فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في ميامي أمام بياستري وساينز

بدأت جولة ميامي بالتجارب الحرة الوحيدة يوم الجمعة، وذلك بسبب إقامة سباق قصير في هذه الجولة.

بالتالي فإن الفرق كانت تحاول بأقصى ما بوسعها إكمال جميع البرامج المقررة بهدف الوصول لأفضل إعدادات ممكنة للسيارة وفهم مثالي لمعدلات تآكل الإطارات الأمر الذي يحدد بدوره استراتيجيات التوقفات في السباق.

وقد أدخلت بعض الفريق تعديلات على سياراتها وأخرى على كسوتها اللونية.

ولعل من أبرزها: مكلارين التي وصلت إلى ميامي بحزمة تحديثات كبيرة جديدة، بينما اعتمدت فيراري ألواناً خاصة تضمنت اللون الأزرق على كلتا سيارتيها.

مجريات الحصة والعلم الأحمر

خرجت السيارات على إطارات ميديوم وهارد في البداية، وسرعان ما تصدر ماكس فيرستابن أسرع الأزمنة لفترة قصيرة مؤقتة على متن ريد بُل.

لكن وبعد مرور بضع دقائق فقط انزلقت سيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير قبل أن يحاول إعادتها ومن ثم يتوقف تماماً في منتصف المسار.

ما أدى إلى رفع العلم الأحمر وتوقف الحصة لفترة مطولة بعض الشيء، تجاوزت العشر دقائق بقليل، وبذلك بقي لوكلير في المرآب وخسر وقتاً ثميناً في التجارب الحرة الوحيدة على حلبة ميامي.

كما شاهدنا خروجاً كذلك لـ فيرستابن عن المسار في المنعطف 17 (مرتين - حيث لم يكن مرتاحاً مع القسم الأمامي لسيارته) لكن دون أية أضرار أو توقف للسيارة، وهو المنعطف نفسه الذي واجه فيه عدة سائقين صعوبات متفاوتة من بينهم لويس هاميلتون ويوكي تسونودا.

وبعد مرور منتصف الحصة كان كارلوس ساينز في الصدارة على إطارات هارد بفارق 3 أعشار الثانية أمام سيرجيو بيريز على إطارات ميديوم وأمام سيارتي مرسيدس: لويس هاميلتون وجورج راسل، بإطارات ميديوم كذلك.

ولاحقاً بعد عدة دقائق وضع لاندو نوريس سيارته مكلارين على إطارات هارد بالمركز الثاني المؤقت خلف ساينز وأمام بيريز.

أما زميله أوسكار بياستري فتقدم للمركز الرابع المؤقت أمام سيارتي مرسيدس.

الدقائق العشر الأخيرة

فيرستابن حتى الدقائق العشرة الأخيرة كان قد تراجع حتى المراكز الأخيرة، لكنه دخل ووضع إطارات سوفت، وخرج للحلبة مجدداً.

في هذه الأثناء قفز بيير غاسلي سائق ألبين للمركز الأول المؤقت مع إطارات سوفت، وتتالت الأزمنة السريعة مع انتقال الجميع تقريباً لإطارات سوفت، حيث تقدم راسل للصدارة المؤقتة أمام ساينز.

بينما سُمع فيرستابن وهو يشتكي مجدداً من إطاراته وارتفاع حرارتها وسط تواصل تقلب المراكز، مع تحسينات في الأزمنة للجميع.

بيريز وضع سيارته بالمركز الأول أمام راسل وساينز وهاميلتون ويوكي تسونودا خامساً، والذي كان الوحيد على إطارات ميديوم بين السائقين العشرة الأوائل الذين انتقلوا إلى سوفت.

لكن فيرستابن عاد للصدارة مع إطارات سوفت جديدة بالمركز الأول، ورغم محاولات بقية السائقين خلفه لكن زمن الهولندي بقي صامداً حتى نهاية الحصة.

بياستري قدم لفة ممتازة وضعته بالمركز الثاني بفارق عُشر ثانية خلف فيرستابن وأمام ساينز.

راسل أنهى الحصة رابعاً متقدماً على لانس سترول سائق أستون مارتن وبيريز ومن ثم هاميلتون سابعاً.

يوكي تسونودا وضع سيارة آربي بالمركز الثامن على إطارات ميديوم أمام سائقي ألبين: إستيبان أوكون وغاسلي.

بينما اكتفى ريكاردو بالمركز 11 وألونسو بالمركز 19 على إطارات هارد.

التجارب الحرة