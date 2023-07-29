فيرستابن يتفوق على بياستري بفارق 0.011 ثانية في تصفيات بلجيكا القصيرة

الفارق بين ساينز وفيرستابن كان 0.025 ثانية فقط، بينما سينطلق شارل لوكلير من المركز الرابع أمام لاندو نوريس الذي أكمل ترتيب مراكز الانطلاق الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

القسم الأول

تم تأجيل بداية التصفيات القصيرة لفترة 35 دقيقة. ومع بداية القسم الأول خرجت السيارات على إطارات انترميديت، حيث سجل ماكس فيرستابن على متن ريد بُل أسرع الأزمنة المؤقتة أمام شارل لوكلير (فيراري)، جورج راسل (مرسيدس).

حيث بدت فيراري سريعة بالفعل إذ سرعان ما تقدم كارلوس ساينز للمركز الأول أمام فيرستابن الذي عاد وانتزع الصدارة مجدداً.

وخلال الدقائق الأخيرة بدأت المراكز تتغير من جديد لفة تلو الأخرى، لينجح لويس هاميلتون بوضع سيارة مرسيدس بالمركز الثالث المؤقت خلف سائقي ريد بُل: فيرستابن وبيريز.

لكن ومع انتهاء القسم الأول ووضع بعض السائقين لمجموعات جديدة، كان فيرستابن أولاً الذي وسّع فارق صدارته بشكل كبير أمام هاميلتون، فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، أليكسندر ألبون (ويليامز)، ومن ثم بيريز أمام سيارتي فيراري مع ساينز ولوكلير.

إستيبان أوكون (ألبين) تأهل إلى القسم الثاني بالمركز الثامن أمام لوغان سارجانت وبيير غاسلي.

بينما فشل يوكي تسونودا (ألفا تاوري)، فالتيري بوتاس (ألفا روميو)، كيفن ماغنوسن (هاس)، جو غوانيو (ألفا روميو) ونيكو هلكنبرغ (هاس) في التأهل.

بينما تأهل دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري بالمركز 12 متفوقاً على زميله تسونودا.

القسم الثاني

تماماً مثل التصفيات الرئيسية يوم الجمعة، بدأ المسار بالجفاف تدريجياً مع مرور المزيد من السيارات وتوقف الأمطار.

وجازف فريق أستون مارتن مع لانس سترول باستعمال إطارات ميديوم، لكن الكندي انزلق خارج المسار وتعرض لحادثة أدت لرفع العلم الأحمر لتنتهي الحصة مبكراً مع تأهل فيرستابن أولاً إلى القسم الثالث أمام هاميلتون، بيريز، غاسلي ولوكلير.

المركز السادس كان من نصيب أوسكار بياستري أمام ساينز، نوريس، أوكون وراسل.

حادثة سترول أضرّت بزميله ألونسو، الذي خرج من القسم الثاني إضافة إلى ريكاردو، ألبون، سارجانت.

القسم الثالث

خرجت السيارات في القسم الثالث على إطارات سوفت. وفي الطلعات السريعة الأولى سجل هاميلتون لفة جيدة للغاية ليضع سيارته مرسيدس بالمركز الأول المؤقت أمام فيرستابن، نوريس، لوكلير، بياستري، ساينز، راسل وبيريز أمام سيارتي ألبين.

لكن السائقين كانوا يستعدون للطلعات السريعة الثانية، حيث كان سيرجيو بيريز في لفة سريعة للغاية لكن وقبل الوصول للمنعطف الأخير تأثر كثيراً بزحام السيارات أمامه وخسر كثيراً من الوقت، إلا أن المكسيكي نجح رغم ذلك بالتقدم للمركز الأول المبدئي أمام هاميلتون بفارق 8 أعشار الثانية.

حالة المسار كانت تتحسن ثانية تلو الأخرى، إذ نجح بياستري بإكمال لفة ممتازة وضعته بالمركز الأول المؤقت قبل أن يتقدم عليه فيرستابن بفارق 0.011 ثانية فقط.

ساينز ولوكلير تأهلا بالمركزين الثالث والرابع أمام نوريس، غاسلي، هاميلتون، بيريز.

بينما أكمل أوكون وراسل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أنه وبسبب تأخير انطلاقة التصفيات القصيرة لـ 35 دقيقة، فسيتم تأخير بداية السباق القصير بنفس الزمن.