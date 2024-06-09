فيرستابن يتغلب على جميع التحديات ليفوز في كندا أمام نوريس وراسل

رغم أن ريد بُل لم تقدم جولة مثالية في كندا، لكن فيرستابن نجح بالتعامل مع ظروف السباق المتقلبة لينتهي بالمركز الأول متفوقاً على نوريس وراسل.

لويس هاميلتون أكمل سباقه رابعاً أمام أوسكار بياستري زميل نوريس، الذي تراجع في اللفات الأخيرة على حلبة جيل فيلنوف.

مجريات السباق

الانطلاقة وتقدم ماغنوسن

استقبلت الأمطار سباق كندا، وكانت الظروف الجوية المتقلبة أمراً متوقعاً من قبل الفرق على حلبة جيل فيلنوف.

وهكذا انطلق جميع السائقين تقريباً على انترميديت ما عدا سيارتي هاس على إطارات الأمطار.

وأثناء الانطلاقة نجح جورج راسل بالحفاظ على مركزه في مقدمة السائقين أمام ماكس فيرستابن وسيارتي مكلارين مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

كيفن ماغنوسن استفاد من إطارات الأمطار ليشق طريقه بسرعة ليصل إلى الخامس خلف سيارتي مكلارين وأمام فرناندو ألونسو ولويس هاميلتون، بينما تراجع دانيال ريكاردو حتى الثامن (وتلقى عقوبة 5 ثوانٍ لتحركه قبل انطفاء الأضواء).

وبالفعل واصل ماغنوسن شق طريقه ليتجاوز بياستري ويصبح رابعاً بعد 4 لفات فقط، بينما سُمع فريق فيراري وهو يقول لسائقه شارل لوكلير بأن هناك توقعاً بوجود مشكلة في المحرك، كانت تكلفه نصف ثانية في اللفة على المقطع المستقيم.

وشهدت اللفة السادسة حادثاً لـ لوغان سارجنت على متن ويليامز حيث خرج عن المسار، لكن دون تضرر السيارة أو توقف السباق.

بدء جفاف المسار ودخول ماغنوسن إلى المنصة

توقف ماغنوسن لتبديل إطارات الأمطار والانتقال إلى انترميديت بحلول اللفة الثامنة، لكن وقفة الصيانة كانت طويلة نسبياً ليخرج إلى الحلبة متراجعاً حتى المركز 14، بينما بقي زميله نيكو هلكنبرغ على إطارات الأمطار بالمركز السابع خلف هاميلتون.

ومع الوصول للفة العاشرة، بدأ فيرستابن بالضغط وتقليص الفارق خلف راسل المتصدر، تزامناً مع جفاف المسار تدريجياً.

جفاف المسار كان يعني تراجع مستويات إطارات الأمطار، وبالتالي تراجع هلكنبرغ ومن ثم دخوله إلى منصة الصيانة لتبديلها والتراجع بالتالي أكثر.

في الصدارة، بدأت المعركة تتضح بين فيرستابن وراسل، حيث انخفض الفارق لأقل من ثانية وصولاً للفة 13.

وكذلك معركة المركز الخامس بين ألونسو وهاميلتون، مع توقعات بعودة الأمطار بعد فترة وجيزة.

تهديد مكلارين وتراجع راسل

في اللفة 17 بعد خطأ بسيط من فيرستابن اقترب نوريس كثيراً من الهولندي وبات تحت تهديد جدي من سائق مكلارين وهذا ما خفف من الضغط على راسل في الصدارة.

وبالفعل بحلول اللفة 20 انقض نوريس على فيرستابن وتجاوزه نحو المركز الثاني وبدأ يشق طريقه نحو الصدارة.

بعد لفة واحدة، باتت الصدارة بين يدي نوريس بعد أن انتزعها من راسل الذي خسر المركز الثاني كذلك لصالح فيرستابن.

وهكذا بات نوريس في المركز الأول أمام فيرستابن وراسل.

حادثة سارجنت ودخول سيارة الأمان

في اللفة 25 تعرض سارجنت لحادثة أخرى توقفت سيارته بسببها على خط التسابق، وبالتالي دخلت سيارة الأمان.

وقد استفادت أغلب السيارات من ذلك ودخلت إلى منصة الصيانة للانتقال إلى إطارات انترميديت جديدة، ما عدا المتصدر نوريس الذي لم يدخل للمنصة (لأنه تجاوز مدخل خط الحظائر أثناء دخول سيارة الأمان) وبقي على المسار حتى اللفة التالية، ليدخل ويخرج بالمركز الثالث نتيجة لذلك خلف فيرستابن وراسل.

وأثناء وقفة الصيانة، نجح هاميلتون بالخروج أمام ألونسو بالمركز الخامس، بينما بقيت مراكز المقدمة الأخرى على حالها.

وخلف سيارة الأمان كان ترتيب المراكز الأولى على النحو التالي: فيرستابن أولاً أمام راسل، نوريس، بياستري، هاميلتون وألونسو.

