تصدر ماكس فيرستابن التجارب الحرة الأولى لجائزة البحرين الكبرى على الأراضي الماليزية، على متن سيارة ريد بُل، التي أظهرت تنافسية كبيرة، وذلك في حصة لم تشهد أي انقطاع على حلبة سيبانغ.

وسجل بطل العالم أربع مرات زمنًا بلغ دقيقة واحدة و37.520 ثانية، ليتقدم بفارق 0.383 ثانية على جورج راسل سائق مرسيدس، الذي حل ثانيًا، فيما أكمل زميل فيرستابن في الفريق، إسحاق حجار، المراكز الثلاثة الأولى بزمن بلغ دقيقة واحدة و38.303 ثانية.

وجاء ذلك خلال الزيارة الأولى للفورمولا 1 إلى سيبانغ منذ تسع سنوات، علمًا أن فيرستابن فاز بآخر سباق أُقيم عليها عام 2017. وتستضيف الحلبة الماليزية جائزة البحرين الكبرى نيابة عن حلبة الصخير، بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

ومع غياب أي بيانات حديثة تقريبًا عن الحلبة الماليزية، لم يكن مستغربًا أن تسارع الفرق إلى الخروج إلى المسار في الدقائق الأولى من التجارب الحرة الأولى، مع اعتماد معظم السائقين على الإطارات المتوسطة.

وشهدت الدقائق الثلاثون الأولى تصدر راسل بين السائقين الذين استخدموا الإطارات المتوسطة، بعدما سجل زمنًا بلغ دقيقة واحدة و38.932 ثانية، متقدمًا بفارق 0.522 ثانية على زميله كيمي أنتونيللي، لكن بعض الفرق اختارت نهجًا مختلفًا.

وكانت سيارتا ريد بُل من بين تلك الحالات، إذ اختارتا الإطارات اللينة منذ البداية، ما سمح لفيرستابن بفرض إيقاعه مبكرًا عبر تسجيل دقيقة واحدة و38.883 ثانية، متقدمًا بفارق 0.049 ثانية على راسل في المركز الثاني.

وعانى حجار من بعض الصعوبات، إذ تأخر بفارق سبعة أعشار الثانية عن السائق الهولندي، بعدما باغتته طبيعة الحلبة الماليزية التي تفتقر إلى التماسك في بعض اللحظات، ومنها تعرضه لانزلاق أمامي عند المنعطف الأخير الحاد.

لكن التماسك لم يكن التحدي الوحيد، إذ اضطر السائقون إلى التأقلم مع الأجواء الحارة والرطبة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث بلغت درجات الحرارة 32 درجة مئوية.

وقال غابرييل بورتوليتو سائق آودي: "هذه أكثر درجات حرارة قاسية أتعرض لها في حياتي".

وأضاف: "حتى أكثر من البحرين خلال التجارب الحرة الأولى".

ومع ذلك، تعامل السائقون مع الظروف، وبدأت الدقائق الثلاثون الأخيرة بعدما حسّن حجار زمنه ليتفوق على توقيت زميله المرجعي إلى دقيقة واحدة و38.303 ثانية، بالتزامن مع انتقال المزيد من الفرق إلى استخدام الإطارات اللينة.

وبدأت الأزمنة تتحسن تباعًا، إذ تأخر ثنائي فيراري، شارل لوكلير ولويس هاميلتون، بفارق 0.064 ثانية و0.287 ثانية على التوالي عن حجار، قبل أن ينتزع راسل الصدارة بزمن بلغ دقيقة واحدة و37.903 ثانية.

وبدا أن سيارة مرسيدس المطوّرة "دبليو 17" تتمتع بسرعة كبيرة، لكن سيارة ريد بُل "آر بي 22" كانت سريعة أيضًا، بعدما حققت في عطلة نهاية الأسبوع الماضية أول صعود مزدوج إلى منصة التتويج في موسم 2026. وسرعان ما تقدم فيرستابن بفارق 0.383 ثانية، مسجلًا دقيقة واحدة و37.520 ثانية.

وجاء هذا الزمن قبل 25 دقيقة من نهاية الحصة، لكن الدقائق الختامية شهدت عودة السائقين إلى الإطارات الأكثر صلابة، والعمل على تنفيذ برامج اختبار مختلفة استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع.

وبذلك، بقي ترتيب المراكز الثلاثة الأولى على حاله، مع فيرستابن وراسل وحجار، فيما احتل لوكلير المركز الرابع بفارق 0.847 ثانية، وجاء متصدر بطولة العالم أنتونيللي خامسًا بزمن بلغ دقيقة واحدة و38.580 ثانية.

وبدا أن أنتونيللي واجه حصة أكثر صعوبة، إذ عانى في العثور على السرعة التي سمحت له بالهيمنة على موسم 2026، واكتفى في التجارب الحرة الأولى بالمركز الخامس بين سائقي مرسيدس وفيراري.

واحتل هاميلتون المركز السادس بزمن بلغ دقيقة واحدة و38.590 ثانية، متأخرًا بفارق 1.070 ثانية عن فيرستابن، فيما منح زمن بيير غاسلي البالغ دقيقة واحدة و38.715 ثانية المركز السابع لفريق ألبين، بعدما سجل أسرع زمن في القطاع الأول.

وأكمل ثنائي فريق ريسينغ بولز، ليام لاوسون وأرفيد لينبلاد، إلى جانب نيكو هولكنبرغ سائق أودي، المراكز العشرة الأولى على التوالي، في حصة مخيبة لفريق مكلارين، الذي أنهى التجارب في المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

وتأخر أوسكار بياستري بفارق 1.756 ثانية عن الصدارة، لكنه كان أسرع بفارق 0.017 ثانية من بطل العالم الحالي لاندو نوريس.