تقرير التجارب

فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

فيرستابن يتفوق بفارق ضئيل على أنتونيللي في تجارب البرازيل الحرة الثالثة

فرض سائقا ريد بُل ومرسيدس إيقاعيهما قبل التصفيات على حلبة إنترلاغوس.

خلدون يونس

منشور: 07-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

سجّل ماكس فيرستابن أسرع زمن خلال التجارب الحرة الثالثة لجائزة البرازيل الكبرى في بطولة العالم للفورمولا 1، متفوقاً بفارق ضئيل على بطل العالم أندريا كيمي أنتونيللي، في وقت واجهت فيه سيارة فيراري الخاصة التي يقودها لويس هاميلتون مشكلة تقنية.

ودفع التهديد الوشيك بهطول الأمطار جميع السائقين إلى الإسراع بالخروج إلى الحلبة، ولا سيما نيكو هلكنبرغ، الذي تعرضت سيارته آودي لعطل أنهى مشاركته خلال الحصة الأولى من التجارب الحرة على يد السائق المبتدئ فريدي سلاتر، ما منعه من المشاركة في الحصة الثانية بالكامل. وبالتالي، كانت هذه اللفات الأولى للسائق الألماني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وركّز الجميع على الإطارات المتوسطة خلال الدقائق الأربعين الأولى من الحصة، حيث سجّل كيمي أنتونيللي أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و12.209 ثانية، متقدماً على فيرستابن بفارق 0.075 ثانية، رغم إبلاغ بطل العالم الجديد عن مشكلة في عجلة القيادة، في حين أشار بطل العالم أربع مرات إلى أن التوجيه كان "ثقيلاً نحو اليمين".

وجاء شارل لوكلير ثالثاً، بفارق 0.230 ثانية، بينما تأخر جورج راسل وليام لاوسون وأوسكار بياستري بنحو نصف ثانية عن أنتونيللي. وكان لاوسون، الذي سجّل الزمن الأسرع في المقطع الثالث، أسرع بنحو 0.5 ثانية من زميله في ريسينغ بولز أرفيد لينبلاد، وبما يقارب ثانية كاملة من أي سائق آخر في فرق وسط الترتيب.

أما لويس هاميلتون، الذي أبلغ عن "اهتزازات غريبة" صادرة عن وحدة الطاقة الجديدة لديه، إلى جانب "كبح المحرك القوي"، فلم يتمكن من تسجيل أكثر من ثامن أسرع زمن، متقدماً على إسحاق حجار، الذي وصف سيارته آر بي 22 بأنها "قريبة من أن تكون غير قابلة للقيادة".

ولاحقاً، أدت مشكلة سائق فيراري إلى ظهور "دخان داخل مقصورة القيادة"، وسط صدور صوت مثير للقلق.

ومع انتقال السائقين إلى الإطارات اللينة، انتزع فيرستابن الصدارة بفارق ضئيل أمام أنتونيللي، بعدما سجّل دقيقة واحدة و11.622 ثانية، مقابل دقيقة واحدة و11.647 ثانية لسائق مرسيدس. وتمكن لاندو نوريس من دفع سيارته مكلارين إلى المركز الثالث، بفارق 0.131 ثانية، تلاه راسل ثم لوكلير، ما يعني أن سائقي الفرق الأربعة الكبرى سجلوا أزمنة تفصل بينها 0.274 ثانية فقط.

وهذه المرة، كان لينبلاد أسرع بعُشر من الثانية من لاوسون، فيما تقدم السائقان مجدداً بنحو نصف ثانية على غابرييل بورتوليتو سائق آودي وبيير غاسلي سائق ألبين ضمن فرق وسط الترتيب. كما أنهى حجار الحصة خلف سائقي ريسينغ بولز، متأخراً بفارق 0.591 ثانية عن صاحب الزمن الأسرع فيرستابن.

وأجبرت المشكلة التقنية هاميلتون على البقاء داخل المرآب، ولم يتمكن من إجراء أي محاولة باستخدام الإطارات اللينة، لينهي الحصة في المركز الثاني عشر في الترتيب النهائي.

أما رافاييل كامارا، الذي يخوض مشاركته الأولى، فسجّل المركز الخامس عشر، متقدماً بفارق 0.128 ثانية على زميله أوليفر بيرمان.

وتذيل لانس سترول الترتيب بعدما واجه مشكلة يُشتبه بأنها مرتبطة بنظام استعادة الطاقة، وذلك بعد مرور 15 دقيقة على بداية الحصة، قبل أن يتضح أن العطل أنهى مشاركته.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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