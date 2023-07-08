اشترك
السابق / لوكلير يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة التي شهدت هطول الأمطار في بريطانيا التالي / نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية

تألق لاندو نوريس وأوسكار بياستري في تصفيات جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، ليحرزا المركزين الثاني والثالث خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بينما فشل زميله سيرجيو بيريز بالتأهل من القسم الأول.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

بدت مكلارين سريعة جداً خلال التصفيات، حيث تألق نوريس وبياستري بشكل متواصل طوال الحصة.

ومع تسجيل فيرستابن للزمن الأسرع، نجحت مكلارين بوضع سيارتيها بالمركزين الثاني والثالث أمام سيارتي فيراري مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

مجريات الحصة

القسم الأول

خرجت بعض السيارات في البداية على إطارات انترميديت حيث كانت هناك بقع من المياه على الحلبة قبل أن يبدأ خط التسابق بالجفاف لينتقل الجميع إلى إطارات سوفت.

وحينها كان يحاول السائقون تسجيل لفات سريعة خوفاً من أي هطول إضافي للأمطار. وكان لويس هاميلتون قد انزلق خلال لفته السريعة ليخرج عن المسار ويضطر للمحاولة مجدداً.

ونجح فرناندو ألونسو بوضع سيارته بالمركز الأول أمام لانس سترول زميله في أستون مارتن، قبل أن يسجل ماكس فيرستابن زمناً سريعاً يضعه بالمركز الثاني.

ومع سير الحصة، تقلبت المراكز مجدداً حيث وضع شارل لوكلير سيارته فيراري بالمركز الثاني خلف ألونسو وأمام فيرستابن. وسرعان ما بات المركز الأول المؤقت بين يدي جورج راسل على متن مرسيدس ثم انتزعه منه ألونسو مجدداً.

في هذه الأثناء كان المسار يجف والأزمنة تتحسن حيث عاد فيرستابن للصدارة أمام ألونسو.

ومع الاقتراب من الدقيقة السادسة الأخيرة سُمع راسل وهو يقول لفريقه بأن الأمطار قد بدأت تهطل.

حيث كانت المراكز كالتالي: فيرستابن أولاً أمام ألونسو، لوكلير، ساينز، هاميلتون، راسل، إستيبان أوكون (ألبين)، سترول، أوسكار بياستري (مكلارين)، يوكي تسونودا ونيك دي فريز (ألفا تاوري).

في الدقيقة الثالثة ما قبل الأخيرة، توقفت سيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن على المسار ما تسبب برفع العلم الأحمر.

ومباشرة مع استئناف الحصة خرجت جميع السيارات لمحاولة تسجيل لفات سريعة، حيث بدت الأزمنة أفضل بكثير نظراً لأن المسار بات جافاً تقريباً.

وبالتالي خُلطت الأوراق من جديد، حيث وضع لاندو نوريس سيارته بالمركز الأول أمام لوكلير، راسل، هاميلتون، فيرستابن، سترول، ألبون، بيير غاسلي (ألبين)، نيكو هلكنبرغ (هاس)، إستيبان أوكون (ألبين). 

بينما كان سيرجيو بيريز أبرز الخاسرين حيث فشل في التأهل للقسم الثاني واكتفى بالمركز 16، وكذلك تسونودا، غو جوانيو (ألفا روميو)، دي فريز وماغنوسن.

مع نهاية الحصة، شوهدت سيارة بوتاس وقد توقفت إلى جانب المسار فيما بدا أنها مشكلة في وحدة الطاقة.

القسم الثاني

في الطلعات السريعة الأولى تألق نوريس ليحقق المركز الأول المبدئي أمام غاسلي، فيرستابن، بياستري، ساينز، أوكون، راسل، لوكلير، هلكنبرغ، هاميلتون.

ومجدداً حين عادت السيارات لطلعات إضافية، وضع ألونسو سيارته بالمركز الأول أمام ألبون وسيارتي فيراري مع لوكلير وساينز، لكن المراكز واصلت التقلب. 

فقد أكمل هاميلتون لفة سريعة وضعته بالمركز الأول، لكن نوريس سرعان ما تفوق عليه بنصف ثانية تقريباً وبدا أن المعركة قد اشتعلت بالفعل على المراكز الأولى مع تحسن حالة المسار.

لتنتهي الحصة مع فيرستابن أولاً أمام سيارتي مكلارين: بياستري وأوكون، ومن ثم ألبون بالمركز الرابع أمام سيارتي فيراري: ساينز ولوكلير، أمام ألونسو بالمركز السابع ومن ثم هاميلتون، غاسلي وراسل بالمركز العاشر.

أما الخارجون من القسم الثاني هم: هلكنبرغ، سترول، أوكون، سارجانت، بوتاس.

القسم الثالث

مع انتهاء الطلعات السريعة الأولى، سجل فيرستابن الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و27.084 ثانية أمام هاميلتون، بياستري، لوكلير، ساينز، ألونسو، ألبون، غاسلي، راسل، نوريس.

ومجدداً تألقت مكلارين مع نوريس وبياستري ليسجلا المركزين الثاني (بفارق 0.241 ثانية) والثالث خلف فيرستابن الذي حسّن زمنه في اللفة الأخيرة إلى دقيقة و26.720 ثانية.

لوكلير وساينز أكملا الحصة بالمركزين الرابع والخامس أمام سيارتي مرسيدس مع راسل وهاميلتون.

بينما أكمل ألبون، ألونسو وغاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

اقرأ أيضاً:

نتيجة التصفيات

المركز السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق
1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 1:26.720  
2 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 1:26.961 0.241
3 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 1:27.092 0.372
4 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 1:27.136 0.416
5 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 1:27.148 0.428
6 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 1:27.155 0.435
7 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 1:27.211 0.491
8 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 1:27.530 0.810
9 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 1:27.659 0.939
10 France بيير غاسلي Alpine Renault 1:27.689 0.969
11 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 1:28.896 2.176
12 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 1:28.935 2.215
13 France إستيبان أوكون Alpine Renault 1:28.956 2.236
14 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 1:29.031 2.311
15 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari    
16 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 1:29.968 3.248
17 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 1:30.025 3.305
18 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 1:30.123 3.403
19 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 1:30.513 3.793
20 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 1:32.378 5.658
شاهد كامل النتائج
المشاركات
التعليقات

لوكلير يتقدم على ألبون خلال التجارب الحرة الثالثة التي شهدت هطول الأمطار في بريطانيا

نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا
خلدون يونس More from
خلدون يونس
فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون

فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون

هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس

هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس

لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي

لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي

مكلارين More from
مكلارين
نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا

نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا

نوريس: صعوبة الرؤية في المطر باتت الآن إحدى أهم مسائل السلامة

نوريس: صعوبة الرؤية في المطر باتت الآن إحدى أهم مسائل السلامة

فورمولا 1

نوريس: صعوبة الرؤية في المطر باتت الآن إحدى أهم مسائل السلامة نوريس: صعوبة الرؤية في المطر باتت الآن إحدى أهم مسائل السلامة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون

فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون

هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس

هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس

لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي

لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي

نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا

نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك