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فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

فيرستابن يتفوق على لوكلير وراسل ليحرز قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين الافتتاحي لموسم 2024  

أحرز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل قطب الانطلاق لسباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد بفارق 0.228 ثانية أمام شارل لوكلير سائق فيراري.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

سام بولكسهام/ صور لات

لم يتواجد بطل العالم في المقدمة خلال أول قسمين من التصفيات، لكن ومع الوصول للقسم الثالث والأخير، سجل الزمن الأسرع مع دقيقة و23.421 ثانية، ومن ثم حسّن زمنه في الطلعة الأخيرة إلى دقيقة و29.179 ثانية.

وهذا الزمن كان أبطأ من زمن لوكلير في القسم الثاني، لكن أصيل موناكو لم يتمكن من تكراره في القسم الثالث، بل اكتفى بدقيقة و29.407 ثانية وبفارق عشري ثانية.

جورج راسل على متن مرسيدس تمكن من تسجيل ثالث أسرع الأزمنة بدقيقة و29.485 ثانية.

ورغم أن راسل كان قيد التحقيق لتجاوزه الوقت المخصص للفة خلال القسم الأول من التصفيات، لكن لم يتم اتخاذ قرار بحقه وبالتالي من المفترض أن يحتفظ بمركزه لانطلاقة سباق الأحد.

وهذا ما يضعه أمام كارلوس ساينز سائق فيراري الذي بدا سريعاً في القسم الأول من التصفيات لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تلك الأفضلية مقارنة بزميله لوكلير. سينطلق أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر.

فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وضع سيارته بالمركز السادس، وأمام لاندو نوريس وأوسكار بياستري سائقي مكلارين اللذين تأهلا بدورهما أمام لويس هاميلتون على متن مرسيدس.

بينما أكمل نيكو هلكنبرغ سائق هاس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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التصفيات

1
 - 
4
1
 - 
2
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 6

1:29.179

218.472
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 6

+0.228

1:29.407

0.228 217.915
3 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 6

+0.306

1:29.485

0.078 217.725
4 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 6

+0.328

1:29.507

0.022 217.672
5 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 6

+0.358

1:29.537

0.030 217.599
6 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 3

+0.363

1:29.542

0.005 217.587
7 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 6

+0.435

1:29.614

0.072 217.412
8 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 6

+0.504

1:29.683

0.069 217.245
9 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 6

+0.531

1:29.710

0.027 217.179
10 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 6

+1.323

1:30.502

0.792 215.279
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