فيرستابن يتفوق على لوكلير وهاميلتون محرزاً قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في أوستن
سجل ماكس فيرستابن أسرع الأزمنة خلال تصفيات السباق القصير لجائزة الولايات المتحدة الكبرى في الفورمولا واحد على حلبة أوستن.
رغم أن فيراري بدت سريعة للغاية، لكن فيرستابن وضع ريد بُل بالمركز الأول متقدماً على شارل لوكلير سائق فيراري.
لويس هاميلتون نجح باللفة الأخيرة السريعة بوضع سيارته مرسيدس بالمركز الثالث أمام سائقي مكلارين: لاندو نوريس وأوسكار بياستري.
مجريات الحصة
القسم الأول
بدأت جميع السيارات القسم الأول من التصفيات القصيرة على إطارات ميديوم.
ومباشرة سجل ماكس فيرستابن الزمن المبدئي الأسرع بفارق 3 أعشار الثانية أمام سائقي فيراري: شارل لوكلير وكارلوس ساينز، ومن ثم جورج راسل (مرسيدس)، سيرجيو بيريز (ريد بُل).
حيث كانت الفوارق بين السائقين خلف فيرستابن ضئيلة للغاية.
وقبل نهاية القسم الأول، قلص لوكلير الفارق إلى 0.002 ثانية فقط خلف فيرستابن في إشارة واضحة لقوة فيراري على حلبة الأمريكيتين.
بينما وضع أليكسندر ألبون سيارته ويليامز بالمركز الثالث فاصلاً بين سيارتي فيراري.
والخارجون من القسم الأول هم: سائقا هاس: كيفن ماغنوسن ونيكو هلكنبرغ، فالتيري بوتاس (ألفا روميو)، يوكي تسونودا (ألفا تاوري) ولوغان سارجانت.
بينما نجح دانيال ريكاردو العائد على متن ألفا تاوري بالتأهل للقسم الثاني.
القسم الثاني
في القسم الثاني كذلك، خرجت جميع السيارات على إطارات ميديوم، وكان فيرستابن أول الخارجين للمسار.
وبالفعل سجل الهولندي الزمن الأسرع المبدئي، أمام سيارتي فيراري، ومن ثم لاندو نوريس (مكلارين) أمام بيريز الذي فصل بين سيارتي مكلارين.
وعاد السائقون لإكمال طلعة ثانية سريعة، لم تتغير بعدها المراكز الأولى، لكن سيارتي مرسيدس أحرزتا المركزين السابع والثامن المبدئي أمام ألبون.
بينما لم ينجح كل من ريكاردو، ألونسو، إستيبان أوكون (ألبين)، سترول وجو غوانيو (ألفا روميو) في التأهل للقسم الثالث والأخير.
القسم الثالث
في القسم الثالث، استعمل جميع السائقين إطارات سوفت.
وسجل فيرستابن دقيقة و34.538 ثانية ليسجل الزمن الأسرع المبدئي، واتجهت الأنظار إلى سيارتي فيراري.
لكن لوكلير لم ينجح بكسر زمن الهولندي حيث اكتفى بالمركز الثاني وبفارق 0.055 ثانية فقط.
بينما نجح هاميلتون بوضع مرسيدس بالمركز الثالث وبفارق 0.069 ثانية فقط وأمام نوريس وبياستري.
ساينز تأهل بالمركز السادس أمام بيريز، راسل وألبون.
بينما أكمل غاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.
يشار إلى أن راسل تلقى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز للسباق القصير بسبب إعاقة لوكلير.
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|11
|
1:34.538
|209.934
|2
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.055
1:34.593
|0.055
|209.812
|3
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.069
1:34.607
|0.014
|209.781
|4
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.101
1:34.639
|0.032
|209.710
|5
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.356
1:34.894
|0.255
|209.147
|6
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.401
1:34.939
|0.045
|209.047
|7
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.503
1:35.041
|0.102
|208.823
|8
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.661
1:35.199
|0.158
|208.476
|9
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|12
|
+0.828
1:35.366
|0.167
|208.111
|10
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|12
|
+1.359
1:35.897
|0.531
|206.959
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