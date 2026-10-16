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تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا

فيرستابن يتفادى عقوبة شبكة الانطلاق ويتحسن في التجارب الحرة الثانية في بورتيماو

تجنب ماكس فيرستابن عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في الجولة الختامية من التحدي العالمي لسباقات "جي تي" في أوروبا في بورتيماو.

منشور: 16-10-2026

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ماكس فيرستابن، مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3"

الصورة من قبل: اس آر أو جاي إي بي

اكتفى مراقبو السباق بتوجيه توبيخ رسمي إليه ومنحه نقطة تحذير سلوكي إثر اصطدامه بإزيكييل بيريز كومبانك خلال الدقائق الأولى من التجارب الحرة الأولى، قبل أن يعود فريقه في الحصة الثانية ويحقق تحسنًا في الأداء.

وكان فيرستابن قد اصطدم بسيارة أودي رقم 25 التي يقودها بيريز كومبانك عند المنعطف الثالث، بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق الحصة الأولى. وبعد مراجعة تسجيلات الفيديو والاستماع إلى السائقين، خلص مراقبو السباق، لويس روبي وإيف باكيلين وفيم كولز وماريو مانسو، إلى أن سائق مرسيدس رقم 3 يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث، وأن الاصطدام كان بالإمكان تجنبه.

وأوضح القرار الرسمي أن بيريز كومبانك كان يركز على السيارات التي أمامه، ولم يتمكن من رؤية سيارة فيرستابن على جانبه الأيمن، معتبرًا ما حدث حادثًا مؤسفًا خلال السباق. في المقابل، قال السائق الهولندي إنه حاول التجاوز متوقعًا أن تبقى سيارة أودي على الجانب الخارجي من المنعطف، لكنه فوجئ بانعطاف منافسه إلى الداخل.

ورغم تحميل فيرستابن المسؤولية، أخذ مراقبو السباق في الاعتبار أن الحادث وقع خلال اللفة الأولى من التجارب الحرة الأولى، فضلًا عن تأثر خط سير سيارة بيريز كومبانك بازدحام السيارات أمامها. وبناءً على هذه العوامل المخففة، قرروا الاكتفاء بالتوبيخ الرسمي ونقطة التحذير السلوكي، بدلًا من فرض عقوبة أشد تؤدي إلى تراجع على شبكة الانطلاق.

وبعد الحادث المثير للجدل في الحصة الأولى، سارت التجارب الحرة الثانية، التي امتدت 90 دقيقة، بصورة أكثر هدوءًا، دون وقوع أية اصطدامات كبيرة. وكان التوقف الوحيد نتيجة رفع العلم الأصفر على كامل الحلبة، بعدما توقفت سيارة لامبورغيني رقم 63 التابعة لفريق غراسر ريسينغ، والتي يتشارك قيادتها ميركو بورتولوتي وفرانك بيريرا وماكسيميليان بول، على المسار.

وأثرت فترة الحياد على برنامج فيرستابن، الذي بدأ الحصة خلف مقود مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3" رقم 3 قبل أن يسلم السيارة إلى بارنيكوت. وواصل السائقان الجديدان في فريق فيرستابن ريسينغ اكتساب الخبرة على الحلبة، بعدما تقاسما القيادة خلال التجارب الحرة الأولى أيضًا، قبل أن يتولى لولام، صاحب الخبرة الأكبر بالسيارة، القيادة خلال الدقائق الثلاثين الأخيرة.

ومع حصوله على مجموعة جديدة من الإطارات في وقت متأخر من الحصة، سجل لولام رابع أسرع زمن بلغ دقيقة و43.229 ثانية، ليمنح الفريق نتيجة مشجعة بعد بداية متوترة. وجاء زمنه خلف ثلاث سيارات فقط، في حصة تراجعت خلالها الأزمنة الإجمالية مقارنة بالتجارب الحرة الأولى، بسبب ظروف الشمس في فترة ما بعد الظهر.

وكانت مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3" رقم 17 التابعة لفريق غيت سبيد السيارة الوحيدة التي نجحت في كسر حاجز الدقيقة و43 ثانية، بعدما سجل فابيان شيلر أسرع زمن بلغ دقيقة و42.988 ثانية، متقدمًا على أودي رقم 99 التابعة لفريق أتينبتو ريسينغ، التي قادها ديلان بيريرا وأندريا فراسينيتي وأليكس آكا.

واحتلت فورد موستانغ "جي تي 3 إيفو" رقم 65 التابعة لفريق إتش آر تي المركز الثالث، لتتقدم على مرسيدس فيرستابن. وتمكن 39 فريقًا من تسجيل أزمنة ضمن ثانية واحدة من الصدارة، في مؤشر على التقارب الكبير في المنافسة قبل التصفيات.

وشهدت المراكز العشرة الأولى تمثيل ستة مصنعين مختلفين، بواقع ثلاث سيارات مرسيدس، وسيارتي أودي، وسيارتي فورد موستانغ، إلى جانب سيارة واحدة لكل من بي إم دبليو وبورش ومكلارين. ومن المنتظر أن تكون التصفيات حاسمة، إذ سيُحتسب متوسط زمن اللفة الذي يسجله السائقون الثلاثة لكل سيارة لتحديد مواقع الانطلاق في السباق.

وبينما نجح فيرستابن في تفادي عقوبة كان من الممكن أن تعقّد مهمته في سباق بورتيماو، فإن تحسن فريقه في الحصة الثانية يمنحه بداية أفضل قبل التصفيات، التي ستحدد موقع السيارة رقم 3 على شبكة الانطلاق في الجولة الختامية.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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