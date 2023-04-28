فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في باكو بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير العائد بقوة

لم تفصل بين لوكلير وفيرستابن سوى 0.037 ثانية فقط مع انتهاء التجارب الحرة يوم الجمعة.

وسجل بطل العالم لفته السريعة الأخيرة في الدقيقة الأخيرة، لتمنحه الصدارة أمام لوكلير. بينما أنهى سيرجيو بيريز بالمركز الثالث.

كارلوس ساينز احتل المركز الرابع أمام لاندو نوريس (مكلارين) ونيك دي فريز (ألفا تاوري).

ثنائي أستون مارتن حقق المركزين السابع والثامن بينما أكمل أليكسندر ألبون (ويليامز) وجو غوانيو (ألفا روميو) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات الحصة

خرجت السيارات مباشرة مع بداية حصة التجارب الحرة الوحيدة، نظراً للأهمية التي باتت تمتلكها يوم الجمعة ضمن أسبوع باكو الذي يضم سباقاً قصيراً.

وبدأ السائقون العمل على إكمال البرامج المقررة من قبل الفرق، وكان من الملاحظ ملامسة سيارة فيراري التي يقودها كارلوس ساينز للحائط في بداية الحصة. لكن لم يحصل ضرر للسيارة.

أما يوكي تسونودا فتعرض لانثقاب في إطار سيارته ألفا تاوري بعد ارتطام بالحائط، ما أجبره على الدخول مبكراً لمنصة الصيانة.

وبعد مرور بعض الوقت، تقدمت سيارتا ريد بُل إلى الصدارة مع ماكس فيرستابن أمام زميله سيرجيو بيريز، بفارق ثلاثة أعشار الثانية تقريباً، وخلفهما ثنائي فيراري.

بينما سُمع سائقا مرسيدس، لويس هاميلتون وجورج راسل، وهما يشتكيان من المكابح.

ومع انقضاء ربع ساعة، شوهدت النيران ومن ثم الدخان يتصاعدان من محرك سيارة ألبين التي يقودها بيير غاسلي، لتتوقف على المسار.

وبذلك، رُفع العلم الأحمر لإزالة السيارة.

وفي هذه الأثناء شوهدت سيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن وقد توقفت على المسار كذلك.

وبعد توقف مطوّل للفعاليات على الحلبة وهدرٍ للوقت الثمين، عادت السيارات إلى المسار مع بقاء 32 دقيقة تقريباً حتى النهاية.

بقيت المراكز الأولى على حالها مع فيرستابن، بيريز ولوكلير، بينما وضع فرناندو ألونسو سيارته أستون مارتن بالمركز الرابع أمام زميله لانس سترول فاصلاً سيارتي فيراري، بينما كان لاندو نوريس (مكلارين) سابعاً، قبل أن يتقدم نيك دي فريز سائق ألفا تاوري للمركز الرابع.

مع الدخول بآخر 20 دقيقة، انزلقت سيارة شارل لوكلير (فيراري) لكن لم يصطدم أو يتسبب بأي ضرر للسيارة.

لكن بعد عدة دقائق، وضع سترول سيارته بالمركز الثاني خلف فيرستابن وأمام بيريز في إشارة واضحة على سرعة سيارة أستون مارتن.

وسُمع ألونسو وهو يقول لفريقه بوجود مشكلة في "دي آر أس"، ليطلب منه الفريق الدخول مباشرة لمنصة الصيانة.

وفي هذه الأثناء، كانت سيارتا مرسيدس بالمركزين الثامن والتاسع مع جورج راسل ولويس هاميلتون على التوالي.

يشار إلى أن جميع أزمنة سيارات المقدمة كانت مسجلة على إطارات ميديوم ما عدا سيارتي فيراري على هارد.

لكن ومع الاقتراب من الدقائق العشر الأخيرة، بدأ السائقون يخرجون على إطارات "سوفت" لتجربة اللفات السريعة قبل التصفيات التي ستقام اليوم.

حيث قفز بيريز إلى المركز الأول أمام زميله فيرستابن بفارق يقارب 4 أعشار الثانية بإطارات "سوفت"، وأمام أليكسندر ألبون سائق ويليامز (سوفت) الذي بات ثالثاً أمام هاميلتون الذي تقدم للمركز الرابع لكن على إطارات ميديوم.

بينما شوهد انزلاق سيارة فيراري مجدداً مع لوكلير بخروجه عن حدود الحلبة، لكن دون أضرار للسيارة.

وخلال الدقائق الست الأخيرة، أخذ السائقون يستخرجون لفات سريعة وبالتالي تغيرت المراكز نتيجة لذلك.

حيث تقدم لوكلير للمركز الثاني خلف بيريز بفارق 0.092 ثانية وأمام فيرستابن وساينز ومن ثم نوريس وألبون وهاميلتون.

وفي الدقيقة الأخيرة، خطف شارل لوكلير المركز الأول متقدماً على ثنائي ريد بُل بفارق 0.248 ثانية أمام بيريز وفيرستابن وساينز.

لكن فيرستابن بلفته الأخيرة خطف الصدارة مع دقيقة و42.315 ثانية بفارق 0.037 ثانية أمام لوكلير وبيريز وزميله ساينز.

نوريس أنهى الحصة خامساً أمام دي فريز، سترول، ألونسو، ألبون وجو غوانيو سائق ألفا روميو.

التجارب الحرة