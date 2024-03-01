فيرستابن يتفوق على لوكلير وراسل ليحرز قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين الافتتاحي لموسم 2024  

لم يتواجد بطل العالم في المقدمة خلال أول قسمين من التصفيات، لكن ومع الوصول للقسم الثالث والأخير، سجل الزمن الأسرع مع دقيقة و23.421 ثانية، ومن ثم حسّن زمنه في الطلعة الأخيرة إلى دقيقة و29.179 ثانية.

وهذا الزمن كان أبطأ من زمن لوكلير في القسم الثاني، لكن أصيل موناكو لم يتمكن من تكراره في القسم الثالث، بل اكتفى بدقيقة و29.407 ثانية وبفارق عشري ثانية.

جورج راسل على متن مرسيدس تمكن من تسجيل ثالث أسرع الأزمنة بدقيقة و29.485 ثانية.

ورغم أن راسل كان قيد التحقيق لتجاوزه الوقت المخصص للفة خلال القسم الأول من التصفيات، لكن لم يتم اتخاذ قرار بحقه وبالتالي من المفترض أن يحتفظ بمركزه لانطلاقة سباق الأحد.

وهذا ما يضعه أمام كارلوس ساينز سائق فيراري الذي بدا سريعاً في القسم الأول من التصفيات لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تلك الأفضلية مقارنة بزميله لوكلير. سينطلق أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر.

فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وضع سيارته بالمركز السادس، وأمام لاندو نوريس وأوسكار بياستري سائقي مكلارين اللذين تأهلا بدورهما أمام لويس هاميلتون على متن مرسيدس.

بينما أكمل نيكو هلكنبرغ سائق هاس ترتيب المراكز العشرة الأولى.