إعادة الانطلاقة ومغامرة فيراري مع الإطارات المساء

أثناء سيارة الأمان، دخل لوكلير إلى المنصة للانتقال إلى إطارات هارد في مغامرة استراتيجية، لكن التوقف كان بطيئاً للغاية حيث خرج بالمركز الأخير لكن قال الفريق أنه نجح بحلّ مشكلة وحدة الطاقة.

بحلول اللفة 30، خرجت سيارة الأمان من الحلبة، وانطلق السباق مجدداً مع فيرستابن في المقدمة.

وبعد لفتين، عادت الأمطار للهطول مجدداً ولفترة قصيرة، وبالتالي اضطر لوكلير للعودة مجدداً للمنصة وتبديل إطاراته إلى انترميديت.

ومع توقف الأمطار وبدء جفاف المسار، أخذ فيرستابن يوسّع فارق الصدارة أمام راسل وخلفه ثنائي مكلارين ومن ثم هاميلتون وألونسو.

مسيرة لوكلير في سباق كندا انتهت في اللفة 43، حين دخل منصة الصيانة وانسحب.

الانتقال للإطارات الملساء وبقاء نوريس لفترة أطول

هاميلتون كان أول الداخلين للمنصة، حيث انتقل إلى إطارات ميديوم في اللفة 44، ودخلت بقية السيارات كذلك، وبقي نوريس على المسار مستعملاً إطارات انترميديت لأطول فترة ممكنة.

حيث واصل نوريس الضغط لمحاولة تسجيل لفات سريعة بهدف إكمال "أوفر كات" أو كسب مركز عبر البقاء لفترة أطول على المسار.

خلفه كان الترتيب على الشكل التالي: فيرستابن (ميديوم)، راسل (هارد)، بياستري (ميديوم)، هاميلتون (ميديوم) وألونسو (هارد).

في اللفة 47، دخل نوريس لتبديل إطاراته وخرج قريباً جداً خلف فيرستابن، لكن إطارات فيرستابن كانت في حال أفضل وبقي في الصدارة ليوسّع الفارق أكثر من 4 ثوانٍ.

راسل أراد استعادة مركزه من نوريس، وضغط عليه بالفعل مقترباً كثيراً ليتجاوزه ومن ثم يخسر المركز بسبب خطأ.

نوريس عزز مركزه الثاني خلف فيرستابن، بينما بدأ بياستري الاقتراب من راسل وتسليط الضغط عليه.

سيارة الأمان الثانية

شوهد بيريز في هذه الفترة وقد انزلق وارتطم بالحائط ما أدى لتضرر القسم الخلفي من سيارته. وكذلك حصلت حادثة بين ساينز الذي خسر السيطرة على سيارته ليرتطم بـ ألبون. وهكذا دخلت سيارة الأمان في اللفة 55.

مرسيدس في هذه الأثناء قررت تبديل إطارات سائقيها: راسل إلى ميديوم وهاميلتون إلى هارد.

وهكذا بات سائقو المقدمة: فيرستابن، نوريس، بياستري على ميديوم، وأمام سيارتي مرسيدس بالمركزين الرابع والخامس، أمام ألونسو وسترول.

ومع خروج سيارة الأمان وجفاف المسار أكثر، بدا أن المعركة على المركز على الثالث مشتعلة للغاية، فقد بدأ راسل بهجوم شديد على بياستري ورغم اقترابه كثيراً، لكنه لم ينجح واضطر للتراجع ومن ثم خسارة مركزه الرابع لصالح زميله هاميلتون.

اللفات الأخيرة وتقدم مرسيدس

لكن هاميلتون لم يكتفِ بالمركز الرابع، بل ضغط ليتجاوز بياستري نحو المركز الثالث خلف نوريس. بينما عاد راسل ليتقدم ويتجاوز بياستري كذلك نحو المركز الرابع خلف هاميلتون.

وحصلت معركة على المركز التاسع بين ريكاردو ويوكي تسونودا سائقي آربي، انتهت لصالح ريكاردو بعد انزلاق الياباني وتأخره عدة مراكز للخلف.

وفي المقدمة، أراد راسل انتزاع آخر مراكز منصة التتويج من هاميلتون، حيث بات الفارق بين الزميلين أقل من ثانية مع بقاء لفتين فقط حتى النهاية.

وبالفعل نجح راسل باستعادة المركز الثالث بتجاوز جريء على بطل العالم سبع مرات، الذي لم يستسلم بدوره وحاول الضغط على زميله حتى النهاية.

فيرستابن عبر العلم المرقط أولاً، أمام نوريس وراسل الذي أنهى السباق أمام زميله هاميلتون.

بياستري اكتفى بالمركز الخامس متقدماً على سيارتي أستون مارتن: ألونسو وسترول. أما ريكاردو فحقق المركز الثامن أمام سيارتي ألبين: بيير غاسلي وإستيبان أوكون.

السباق