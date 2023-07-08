فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية

بدت مكلارين سريعة جداً خلال التصفيات، حيث تألق نوريس وبياستري بشكل متواصل طوال الحصة.

ومع تسجيل فيرستابن للزمن الأسرع، نجحت مكلارين بوضع سيارتيها بالمركزين الثاني والثالث أمام سيارتي فيراري مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

مجريات الحصة

القسم الأول

خرجت بعض السيارات في البداية على إطارات انترميديت حيث كانت هناك بقع من المياه على الحلبة قبل أن يبدأ خط التسابق بالجفاف لينتقل الجميع إلى إطارات سوفت.

وحينها كان يحاول السائقون تسجيل لفات سريعة خوفاً من أي هطول إضافي للأمطار. وكان لويس هاميلتون قد انزلق خلال لفته السريعة ليخرج عن المسار ويضطر للمحاولة مجدداً.

ونجح فرناندو ألونسو بوضع سيارته بالمركز الأول أمام لانس سترول زميله في أستون مارتن، قبل أن يسجل ماكس فيرستابن زمناً سريعاً يضعه بالمركز الثاني.

ومع سير الحصة، تقلبت المراكز مجدداً حيث وضع شارل لوكلير سيارته فيراري بالمركز الثاني خلف ألونسو وأمام فيرستابن. وسرعان ما بات المركز الأول المؤقت بين يدي جورج راسل على متن مرسيدس ثم انتزعه منه ألونسو مجدداً.

في هذه الأثناء كان المسار يجف والأزمنة تتحسن حيث عاد فيرستابن للصدارة أمام ألونسو.

ومع الاقتراب من الدقيقة السادسة الأخيرة سُمع راسل وهو يقول لفريقه بأن الأمطار قد بدأت تهطل.

حيث كانت المراكز كالتالي: فيرستابن أولاً أمام ألونسو، لوكلير، ساينز، هاميلتون، راسل، إستيبان أوكون (ألبين)، سترول، أوسكار بياستري (مكلارين)، يوكي تسونودا ونيك دي فريز (ألفا تاوري).

في الدقيقة الثالثة ما قبل الأخيرة، توقفت سيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن على المسار ما تسبب برفع العلم الأحمر.

ومباشرة مع استئناف الحصة خرجت جميع السيارات لمحاولة تسجيل لفات سريعة، حيث بدت الأزمنة أفضل بكثير نظراً لأن المسار بات جافاً تقريباً.

وبالتالي خُلطت الأوراق من جديد، حيث وضع لاندو نوريس سيارته بالمركز الأول أمام لوكلير، راسل، هاميلتون، فيرستابن، سترول، ألبون، بيير غاسلي (ألبين)، نيكو هلكنبرغ (هاس)، إستيبان أوكون (ألبين).

بينما كان سيرجيو بيريز أبرز الخاسرين حيث فشل في التأهل للقسم الثاني واكتفى بالمركز 16، وكذلك تسونودا، غو جوانيو (ألفا روميو)، دي فريز وماغنوسن.

مع نهاية الحصة، شوهدت سيارة بوتاس وقد توقفت إلى جانب المسار فيما بدا أنها مشكلة في وحدة الطاقة.

القسم الثاني

في الطلعات السريعة الأولى تألق نوريس ليحقق المركز الأول المبدئي أمام غاسلي، فيرستابن، بياستري، ساينز، أوكون، راسل، لوكلير، هلكنبرغ، هاميلتون.

ومجدداً حين عادت السيارات لطلعات إضافية، وضع ألونسو سيارته بالمركز الأول أمام ألبون وسيارتي فيراري مع لوكلير وساينز، لكن المراكز واصلت التقلب.

فقد أكمل هاميلتون لفة سريعة وضعته بالمركز الأول، لكن نوريس سرعان ما تفوق عليه بنصف ثانية تقريباً وبدا أن المعركة قد اشتعلت بالفعل على المراكز الأولى مع تحسن حالة المسار.

لتنتهي الحصة مع فيرستابن أولاً أمام سيارتي مكلارين: بياستري وأوكون، ومن ثم ألبون بالمركز الرابع أمام سيارتي فيراري: ساينز ولوكلير، أمام ألونسو بالمركز السابع ومن ثم هاميلتون، غاسلي وراسل بالمركز العاشر.

أما الخارجون من القسم الثاني هم: هلكنبرغ، سترول، أوكون، سارجانت، بوتاس.

القسم الثالث

مع انتهاء الطلعات السريعة الأولى، سجل فيرستابن الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و27.084 ثانية أمام هاميلتون، بياستري، لوكلير، ساينز، ألونسو، ألبون، غاسلي، راسل، نوريس.

ومجدداً تألقت مكلارين مع نوريس وبياستري ليسجلا المركزين الثاني (بفارق 0.241 ثانية) والثالث خلف فيرستابن الذي حسّن زمنه في اللفة الأخيرة إلى دقيقة و26.720 ثانية.

لوكلير وساينز أكملا الحصة بالمركزين الرابع والخامس أمام سيارتي مرسيدس مع راسل وهاميلتون.

بينما أكمل ألبون، ألونسو وغاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات