل لوكلير وكارلوس ساينز، ومن ثم جورج راسل (مرسيدس)، سيرجيو بيريز (ريد بُل).

حيث كانت الفوارق بين السائقين خلف فيرستابن ضئيلة للغاية.

وقبل نهاية القسم الأول، قلص لوكلير الفارق إلى 0.002 ثانية فقط خلف فيرستابن في إشارة واضحة لقوة فيراري على حلبة الأمريكيتين.

بينما وضع أليكسندر ألبون سيارته ويليامز بالمركز الثالث فاصلاً بين سيارتي فيراري.

والخارجون من القسم الأول هم: سائقا هاس: كيفن ماغنوسن ونيكو هلكنبرغ، فالتيري بوتاس (ألفا روميو)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري) ولوغان سارجانت.

بينما نجح دانيال ريكاردو العائد على متن ألفا تاوري بالتأهل للقسم الثاني.

القسم الثاني

في القسم الثاني كذلك، خرجت جميع السيارات على إطارات ميديوم، وكان فيرستابن أول الخارجين للمسار.

وبالفعل سجل الهولندي الزمن الأسرع المبدئي، أمام سيارتي فيراري، ومن ثم لاندو نوريس (مكلارين) أمام بيريز الذي فصل بين سيارتي مكلارين.

وعاد السائقون لإكمال طلعة ثانية سريعة، لم تتغير بعدها المراكز الأولى، لكن سيارتي مرسيدس أحرزتا المركزين السابع والثامن المبدئي أمام ألبون.

بينما لم ينجح كل من ريكاردو، ألونسو، إستيبان أوكون (ألبين)، سترول وجو غوانيو (ألفا روميو) في التأهل للقسم الثالث والأخير.

القسم الثالث

في القسم الثالث، استعمل جميع السائقين إطارات سوفت.

وسجل فيرستابن دقيقة و34.538 ثانية ليسجل الزمن الأسرع المبدئي، واتجهت الأنظار إلى سيارتي فيراري.

لكن لوكلير لم ينجح بكسر زمن الهولندي حيث اكتفى بالمركز الثاني وبفارق 0.055 ثانية فقط.

بينما نجح هاميلتون بوضع مرسيدس بالمركز الثالث وبفارق 0.069 ثانية فقط وأمام نوريس وبياستري.

ساينز تأهل بالمركز السادس أمام بيريز، راسل وألبون.

بينما أكمل غاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى. 

يشار إلى أن راسل تلقى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز للسباق القصير بسبب إعاقة لوكلير.

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Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 11

1:34.538

   209.934
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 14

+0.055

1:34.593

 0.055 209.812
3 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 12

+0.069

1:34.607

 0.014 209.781
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 15

+0.101

1:34.639

 0.032 209.710
5 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 15

+0.356

1:34.894

 0.255 209.147
6 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 14

+0.401

1:34.939

 0.045 209.047
7 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 14

+0.503

1:35.041

 0.102 208.823
8 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 12

+0.661

1:35.199

 0.158 208.476
9 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 12

+0.828

1:35.366

 0.167 208.111
10 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 12

+1.359

1:35.897

 0.531 206.959
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