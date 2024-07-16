فيرستابن يتفهم أهداف قوانين 2026 لكنه لا يتفق معها بالضرورة

قبيل جائزة كندا الكبرى، أشارت "فيا" إلى أهم التفاصيل حول السيارات "الرشيقة" الجديدة التي ستدخل حيز العمل بدءاً من حقبة وحدات الطاقة الجديدة التي ستستعمل الوقود المستدام بالكامل.

وستضم هذه السيارات أجزاء انسيابية متحركة، وستكون أقل من السيارات الحالية بـ 30 كيلوغراماً، وستكون أقصر وأضيق.

كما تم تقصير قاعدة العجلات من 3600 مليمتراً إلى 3400 مليمتراً، وكذلك عرض السيارة من 2000 إلى 1900 مليمتراً.

إضافة إلى ذلك، تم تقليص العرض الأقصى المسموح للأرضية بمقدار 150 مليمتراً.

وبالنسبة إلى فيرستابن، فإن مسألة وزن السيارات تمتلك الأولوية القصوى، لكنه يدرك عدم إمكانية تطبيق كل ما يريده السائقون.

حيث قال بطل العالم ثلاث مرات: "كما قلت سابقاً، حالياً موقفي حيادي، فقد ننتقد الكثير من الأمور لكن ربما حين نقود السيارات الجديدة فقد لا تكون سيئة كما كنان نتوقع، بل قد تكون ممتعة".

وأكمل: "لكن وبشكل طبيعي حين أنظر للقوانين، فإنها لا تتماشى مع الطريقة التي كنت لأكتبها بها".

وتابع: "لكنني أتفهم بالطبع أن الكلمات تتغير ونريد بالتأكيد جذب المزيد من المصنعين كذلك".

وأردف: "بالتالي، إن كانت هذه هي الطريقة، حينها أعتقد أنه علينا المضيّ بها قدماً".

وكان لويس هاميلتون سائق مرسيدس قد أشار إلى أن خفض الوزن بـ 30 كيلومتراً ليس كافياً، بينما كرر فيرستابن اعتقاده بأن الحد الأدنى لوزن السيارات الجديدة سيكون أعلى بـ 70 كيلوغراماً مما كانت عليه في 2014.

وحين سُئِل حول رأيه بالتغييرات التي يود رؤيتها في القوانين، ردّ الهولندي: "الوزن. بشكل عام، الوزن".

وأكمل: "لكن هذا ليس مطلباً واقعياً بسبب الطريقة التي يتم فيها بناء السيارات لحالياً. لناحية المحرك، مكونات السلامة والحجم بشكل عام".