فيرستابن يتصدر ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في جدة

خلف السيارات الأربع، جاءت سيارتا مرسيدس ومن ثم كارلوس ساينز سائق فيراري بالمركز السابع، أما شارل لوكلير - الذي سيتراجع على شبكة انطلاق السباق - فأنهى التجارب بالمركز 11.

حيث كانت سيارتا فيراري على برنامج مختلف مقارنة بسيارات المقدمة.

نيك دي فريز كان أول الخارجين على متن ألفا تاوري، لكن فالتيري بوتاس كان أول من سجل زمناً سريعاً على متن ألفا روميو.

وأكملت الفرق أغلب طلعاتها على إطارات ميديوم وهارد، حيث تفوق سانز ولاندو نوريس على زمن بوتاس في أولى طلعاتهما.

بيريز لاحقاً تقدم للصدارة لكنه كان يستعمل إطارات سوفت، حيث تبادل مع فرناندو ألونسو المراكز خلال القسم التالي من الحصة.

وبالرغم من تصدر ألونسو لكن لويس هاميلتون تقدم عليه لاحقاً، قبل أن يعود بيريز ويتفوق عليهما على إطارات سوفت.

ومع اكتمال الربع ساعة الأولى تقريباً، عاد ألونسو للصدارة لكن لوقت قصير حيث استعادها بيريز مع بداية الدقيقة العشرين، حيث تبادلا المراكز.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت

لكن أول خروج لـ ماكس فيرستابن - الذي وصل متأخراً إلى جدة بسبب مشكلة صحية في معدته - على إطارات سوفت، حل خلف زميله ومن ثم تفوق على الإسباني ليقفز إلى الصدارة.

وواصل الهولندي تسجيل الأزمنة السريعة على إطارات سوفت.

لاحقاً خرجت سيارتا فيراري كذلك على الإطارات اللينة لكنهما كانا بعيدين عن أزمنة فيرستابن بشكل ملحوظ.

وتمكن ساينز ولوكلير من تحسين أزمنتهما لكن خلف سيارتي مرسيدس.

من ثم وفي الدقائق الـ 15 الأخيرة، خرج ألونسو وبيريز على إطارات سوفت، بينما كان فيرستابن في المرآب.

ونجح ألونسو بخفض الفارق خلف فيرستابن إلى نصف ثانية في ثاني طلعة له على إطارات سوفت.

أما بيريز فنجح بتحسين زمنه في الدقائق العشر الأخيرة ليقترب بفارق قريب من نصف ثانية عن زميله، لكن خلف ألونسو.

لكن فيرستابن سرعان ما وسع من الفارق مجدداً مع دقيقة و29.790 ثانية.

بينما تمكن بيريز من التقدم على ألونسو لكن بفارق 0.438 ثانية عن فيرستابن.

ألونسو بدوره لم يتمكن من تحسين زمنه، ليبقى ثالثاً أمام زميله لورانس سترول الذي بات رابعاً في الدقائق الأخيرة.

كارلوس ساينز، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

ومع بقاء المزيد من الوقت بين يدي الهولندي بطل العالم، سجل زمناً سريعاً آخر قدره دقيقة و29.617 ثانية في آخر لفة له.

بينما أنهى راسل وهاميلتون الحصة بالمركزين الخامس والسادس، أمام ساينز سائق فيراري.

لوكلير اكتفى بالمركز 11، حيث سيبقى معه مجموعة سوفت إضافية على الأقل مقارنة بسيارات ريد بُل وأستون مارتن.

بيير غاسلي سائق ألبين، أليكس ألبون سائق ويليامز ويوكي تسونودا سائق ألفا تاوري، أكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الأولى: